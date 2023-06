KitzSummit: KI-Pionier Yokoy stellt europäischen Kapitalmarkt auf den Prüfstand

Wien, 29. Juni 2023 - Der europäische Kapitalmarkt steht vor der Herausforderung, sich neu auszurichten, um Investitionen in disruptive Technologien und junge Digitalunternehmen in Europa zu ermöglichen und somit den Standort attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen. Angesichts der wachsenden Kluft zum amerikanischen Markt ist es von großer Bedeutung, Lösungen zu finden, die den europäischen Kapitalmarkt mit den Anforderungen der digitalen Ära in Einklang bringen.

Bei der Podiumsdiskussion diskutierten Experten aus der Finanzbranche und Wissenschaft, wie Susanne Chishti (FINTECH Circle), Christoph Kletzer (King’s College London) und Philippe Sahli (CEO Yokoy) über die Zukunft und die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Kapitalmarktes .

Europa muss sich aktiv darum bemühen, ein investitionsfreundliches Umfeld zu schaffen, das Investoren und Unternehmen ermutigt, auf zukunftsweisende Technologien zu setzen. Dies erfordert eine Neuausrichtung der Kapitalmarktregulierung, um den Finanzierungsbedarf von jungen Digitalunternehmen zu decken und ihnen dabei zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ohne eine solide und zukunftsorientierte Regulierung kann Europa nicht mit den USA und Asien im Standortwettbewerb auf Augenhöhe agieren.

Die Gestaltung der Regulierung spielt eine entscheidende Rolle bei der Schaffung eines investorenfreundlichen Klimas. Ein ausgewogener Regulierungsrahmen sollte geschaffen werden, der einerseits den Schutz der Investoren und die Stabilität des Finanzsystems gewährleistet, andererseits jedoch flexibel genug ist, um die besonderen Bedürfnisse und Risiken von jungen Digitalunternehmen anzuerkennen. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden, Investoren, Unternehmen und dem akademischen Sektor, um ein unterstützendes Ökosystem zu schaffen, das Innovationen fördert und Risikokapital mobilisiert.

Diese Themen und weitere Fragen standen im Mittelpunkt des diesjährigen KitzSummits, bei dem auch Yokoy-CEO Philippe Sahli, vertreten war. Das Schweizer Fintech-Unternehmen Yokoy ist Vorreiter in der KI-basierten Transformation von Finanzprozessen und automatisiert mit seiner gleichnamigen zentralen Plattform das gesamte Spesenmanagement, Rechnungsverwaltung und Kreditkartentransaktionsprozesse für mittelständische und große Unternehmen.

"Wir haben uns sehr gefreut, Partner und zugleich Speaker am ersten KitzSummit zu sein um unsere Erfahrungen und Lösungen mit anderen internationalen Expert:innen teilen zu können. Junge innovative Unternehmen sollen die gleichen Chancen für Wachstum und Finanzierung am europäischen Kapitalmarkt erhalten können, wie ihre Gegenspieler in Silicon Valley. Europa muss es gelingen, einen einheitlichen und gemeinsamen Kapitalmarkt zu schaffen um die Fragmentierung der Märkte, die zu einer innereuropäischen Konkurrenz und damit zu einer Hemmung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit führt, einzudämmen ", sagt Philippe Sahli, CEO von Yokoy. Yokoy ermöglicht es Unternehmen, ihre Finanzprozesse zu vereinfachen und gleichzeitig den komplexen Anforderungen der Regulierung gerecht zu werden.

Die Diskussionen zeigten, dass Unternehmen wie Yokoy als Vorreiter in Zukunftsbranchen extrem wichtig sind, gleichzeitig aber von einem innovationsfreundlichen europäischen Kapitalmarkt abhängig sind, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Yokoy bietet Unternehmen eine einfache und kosteneffiziente Möglichkeit, ihre Buchhaltung zu optimieren und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Yokoy etablierter Partner am europäischen Kapitalmarkt

Yokoy hat im Juni 2023 verkündet, dass es ihnen neben der weltbekannten Schweizer Bank UBS gelungen ist, nun auch mit der Ersten Group, dem größten Player am österreichischen Bankenmarkt seine Kräfte zu bündeln, zudem hat die Erste Group für die Märkte in der CEE-Region mit Yokoy eine exklusive Technologiepartnerschaft abgeschlossen. Die KI-gesteuerte Komplettlösung steht ab sofort Unternehmenskund:innen der Erste Bank Oesterreich zur Verfügung. In einem zweiten Schritt soll die Partnerschaft auf alle weiteren Finanzinstitute und Märkte der Erste Group mit George Business ausgeweitet werden. Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein in der Anwendung und Entwicklung von KI-basierten Lösungen im Bankwesen. Yokoy setzte damit den nächsten großen Schritt in seiner Wachstumsgeschichte.

Über Yokoy

Das 2019 in der Schweiz gegründete Unternehmen Yokoy bietet eine KI-gesteuerte Komplettlösung für das Ausgabenmanagement in mittelständischen und großen Unternehmen. Durch die Zusammenführung von Spesenmanagement, Rechnungsverarbeitung und der Verwaltung von intelligenten Firmenkarten in einer einzigen, intuitiven Plattform will Yokoy die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Geschäftsausgaben verwalten, von Grund auf verändern.

Das Unternehmen wird von führenden Investoren wie Sequoia Capital, Balderton, Speedinvest, Visionaries Club, SIX Ventures Fund, Swisscom Ventures und Left Lane unterstützt. Aktuell beschäftigt Yokoy mehr als 200 Mitarbeitende an sechs Standorten weltweit und hat mehr als 500 globale Kunden. In Österreich zählen dazu u.a KTM, Austrian Airlines AG, Do&Co, VERBUND AG, BAWAG und viele mehr.

Yokoy ist nach ISO 27001, ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.

Mehr zu Yokoy unter www.yokoy.io

