Kunstwandern in den Alpen

Neue Kunstwanderkarte bei der sommer.frische.kunst. 2023: Eröffnung 14.7. in Bad Gastein

unter dem Motto „Art makes you see. Discover your way.“ eröffnet die sommer.frische.kunst. 2023 kommenden Freitag (14.7.) in Bad Gastein. Das Festival bietet seinen Besucher*innen von 14.7.–2.9. Ausstellungen auf der Kaiser-Wilhelm-Promenade, eine Kunstmesse und offene Ateliers im Kraftwerk sowie zum ersten Mal eine Kunstwanderkarte, entworfen und illustriert von Sebastian Meschenmoser, einem der erzählerischsten Maler seiner Generation. Insgesamt können 14 Stationen erwandert werden – von Kunst im Ortskern, über die Kaiser-Wilhelm-Promenade bis ganz hoch hinauf nach Sportgastein (1.600 m). Dort erwartet Interessierte die spektakuläre Fachwerkskulptur „Harfen“ von Olaf Holzapfel sowie die Installation „In the name of a day“ von Kazunori Kura.

Die Illustrationen von Sebastian Meschenmoser sowie die Beschreibung der Stationen finden Sie im Anhang.

Die sommer.frische.kunst. startet am 14.7. mit Ausstellungen auf der Kaiser-Wilhelm-Promenade sowie am 15.7. mit der zweiten Ausgabe der Kunstmesse art:badgastein im Kraftwerk. Am 11.8. eröffnen die offenen Ateliers im Kraftwerk, die junge, aufstrebende Künstler*innen beherbergen. Mit dabei in diesem Jahr sind unter anderem die Künstler*innen Conny Maier (Preisträgerin „Artist of the Year“ derDeutschen Bank), die Berliner Künstlergruppe PEGASUS PRODUCT, die zuletzt auf der Art Cologne mit dem qpPDSL Paket Shop für Aufsehen gesorgt haben, sowie die Berliner Malerin Danni Pantel.

Alle Informationen zum Festival finden Sie hier: https://presse.gastein.com/news-sommerfrischekunst-artbadgastein-2023?id=178420&menueid=18794&l=deutsch

Weitere Informationen für Gäste unter: https://www.gastein.com/events/sommer/sommerfrischekunst/

