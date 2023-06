Pressemitteilung: Große Neueröffnung - Lidl Österreich eröffnet am Samstag neue Filiale in ehemaligem Kino in Linz

Sehr geehrte Damen und Herren, hier die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Große Neueröffnung: Lidl Österreich eröffnet Filiale in ehemaligem Kino in Linz Diesen Samstag, dem 1. Juli 2023, eröffnet Lidl Österreich eine neue Filiale am Schillerplatz 1 in Linz. Das Besondere: Das Gebäude war früher eines der größten und bekanntesten Linzer Kinos. Zur Eröffnung wartet ein buntes Familienprogramm auf die Kund:innen – mit vielen Angeboten, Verkostungen und einem Würstelstand für den guten Zweck.

Das ehrwürdige Gebäude am Schillerplatz hat eine lange Geschichte hinter sich. Jahrzehntelang war das „Kolosseum“ eines der größten und bekanntesten Linzer Kinos. Ab Samstag zieht Lidl Österreich mit einer neuen Stadt-Filiale ein und setzt dabei auf eine neues Shop Design. Auf einer Fläche von mehr als 750 m² wartet ein frisches Sortiment mit über 2.100 dauerhaft erhältlichen Artikeln. Damit ist die neue Filiale ein One-Stop-Shop und eine Haupteinkaufsstätte. Dort finden Kund:innen alles für den täglichen und wöchentlichen Familieneinkauf. Ergänzt wird das Sortiment durch saisonal wechselnde Zusatz-Angebote. Fast 1,2 Millionen Euro wurden in den neuen Standort investiert.

Großes Eröffnungsprogramm

Zur Eröffnung dürfen sich die Kund:innen auf ein buntes Rahmenprogramm für Groß und Klein freuen. Passend zur ehemaligen Kinolocation wird am Samstag sogar der rote Teppich ausgerollt. Für zusätzliches Hollywood-Feeling sorgen Gratis-Popcorn und Getränke, Eisspezialitäten und ein Fotospot. Daneben warten Verkostungen, viele Lidl Plus Eröffnungsangebote und ein Würstelstand für den guten Zweck auf die Gäste. Der Erlös des Verkaufs wird zu 100 % gespendet. Auch die kleinen Besucher:innen kommen in der Schminkstation voll auf ihre Kosten. Dort verwandeln sich die Gesichter in fantastische Helden aus Film und Fernsehen. Die Eröffnung startet Samstag ab 7.40 Uhr.

Schillerplatz 1 / 4020 Linz

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 07:40 – 20:00, Sa. 07:40 – 18:00

