Neuer Kinderfreunde-Kindergarten in der Seestadt eröffnet

in der Käthe-Recheis-Gasse (22.) wurde gestern im Beisein von BV Ernst Nevrivy und Bundesrätin Daniela Gruber-Pruner der zweite Kinderfreunde-Kindergarten in der Seestadt eröffnet. Für Kinder ab drei Jahren sind noch Plätze frei.

Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy, Bundesrätin und Vorsitzende der Kinderfreunde Donaustadt Daniela Gruber-Pruner, Bezirksrätin Gabriele Plank, Gesiba-Prokurist Patrick Ritter, die beiden Geschäftsführer*innen der Wiener Kinderfreunde Daniel Bohmann und Alexandra Fischer und viele andere an der Projektplanung und Errichtung des Hauses beteiligte Personen feierten gemeinsam mit den Eltern, Kindern und dem Kindergartenteam.

Um mehr Platz zur täglichen Bewegung in den Gruppen zu haben, gibt es ein Bistro, in dem alle Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen. Dadurch werden weniger Tische und Sessel in den Gruppenräumen benötigt.