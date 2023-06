Cine Tirol Presseaussendung: EAVE Producers Workshop startet als Green Event in Alpbach

Vom 11. bis 18. Juni 2023 ist Alpbach Schauplatz des zweiten EAVE Producers Workshop 2023, der die 55 teilnehmenden Filmproduzent:innen aus 34 Ländern sowie 13 Drehbuchautor:innen mit 30 Top-Branchenexpert:innen zusammenbringt.

"Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, diesen Workshop nach Alpbach zu führen - auf diese Weise können wir den internationalen Teilnehmer:innen dieser hochkarätigen Veranstaltung das Filmland Tirol von seiner besten Seite präsentieren und zudem unsere Beziehungen zum EAVE-Netzwerk mit über 2600 Produzent:innen weltweit weiter verstärken bzw. vertiefen.", sagt Cine Tirol Leiter Johannes Köck.

Der Workshop wurde auf Initiative der Cine Tirol Film Commission nach Alpbach geführt und findet mit Unterstützung des Österreichischen Film Instituts, FAMA – Film and Music Austria, FILM in AUSTRIA und VAM – Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien GmbH statt.

Ein nachhaltiger Ort für einen ökologisch verantwortungsvollen Workshop

Der Workshop findet im Congress Centrum Alpbach, einer mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichneten Green Location, statt. Der EAVE Producers Workshop 2023 in Alpbach wird nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings und Green Events UZ62 umgesetzt.

Im Rahmen der EAVE Green Policy hat EAVE all ihre Prozesse überprüft, Verbesse­rungs­mög­lichkeiten eruiert und konkrete Maßnahmen zur Erreichung ihrer Nachhaltig­keitsziele festgelegt. Diese Maßnahmen wirken sich auf die täglichen Arbeitsabläufe der Mitarbeiter:innen, des pädagogischen Teams und der Expert:innen sowie der Workshop-Teilnehmer:innen und auf die Auswahl der Hotels und Restaurants sowie der Veranstal­tungsorte aus.

Workshop Sessions & Experts

Zu den Highlights der Woche zählen:

Innovative Leadership & Company Sustainability mit Luana Lobo & Mariana Oliva (Maria Farinha Filmes, BR)

mit Luana Lobo & Mariana Oliva (Maria Farinha Filmes, BR) Producing Series in a Changing Industry mit Nadine Marsh-Edwards (Greenacre Films, UK) and Lucas Schmidt (Studio Zentral, DE)

mit Nadine Marsh-Edwards (Greenacre Films, UK) and Lucas Schmidt (Studio Zentral, DE) Working with Investors mit Jean des Forêts (Petit Film, FR) and Strategic Recoupment by Peter Bille Krogh (European Collection Agency, DK)

mit Jean des Forêts (Petit Film, FR) and Strategic Recoupment by Peter Bille Krogh (European Collection Agency, DK) Arash T. Riahi Golden Girls Filmproduktion) wird mit den teilnehmenden Produzent:innen die Challenges of Working with Talent (& how to solve them) erörtern, während die teilnehmenden Drehbuchautor:innen der Session Kill Your Babies – The art of getting feedback & staying sane mit Victoria Gilbert (UK) folgen.

Die Teilnehmer:innen erhalten Feedback von Expert:innen unterschiedlicher Fachgebiete zu ihren Finanzie­rungsplänen in der Session Financing Plan Brainstorms. Zu den Expert:innen zählen Salma Abdalla (Autlook Filmsales, AT), Jean des Forêts (Petit Film, FR), Petri Kemppinen (P1 Kemppinen, FI), EAVE-Vorstands­vor­sitzender Danny Krausz (DOR Film, AT), Peter Bille Krogh (European Collection Agency, DK), Vicky Miha (asterisk*, GR), Nicola Ofoego (Oku-Tiné, UK) und Lucas Schmidt (Studio Zentral, DE).

