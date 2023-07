Tourismusverband Attersee-Attergau startet Digitalprojekt „Tourismus InsiderTIPPs“

Seit langem setzt der Tourismusverband Attersee-Attergau verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Betrieben aus der Region, um den regionalen Tourismus zu stärken. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Intranet, das den Tourismusbetrieben der Region Attersee-Attergau, wichtige Informationen, Branchentrends und nützliche Links kostenlos zur Verfügung stellt. Nun geht der Tourismusverband einen Schritt weiter und launcht sein neues digitales Projekt „Tourismus InsiderTIPPs“. Darin teilen erfolgreiche Gastronom:innen und Hoteliers aus der Region ihre Tipps und Tricks aus der Branche und stellen den anderen Betrieben in Attersee-Attergau ihr Wissen kostenlos zur Verfügung.

Neues Digitalprojekt "Tourismus InsiderTIPPs“

Welche Vorteile hat das E-Meldewesen? Wie wende ich die Deckungsbeitragskalkulation richtig an? Und wie funktioniert Personal & Employer Branding? Diese Fragen und vieles mehr beantwortet zukünftig „Tourismus InsiderTIPPs“. Das neue digitale Projekt des Tourismusverbandes Attersee-Attergau holt das Wissen von den Expert:innen aus der Region ein, um es zukünftig den Betrieben aus Gastronomie und Hotellerie in Attersee-Attergau kostenlos via Intranet in Form von Kurzvideos und Infomaterialien zur Verfügung zu stellen.

Angelina Eggl, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Attersee-Attergau, erklärt: „Mit mehr als 350 Nächtigungsbetrieben und einem vielfältigen Gastronomieangebot in der Region Attersee-Attergau ist ein umfangreiches Expertenwissen in den unterschiedlichsten Bereichen vorhanden. Das werden wir ab sofort als zentrale Kontaktstelle bündeln und mit all unseren Betrieben in der Region im Rahmen von ‚Tourismus InsiderTIPPs‘ teilen. Damit möchten wir beispielgebend vorangehen und zeigen, dass in unserer Region Zusammenhalt vor Konkurrenz steht und wir von Kooperationen profitieren, wenn wir Synergien schaffen.“

Tipps und Tricks für die erfolgreiche Führung von Gastronomie- und Tourismusbetrieben

Der Tourismusverband Attersee-Attergau bietet darüber hinaus zahlreiche Maßnahmen an, um die Betriebe in der Region fachlich zu unterstützen. Über das Intranet können die Betriebe neben zahlreichen kostenlosen eCoach-Tipps auch einzelne Termine mit Online-Coaches des Tourismusverbandes Attersee-Attergau buchen, um Antworten auf Fragen rund um den touristischen Arbeitsalltag zu erhalten.

Jeder Betrieb wird mindestens einmal pro Jahr von einem:einer Mitarbeiter:in des Tourismusverbandes persönlich besucht, um einen umfangreichen Jahresbericht hinsichtlich Buchungsmöglichkeiten, Website-Auftritt und vieles mehr zu erstellen. Das ermöglicht im Anschluss weitere, punktgenaue Hilfestellungen und Verbesserungsvorschläge, welche die Betriebe vor Ort als sehr hilfreich empfinden und besonders schätzen.

Unterstützung bei der Mitarbeitersuche

Im Bereich Human Resources stellt der Tourismusverband unter anderem ein eigenes Jobportal auf seiner Website zur Verfügung, das laufend mit den neuesten Stellenangeboten aktualisiert wird. Um die Arbeitnehmer:innen in der Region und ihre Tätigkeiten vorzustellen, setzt der Tourismusverband auf zahlreiche Employer-Branding-Maßnahmen und erstellt regelmäßig Videos für seine Social-Media-Kanäle. Diese geben Einblick in die unterschiedlichsten Berufe und sind beispielgebend dafür, wie sich Arbeit und Freizeit in einer Urlaubsregion kombinieren lassen. Lehrlinge und Praktikant:innen bekamen als Goodie heuer erstmals Rabatthefte, die diverse Vergünstigungen und Gutscheine wie Gratisgetränke oder kostenlose Eintritte enthalten.

Zahlreiche Events unterstreichen das starke Netzwerk, das in der Region Attersee-Attergau unter den Betrieben herrscht. Geschäftsführerin Eggl ergänzt abschließend: „Unser Team setzt alles daran, die Region mit unseren Partner:innen nachhaltig weiterzuentwickeln. Zahlreiche Projekte bieten die optimale Gelegenheit zu kooperieren und von der gemeinsamen Zusammenarbeit zu wachsen.“

