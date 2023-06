Neue Werbeartikel der Urlaubsregion Attersee-Attergau

Atterseeliebe zum mit nach Hause nehmen. Fesche T-Shirts, flauschige Badetücher, Wasserbälle, Kissen, Wasserflaschen, Kühlschrankmagnete, Postkarten und vieles mehr gibt es ab sofort in den Infobüros der Region Attersee-Attergau zu kaufen! Diesen Samstag, 10. Juni 2023 werden die neuen Werbeartikel bei den Try-Out-Days in Nußdorf präsentiert.

ATTERSEE/ATTERGAU: Attersee-Attergau Feeling kann man sich jetzt auch mit nach Hause nehmen. Ab sofort gibt es in unseren Informationsbüros Souvenirs, Mitbringsel und viele weitere tolle Artikel für Attersee-Fans zu kaufen.

Atterseeliebe für zu Hause und unterwegs



Reiseandenken, Mitbringsel, Souvenier - klingt altmodisch und nach Kitsch und Ramsch - muss es aber nicht sein: Wir haben viele hochwertige und sinnvolle Geschenke für Atterseefans und jene, die es werden wollen. Vom Maskottchen Stofftier „Perla“ oder „Gustl“, Glas- und Edelstahl Trinkflaschen, Edelstahl-Trinkbecher für unterwegs, Badetuch, Hamamtuch, Drybag und Straßenmalkreiden, Mousepads, T-Shirts, Hoodies und viele weitere großartige Artikel!

Jetzt bestellen und in einer der folgenden Tourismus-Informationsbüros abholen:



St. Georgen im Attergau

Nußdorf am Attersee

Unterach am Attersee

Steinbach am Attersee



Roadshow 2023 - in den Strandbädern rund um den Attersee

Von Juni bis August 2023 präsentieren wir unsere neue Attersee Kollektion und hochwertige Accessoires in den Strandbädern rund um den Attersee. Dort können die Artikel direkt mit nach Hause genommen werden. Los geht es am Samstag, 10.06.2023 in Nußdorf bei den Try-Out Days.

Weitere Stops sind bei folgenden Strandbädern und Events geplant:

Strandbad Attersee / Sprinzensteinpark / Strandbad Unterach / öffentliches Bad Unterach / Strandbad Steinbach / Strandbad Weyregg / Bundesforstebad Weyregg / Schönauer Bad Schörfling / Strandbad Seewalchen / Strandbad Litzlberg / Freizi St. Georgen im Attergau / Fuzo St. Georgen im Attergau ...

Die Termine der Roadshow werden auf unserer Website und auf Social Media bekannt gegeben. Weitere Infos unter +43 766677190 oder info @ attersee.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Michael Spechtenhauser

Salzkammergut Tourismus Marketing GmbH

Geschäftsführer

Telefon: +43 6132 26909

E-mail: info@salzkammergut.at

Website: salzkammergut.at