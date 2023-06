European Outdoor Film Festival am 29. Juni in der AREA 47

Die besten Outdoor- und Abenteuerfilme am 29. Juni in der AREA 47

Der einzige Tiroltermin der European Outdoor Film Tour (EOFT) in diesem Sommer steigt am Donnerstag, 29. Juni, in der AREA 47. Auf der großen Leinwand im neuen Indoor-Bikepark gibt's packende Filme zu sehen, welche die ZuschauerInnen rund um den Globus führen. Gezeigt werden dabei verschiedenste Lebenswirklichkeiten: Von der gehörlosen Kletterin über den Ultra-Trail-Runner auf Rekordjagd bis hin zum 16-jährigen Sambier, für den der Radsport Freiheit bedeutet. Alle Erlöse der Tickets gehen an ein gemeinnütziges Projekt, welches Jugendlichen in Sambia hilft, Sport zu treiben. Einlass ist um 19 Uhr.

Seit dem Jahr 2001 begeistert die European Outdoor Film Tour (EOFT) als größtes Festival dieser Art. Der Name ist Programm: Die ZuschauerInnen bekommen die besten Outdoor- und Abenteuerfilme präsentiert – mit ProtagonistInnen, die ihre Grenzen überwinden. So auch beim einzigen Tirol-Stopp diesen Sommer in der AREA 47 am Donnerstag, 29. Juni. Österreichs erster Indoor-Bikepark verwandelt sich dabei ab 19 Uhr (Einlass) zum XXL-Kinosaal im stimmigen Ambiente.

Abwechslungsreiche Action

Der Mix aus unterschiedlichen Geschichten und Persönlichkeiten macht die Faszination der EOFT aus. Der Film „Elevated" begleitet etwa die gehörlose Kletterin Sonya Wilson, die ihre Liebe für den Sport an gehörlose Kinder weiterträgt. 4.265 Kilometer zieht sich der Pacific Crest Trail in den USA. Ultrarunner Timothy Olson will in „The Mirage" die Rekordzeit auf dem legendären Weitwanderweg unterbieten. Luftbilder der Extraklasse verspricht „Helix", in dem die Flüge von Speedglider Carl Weiseth per Kameradrohne eingefangen werden. Eindrücklich daher kommt „Gift of the Bike – A Zambian Cycle Story". Behandelt wird die Geschichte des Afrikaners Gift Puteho, dessen Leben sich durch den Radsport verändert hat. Die Erlöse des Filmabends in der AREA 47 kommen seinem Projekt zugute.

Ticketerlöse für Hilfsprojekt

Die Outdoor- und Abenteuerfilmnacht in der AREA 47 findet am Donnerstag, 29. Juni, ab 20 Uhr statt. Der Einlass beginnt bereits ab 19 Uhr. Tipp: Wegen der begrenzten Anzahl an Sitzplätzen wird empfohlen eine Picknick-Decke oder einen Stuhl mitzubringen. Ebenso wie eine Jacke oder Pullover aufgrund der besonderen Location in der Indoor-Halle. Tickets sind um 6,- Euro sowohl online als auch direkt vor Ort erhältlich. Sämtliche Erlöse gehen an ein Projekt zur Sportförderung an Schulen im afrikanischen Sambia.

Über die AREA 47

Seit der Eröffnung im Jahr 2010 begeistert Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark mit einer ständig wachsenden Zahl an Trendsportarten. Mittlerweile stehen rund 40 verschiedene Aktivitäten im einzigartigen Setting des 9,5 Hektar großen Areals zur Auswahl. Die Innovationskraft der AREA 47 wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, etwa dem Tirol Touristica-Award, dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Österreich oder dem Österreichischen Innovationspreis Tourismus. International und national renommierte Brands wie adidas Terrex, GoPro und Stiegl zählen zu den Partnern der AREA 47.

EOFT Filmfestival

Wann: Donnerstag, 29. Juni 2023

Wo: Indoor Bikepark, AREA 47

Eintritt: 6,- Euro

Beginn: 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).

Anschließend EOFT-After-Show-Party im River Haus Bar & Grill mit DJ All Spice

Weitere Infos & Tickets: www.area47.at

