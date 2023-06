Premiere von Nina Blums Märchensommer am 6. Juli!

Wir möchten Sie nochmals an unsere Premiere am 6. Juli um 17:00 Uhr erinnern und bitten um Anmeldung bis spätestens 4. Juli unter: presse@maerechensommer.at

Märchensommer NÖ 2023 – im Märchenschloss Poysbrunn

17 Jahre Märchensommer

15 Jahre Märchensommer Poysbrunn

16 Uraufführungen

über 130.000 Märchenfans

das ist Nina Blums Märchensommer!

Das qualitativ hochwertige Kinderwandertheater für Familien mit Kindern ab 3 Jahren ist mit viel Musik und Interaktion jedes Jahr aufs Neue ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt! Schon seit vielen Jahren lockt der Märchensommer große und kleine Zuschauer:innen ins Schloss Poysbrunn und verzaubert mit neuen, aktuellen, humorvoll-musikalischen Märchen Uraufführungen. Heuer steht ein Julibläum an: 15 Jahre Märchensommer in Poysbrunn!

In den 17 Jahren – seit der Märchensommer gegründet wurde - wurden über 130.000 Besucher:innen in Nina Blums Märchenwelten entführt! Die Vorfreude auf die Öffnung von Schloss Poysbrunn für die 17. Saison am 6. Juli 2023 ist groß.

RAPUNZEL – NEU FRISIERT

Rapunzel lebt mit ihrem Chamäleon Lucy in einem hohen Turm. Den Turm zu verlassen ist sehr gefährlich, meint ihr Onkel Tim, der seit ihrer Kindheit für sie sorgt. Prinz Felix und sein widerspenstiges Pferd Ferdinand staunen nicht schlecht, als sie sich verlaufen und auf ein Mädchen treffen, dass seit eeeeeeewig in einem Turm lebt und diesen noch nie verlassen hat. Für den Abenteurer Felix ist dies völlig unvorstellbar und so überredet er Rapunzel, mit ihm gemeinsam die große weite Welt zu entdecken. Gemeinsam mit Lucy flüchtet sie raus aus dem Turm, rein ins Leben. Doch es dauert nicht lange und Onkel Tim - eigentlich ein böser Zauberer - ist ihnen auf den Fersen. Denn um Rapunzels Zauberhaar rankt sich ein Geheimnis.

Auch dieses Mal sind wahre Märchenfreunde gefragt, denn das haarsträubende Abenteuer nimmt seinen Lauf…

Eines steht fest: Rapunzel braucht dringend die Hilfe aller Märchenfans!

THEATER ZUM MITMACHEN

„Rapunzel – neu frisiert“ verspricht ein tolles Abenteuer zu werden! Viel Musik zum Mit- und Nachsingen, komponiert von Andreas Radovan mit Liedtexten der Kernölamazone Gudrun Nikodem-Eichenhardt sowie freche, witzige Dialoge für Jung und Alt aus der Feder der steirischen Autorin Michaela Riedl-Schlosser,laden auch diesmal zum Mitmachen ein. Rapunzel ist allseits bekannt, aber auch heuer hat sich Nina Blum einige Überraschungen und natürlich ein paar neue, spannende Figuren einfallen lassen!

TERMINE 2023

Vorstellungen: Juli - 27. Aug. 2023 | Fr, 16:00 Uhr | Sa, und So, jeweils 11:00 & 16:00 Uhr

Zusatzvorstellungen: ​ Do, 20. Juli um 16:00 Uhr / Mo, 15. August 11:00 & 16:00 Uhr / Do, 17. Aug. 16:00 Uhr

Dauer: ca. 100 min

Märchensommer - ein Green Event

Die Veranstaltungen werden nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events ausgerichtet.

Weitere Information zu "Rapunzel - neu frisiert", sowie zum heurigen Erwachsenenprogramm "Lost and Found", dem neuen "Poysbrunner Märchenbuch" finden Sie in der mitgesendeten Pressemappe im Anhang.

Mit märchenhaften Grüßen

Sonja Soukup