Die Teilnehmer:innen, die sich auf ihre berufliche Entwicklung konzentrieren, werden ihre Unternehmen und Karrieren in speziellen Workshops unter der Leitung von Petri Kemppinen (P1 Kemppinen, FI) unter die Lupe nehmen.

Zu den weiteren Sessions gehören Digital Marketing mit EAVE-Marketing-Expertin Sarah Calderon (The Film Agency, ES), Legal Aspects of Co-production mit EAVE-Rechtsexperten Pierre-Emmanuel Mouthuy (Mouthuy Avocats, BE) sowie The Stress Challenge and Lobbying Strategies mit EAVE-Studienleiterin Lise Lense-Møller (Magic Hour Films, DK).

Im Spotlight: Koproduktionen mit Österreich

Österreich hat sich in letzter Zeit im Film- und TV-Sektor im Bereich der internationalen Koproduktion stark weiterentwickelt. Die Möglichkeiten werden in der Session Producing with Austria mit Markus Deutsch (Film and Music Austria, AT), EAVE+ Absolvent Alexander Dumreicher-Ivanceanu (Film and Music Austria / Amour Fou, AT) und Katrin Fürnkranz (HQ7 Studios, AT) erörtert und beinhalten Informationen über den Austrian Film Incentive und den Green Filming Bonus.

Etwa 35 Produzent:innen aus Österreich (und der benachbarten Region Südtirol) werden sich den EAVE-Teilnehmer:innen anschließen und an mehreren Sessions und Networking-Möglichkeiten teilnehmen. Darüber hinaus profitieren die nationalen Produzent:innen von maßgeschneiderten Sessions, bspw. European Financing Sources mit EAVE-Absolventin Vicky Miha (asterisk*, GR), Pitching & How to Present your Project mit EAVE-Pitching-Expertin Sibylle Kurz und Overview of European Co-production markets mit EAVE-Absolventin Martina Bleis (Berlinale Coproduction Market, DE) und Salma Abdalla (Autlook Filmsales, AT).

Die Session „Producing with Austria“ wird von der FAMA – Film and Music Austria, FILM in AUSTRIA, Creative Europe MEDIA Desk Austria und der IDM Film Commission ermöglicht.

Zum pädagogischen Kernteam des diesjährigen EAVE Producers Workshop gehören EAVE-Studienleiterin Lise Lense-Møller (Magic Hour Films, DK), die vier Gruppenleiter:innen Ankica Jurić Tilić (Kinorama, HR), Michael Kitzberger (NGF Geyrhalterfilm, AT), Riina Sildos (Amrion, EE) und Jani Thiltges (Samsa Film, LU); die Drehbuchberater:innen Jacques Akchoti (FR), Clare Downs (UK), Nayeem Mahbub (SE), die Beraterin für Fernsehserien Esther Springer (Creators Inc, UK) und die Dokumentar­film­expertin Sylvia Stevens (Faction Films, UK).

Unterstützt werden sie von den Fachexpert:innen: Sibylle Kurz (DE)/​Pitching, Sarah Calderon (The Film Agency, ES) & Nicola Ofoego (Oku-Tiné, UK)/​Marketing und Pierre-Emmanuel Mouthuy (Mouthuy Avocats, BE)/​Rechtsfragen.

EAVE wird unterstützt durch Creative Europe – MEDIA der Europäischen Union, Film Fund Luxembourg, Mitteldeutsche Medienförderung, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, Fondo Audiovisivo Friuli Venezia Giulia, PACT – The Producers Alliance for Cinema and Television, Doha Film Institute, Telefilm Canada, SODEC, IDM Südtirol Alto Adige, Fonds Jeune Création Francophone, Projeto Paradiso, TRT – Turkish Radio and Television Corporation, Berlinale Co-Production Market und die Partner:innen, die die Workshops seit 1988 ausgerichtet haben.

Weiterführende Links:

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Koeck, MA

Leiter/Head of Cine Tirol Film Commission

Telefon: +43 676 88158 280

E-mail: johannes.koeck@cine.tirol

Website: www.cine.tirol