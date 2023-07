Premierenfotos von Nina Blums Märchensommer - "Rapunzel, neu frisiert!"

Gute Laune, Strahlewetter, eine gelungene Premiere und die weiteren Termininfos...

Das sind die Eckdaten zum Märcehnsommer Niederösterreich im SCHLOSS POYSBRUNN 2023:

17 Jahre Märchensommer

15 Jahre Märchensommer Poysbrunn

16 Uraufführungen

über 130.000 Märchenfans

Die Premiere 2023 am Donnerstag, 6. Juli war wie immer bestens besucht! Das Wetter schien den Märchenfans ebenfalls gewogen und so strahlten die kleinen und großen Märchenfans mit der Sonne um die Wette. Mehrere bekannte Gesichter komnte man im Märchenschloß Poysbrunn vor der Premiere entdecken: Familie Wolfgang Schüssel war gekommen, so auch Tanja Duhovic mit Kindern, Christine Reiler und Märchensommer Mitstreiterin der ersten Stunde, Dancing Star Caro Athanasiadis mit Sohn und Autorin Michaela Riedl-Schlosser waren vor Ort. Adi Zartl, heuer als Chamäleon und die Kernöamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt als Gnom im Märchen aktiv, konnte man vorab bereits im Kostüm bewundern ...

Weitere Infos zu: "RAPUNZEL – NEU FRISIERT"

Rapunzel lebt mit ihrem Chamäleon Lucy in einem hohen Turm. Den Turm zu verlassen ist sehr gefährlich, meint ihr Onkel Tim, der seit ihrer Kindheit für sie sorgt. Prinz Felix und sein widerspenstiges Pferd Ferdinand staunen nicht schlecht, als sie sich verlaufen und auf ein Mädchen treffen, dass seit eeeeeeewig in einem Turm lebt und diesen noch nie verlassen hat. Für den Abenteurer Felix ist dies völlig unvorstellbar und so überredet er Rapunzel, mit ihm gemeinsam die große weite Welt zu entdecken. Gemeinsam mit Lucy flüchtet sie raus aus dem Turm, rein ins Leben. Doch es dauert nicht lange und Onkel Tim - eigentlich ein böser Zauberer - ist ihnen auf den Fersen. Denn um Rapunzels Zauberhaar rankt sich ein Geheimnis.

Auch dieses Mal sind wahre Märchenfreunde gefragt, denn das haarsträubende Abenteuer nimmt seinen Lauf…

Eines steht fest: Rapunzel braucht dringend die Hilfe aller Märchenfans!

THEATER ZUM MITMACHEN

Viel Musik zum Mit- und Nachsingen, komponiert von Andreas Radovan mit Liedtexten der Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt sowie freche, witzige Dialoge für Jung und Alt aus der Feder der steirischen Autorin Michaela Riedl-Schlosser.

DIE WEITEREN TERMINE 2023

Vorstellungen: noch bis 27. Aug. 2023 | Fr, 16:00 Uhr | Sa, und So, jeweils 11:00 & 16:00 Uhr

Zusatzvorstellungen: ​ Do, 20. Juli um 16:00 Uhr / Mo, 15. August 11:00 & 16:00 Uhr / Do, 17. Aug. 16:00 Uhr

Dauer: ca. 100 min

Märchensommer - ein Green Event

Die Veranstaltungen werden nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events ausgerichtet.

