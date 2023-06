ARTmosFLAIR eröffnet Altstadtsommer

ARTmosFLAIR eröffnet Altstadtsommer

Summerfeeling in the City: Neues Veranstaltungskonzept in der rechten Altstadt feiert am 30. Juni und 1. Juli Premiere.

Bei sommerlichen Temperaturen fand am Freitag, 30. Juni 2023 um 16 Uhr die feierliche Eröffnung von ARTmosFLAIR Linzer Gasse in Anwesenheit von Bürgermeister DI Harald Preuner und zahlreichen geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur statt. Zwei Tage lang steht die rechte Altstadt ganz im Zeichen des ersten ARTmosFLAIR-Stadtviertelfestes. Live-Musik, Tanz- und Artist:innengruppen, Spiel- und Abenteuerangebote sowie ein Open-Air Sommerkino garantieren Spaß und Unterhaltung für alle Altersgruppen. Zahlreiche Shopping- und Kulinarikspecials sowie ein Gewinnspiel runden das Programm in der erlebnisreichen Flanierzone um die Linzer Gasse ab.

