ARTmosFLAIR – Urban Summerfeeling in der Linzer Gasse

ARTmosFLAIR belebt am 30. Juni und 1.Juli 2023 die rechte Altstadt.

Am 30. Juni und 1. Juli 2023 feiert das neue Veranstaltungskonzept in der rechten Altstadt Premiere.

ART & FLAIR gibt es rund um die Linzer Gasse am 30. Juni und 1. Juli 2023 im Rahmen des ersten ARTmosFLAIR-Stadtviertelfestes rechts der Salzach. Ein bunter Mix aus Live-Musik, Tanz- und Artist:innengruppen, Spiel- und Abenteuerangeboten, Open-Air Sommerkino sowie Shopping- und Kulinarikspecials verwandeln die rechte Salzburger Altstadt zwei Tage lang in eine erlebnisreiche Flanierzone mit hoher Aufenthaltsqualität für Jung & Alt. Urbane Sommerlaune mit Wohlfühlcharakter ist garantiert!

ARTmosFLAIR Linzer Gasse – Aktuelles Programm hier

