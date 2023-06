Erfolgreicher erster KitzSummit startete unter dem Generalthema: Global Transformation

Gelungener Auftakt 150 internationale Entscheidungsträger*innen und Experten*innen aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik diskutierten in Kitzbühel

Wien, 29. Juni 2023. Vom 22.06 bis 25.06 2023 fand der erste KitzSummit unter dem Generalthema „Global Transformation“ im Hotel Lebenberg in Kitzbühel auf Initiative von der erfahrenen PR-Unternehmerin Gabi Spiegelfeld und dem bekannten Tiroler Hotelier, Immobilien-Unternehmer und Anwalt Dr. Christian Harisch statt.

Über 150 internationale Entscheidungsträger*innen und Experten*innen aus Industrie, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Politik diskutierten über aktuelle wirtschafts- und gesellschaftspolitische Fragen, Herausforderungen und Lösungsansätzen. Schwerpunkte setze die Konferenz im Herzen Kitzbühels neben der Geopolitik vor allem auf Digitalisierung und die damit einhergehende Künstliche Intelligenz, die Energiewende, wie die Transformation des Kapitalmarkts gelingt aber auch wie Cybersicherheit sowie Ethik unser Leben bestimmt.

Einen beeindruckenden und hochkarätigen Auftakt der Konferenz gab es mit Wolfgang Ischinger (Vorsitzender des Stiftungsrates der Münchner Sicherheitskonferenz) und Karl-Theodor zu Guttenberg in einem Panel über die geopolitischen Herausforderungen, und die notwendige Re-Positionierung Europas, um als Standort attraktiv zu bleiben.

Ziel der Konferenz war es, eine Plattform für den faktenorientierten Austausch und unterschiedlichen Perspektiven von Ideen zu bieten und lösungsorientiert zu diskutieren. Kitzbühel ist bekannt durch die prachtvolle Landschaft und den Tourismus. Durch die Nähe zu Deutschland und die Ansiedlung von Industriellen bietet sich hier eine Wirtschaftskonferenz an, so Gabi Spiegelfeld. Wichtig war für alle Teilnehmer*innen vor allem die Interaktivität des Events. Das Publikum wurde zum Mitdiskutieren aufgefordert, dies sorgte für einen lebendigen Austausch.

Mit dabei waren eine ganze Reihe an hochkarätigen Speaker*innen: Nikolaus von Bomhard, Aufsichtsratschef der Munich Rück, oder der frühere Volkswagen-CEO und nunmehrige Infineon-Aufsichtsratsvorsitzende Herbert Diess, Bitpanda-CEO Eric Demuth, Alexandra Ebert, Chief Trust Officer von Mostly AI, Speedinvest-Partnerin Marie-Helene Ametsreiter, Telekom Austria- CEO Thomas Arnoldner, VERBUND-CEO Michael Strugl oder CEO der Salzburg AG Michael Baminger. Einen besonderen Augenmerkt legte die Konferenz auch auf die Start-up Szene, vertreten waren unter anderem das Schweizer Fintech-Unternehmen Yokoy mit CEO Philippe Sahli, Tado-Gründer Christian Deilmann aus München, Alexandra Ebert von Mostly AI oder Sarah Fleischer von Tozero. Neben ihnen standen auch Staatssekretär Florian Tursky, ORF-Direktor für Technik und Digitalisierung Harald Kräuter am Podium.

Als strategischen Partner konnte Gabi Spiegelfeld die PwC Austria mit CEO Rudolf Krickl gewinnen, welche vor Ort ihre neue und exklusive Studie zum Thema Energy Transition: „Unter Transformationsdruck – der europäische Energiesektor stellt sich strategisch und organisatorisch neu auf“, von Strategy& Partner Johannes Schneider vorgestellt wurde.

Abgerundet wurde das Programm mit Sport, Dinner und Netzwerken im informellen Kreis. Der KitzSummit soll in Zukunft regelmäßig stattfinden und zu einem wichtigen Forum für den Austausch und die Vernetzung von Entscheidungsträger*innen und Expert*innen im DACH-Raum werden. Über das laufende Jahr hinaus gibt es bereits Pläne. "Wir machen nicht nur in Kitzbühel weiter", kündigt Spiegelfeld an.

