Erste zertifizierte Recruiter:innen Österreichs bei epunkt

Wien, 11.07.2023: Qualität im Fokus: Das Recruitingunternehmen epunkt und Premium Cert setzen mit der ersten Zertifizierung österreichischer Recruiter:innen neue Standards. Der „Certified Recruitment Expert“ stellt einen Qualitätsnachweis für Professionals im operativen Recruiting dar und hebt die Bedeutung der Rekrutierungsqualität als entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen hervor.

Erstmals gibt es in Österreich eine staatliche Zertifizierung für Recruiter:innen – den Certified Recruitment Expert (CRE). Diese wurde von career Institut & Verlag (besser bekannt durch die BEST-RECRUITERS-Studie) ins Leben gerufen und wird durch Premium Cert zertifiziert. epunkt war an der Entwicklung der Zertifizierung beteiligt und hat im Rahmen des Pilotprojekts die ersten 20 Recruiter:innen Österreichs im mehrstufigen Verfahren akkreditieren lassen.

Wandel vom Arbeitgeber- zum Kandidat:innenmarkt

In Zeiten anspruchsvoller Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt liegt bei Recruiter:innen eine große Verantwortung. Über den Besetzungserfolg entscheidet immer häufiger, ob Unternehmen neue Wege in der Ansprache relevanter Zielgruppen gehen. Zeitnahes Bewerbungsmanagement, Programmatic Job Advertising, agile Interview-Techniken und professionelles Pre-Boarding sind nur einige Schlagworte, die den Wandel vom Arbeitgeber- zum Kandidat:innenmarkt beschreiben.

Präsentation eines Recruiting Case und kommissionelles Hearing

2023 haben 20 zertifizierte Recruitment Experts der Pilotgruppe von epunkt im Rahmen des neuen Zertifizierungsprozesses fachkundiges State-of-the-Art-Wissen, praktische Kompetenz und die Fähigkeit zur kritischen Reflexion unter Beweis gestellt. Bis Jahresende sollen es insgesamt 50 sein. „Unsere Vision lautet, Vorbild im Recruiting zu sein. Umso schöner ist es, dass uns die Zertifizierung zum CRE dies in doppeltem Sinne ermöglicht: einerseits mit den ersten zertifizierten Recruiter:innen im eigenen Haus. Und zum anderen, indem wir als Mitglieder der Kommission unsere Erfahrung der letzten 23 Jahre weitergeben dürfen“, so Andrea Bertl, Geschäftsführerin epunkt. Sie wird es sein, die in Zukunft bei den Hearings als Vertreterin aus der Wirtschaft in der Kommission sitzt (außer beim Antritt der eigenen epunkt-Mitarbeiter:innen) – gemeinsam mit Selma Grössl, Head of HR & Organization Development sowie dem Kommissionsvorsitzenden Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Elšik von der WU Wien und einem Vertreter bzw. einer Vertreterin aus der Wissenschaft.

Stefanie Prem, Teamlead HR & Talent Acquisition, ist unter den Ersten, die diese Auszeichnung erhalten haben: „Die Zertifizierung zum Certified Recruitment Expert ist nicht einfach nur eine 0815-Zertifizierung, um ein Mascherl zu bekommen. Man muss sich gut dafür vorbereiten, einen ansprechenden Case aussuchen und ausarbeiten. Das Hearing findet auf Augenhöhe statt, es fühlt sich an wie ein Gespräch zwischen Expert:innen und das sollte es auch tatsächlich sein. Deshalb ist es berechtigt, dass man für die Zertifizierung mindestens zwei Jahre einschlägige Recruiting-Erfahrung mitbringen muss. Die Fragen, die im Hearing gestellt wurden, waren nicht aus dem Standardfragenkatalog. Es wurden tiefergehende Fragen zu meinem Case gestellt und gleichzeitig wurde meine Erfahrung gechallenged. Ich bin sehr froh, dass ich Teil der Pilotzertifizierung sein durfte, es war eine spannende Erfahrung und schlussendlich ein schönes Erfolgserlebnis.“

Das Zertifizierungsprogramm richtet sich an Personen mit einer mindestens zweijährigen, durchgängigen Tätigkeit im Human Resources-Bereich mit Schwerpunkt auf operativem Recruiting. Unternehmen können sich darauf verlassen, dass sie mit den zertifizierten Recruitment Experts auf Spezialist:innen mit fundiertem Wissen und umfassender Praxiserfahrung im operativen Recruiting setzen.

