FH Campus Wien: Marius Contor ist neuer Leiter für akad. Hochschullehrgänge im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege

Die akademischen Hochschullehrgänge im Department Angewandte Pflegewissenschaft stehen nun unter der Leitung von Lic. Marius Contor, MA. Er folgt in dieser Funktion Hans Peter Köllner, BSc MSc, nach. Dieser hat im Bachelorstudiengang Gesundheits- und Krankenpflege als Standort-Studiengangsleiter neue Aufgaben übernommen.

Lehre und Gesundheits- und Krankenpflege als Passion

Ganz bewusst entschied sich Marius Contor nach seiner Matura für ein Studium, um als Lehrender sein Wissen weiterzugeben. Den gebürtigen Rumänen führten seine Interessen jedoch zunächst in den Bereich Biologie und Biotechnologie. An der Universität für Bodenkultur und Veterinärmedizin in Klausenburg erhielt er das Lizentiat in Biologie und das Masterdiplom in Genetic Engineering and Biotechnology. Anschließend unterrichtete er einige Zeit in einer höheren Schule als Biologieprofessor.

In Österreich erfolgte Contors Wechsel in das Berufsfeld der Gesundheits- und Krankenpflege und er sammelte mehrere Jahre wertvolle Praxis als Pflegeassistent in Pflegewohnheimen in der Steiermark im direkten Patient*innenkontakt. Danach folgten die Ausbildung zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger in Stockerau und weitere Jahre an Berufs- und schließlich Managementerfahrung im gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege in Krankenhausabteilungen sowie als Wohnbereichsleiter in einem Seniorenzentrum in Niederösterreich. 2020 begann Marius Contor seine Lehrtätigkeit in diesem Fachbereich, 2022 kam er als Lehrender und Forschender an die FH Campus Wien.

Neue Berufsfelder aktiv mitgestalten

Weiterbildung und Weiterentwicklung sieht Marius Contor für seine Person und für das Berufsfeld der Gesundheits- und Krankenpflege als essenziell an. Seit dem heurigen Jahr vertieft er sich im Doktoratsprogramm Medizinische Wissenschaft an der Medizinischen Universität Graz in interdisziplinäre, klinische Forschung mit Fokus auf Humanmedizin. Das neue Berufsfeld der Primary Health Care Nurses unterstützt er in der niederösterreichischen Gemeinde Brunn am Gebirge als wissenschaftlicher Beirat.

In seiner Lehrgangsleiter-Funktion ist Contor maßgeblich daran beteiligt, Aus- und Weiterbildungsangebote an die aktuellen Herausforderungen und Bedarfe der Gesellschaft anzupassen. „Ich sehe die Gesundheits- und Krankenpflege als eine wichtige Instanz in der Versorgung der in Österreich lebenden Menschen ohne Unterschied von Alter, Geschlecht, Herkunft, Lebensphilosophie und ähnliches“, so Marius Contor über seine Motivation. „Um dem gerecht zu werden, bemühe ich mich, für die Gesundheits- und Krankenpflege passende Fortbildungsangebote zu ermöglichen und so ein bestmögliches Outcome für alle zu erzielen.“

Akademische Lehrgänge für evidenzbasierte Pflege

Der akademische Hochschullehrgang Gesundheits- und Krankenpflege, Praxismentoring ermöglicht mit pflegewissenschaftlichem und -pädagogischem Schwerpunkt Absolvent*innen als Praxisanleitende nach § 64 Gesundheits- und Krankenpflegegesetz tätig zu sein. Die beiden akademischen Hochschullehrgänge Public Health und Primary Health Care Nursing bereiten für neue Spezialisierungen wie School Health Nurse, Community Health Nurse oder Arbeit im interdisziplinären Team in Primärversorgungseinrichtungen vor.

Weitere Angebote, wie der akademische Hochschullehrgang für Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege sowie der akademische Hochschullehrgang für Kinder- und Jugendlichenpflege wurden in Kooperation mit dem Wiener Gesundheitsverbund aufgesetzt und bieten vor allem Mitarbeiter*innen des Wiener Gesundheitsverbunds Möglichkeit zur Weiterbildung und Spezialisierung.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

