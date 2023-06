Pfeifer-Standorte Lauterbach und Schlitz produzieren „Holz von Hier“

Pfeifer-Standorte Lauterbach und Schlitz produzieren „Holz von Hier“

Schnittholz aus dem Sägewerk in Lauterbach und Brettsperrholz (CLT) aus Schlitz sind mit dem Umweltzeichen Holz von Hier® zertifiziert. Wesentlicher Bestandteil des Labels sind kurze und damit klima- und ressourcenschonende Wege entlang der gesamten Verarbeitungskette.

Die Initiative Holz von Hier® ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für eine gezielte und verstärkte Verwendung von Produkten aus klimafreundlich verarbeitetem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern einsetzt. Für eine Zertifizierung mit dem internationalen Umweltlabel gilt es strenge Kriterien zu erfüllen. So müssen die Transporte entlang der gesamten Lieferkette vom Wald bis zum Kunden überdurchschnittlich kurz sein und die Grundrohstoffe müssen nachweislich zu 100% aus verantwortungsvoller Rohstoffgewinnung stammen.

Pfeifer doppelt vertreten

Unter den bei Holz von hier® registrierten Anbietern befinden sich die Pfeifer Holz Lauterbach GmbH in der Kategorie Sägewerk sowie die Pfeifer Schlitz GmbH & Co KG in der Kategorie Leimholzhersteller. „Wir sind stolz, ein Teil dieser Organisation zu sein. Die Zertifikate belegen den hohen Stellenwert von Nachhaltigkeit bei Pfeifer“, sagt Bernd Gusinde, Produktmanager CLT. Die beiden hessischen Werke des Holzverarbeiters Pfeifer liegen nur 15 Kilometer voneinander entfernt. In Lauterbach schneidet Pfeifer jährlich über 1 Mio. Festmeter Rundholz ein. Daraus entsteht unter anderem das zertifizierte Schnittholz für Kunden, die Konstruktionsvollholz oder Brettschichtschichtholz produzieren. Ein großer Anteil geht in die eigene Weiterverarbeitung im CLT-Werk in Schlitz, wodurch die Kette geschlossen wird. Mit dem Fokus auf den Kernmarkt Deutschland und angrenzende Länder trägt Pfeifer dazu bei, Kilometer und damit Emissionen zu sparen.

Vorzeigeprojekte im kleineren Radius

Auf zahlreichen Holzbaustellen Mitteldeutschlands hat Pfeifer CLT bereits für positive Ökobilanzen gesorgt. Vorbildcharakter hat das Projekt Studierendenwohnheim am Campus Riedberg in Frankfurt, bei dem die Kai Laumann Zimmerei aus Wettenberg insgesamt 3.000 Kubikmeter heimische Fichte verbaute. Circa 85 Prozent davon stammten von Pfeifer. Nach vier Monaten Bauzeit konnte das Wohnheim zum Start des Wintersemesters 2022/23 bezogen werden. Mit 15.500 m2 Rohplatten war der CLT-Produzent auch beim Bau des Hotels Platzhirsch Living in direkter Nähe zum Flughafen Frankfurt maßgeblich beteiligt. Nach einem Jahr Bauzeit konnten im Frühjahr 2023 die ersten Gäste in die 167 Zimmer einziehen. Im Nachbarbundesland Baden-Württemberg kam Pfeifer CLT bei der Errichtung einer neuen Stadtteilschule in Ludwigsburg zum Einsatz. Die Stadt legte Wert auf nachhaltige und recycelbare Baustoffe, zur Optimierung des Ablaufs wurde das dreigeschossige Gebäude für 600 Grundschüler:innen als Holzbau mit hohem Vorfertigungsgrad konzipiert. Mit Schulanfang 2022/2023 wurde das moderne Lernambiente mit vielen sichtbaren Highlights aus Fichtenholz seiner Bestimmung übergeben.

Leidenschaft für Holz

Das 2008/2009 komplett neu errichtete Vorzeigewerk der Pfeifer Group in Lauterbach zählt zu den modernsten Europas. Die hohe Produktions- und Arbeitsplatzqualität werden laufend ausgebaut. Noch in diesem Jahr sollen etwa der digitale Rundholzplatz am Werksgelände einziehen sowie neue Werkstätten und Ausbildungsräumlichkeiten entstehen. Nach einem großen Umbau produziert das CLT-Werk in Schlitz seit Herbst 2019 hochqualitative System-Fertigteile für die boomenden Holzbaubranche. Mit 230 Mitarbeiter:innen in Lauterbach und weiteren 90 in Schlitz zählt Pfeifer zu den wichtigsten Arbeitgebern im Vogelsbergkreis. Beide Standorte bieten ein breites Jobspektrum in Produktion, Instandhaltung und Verwaltung. In Lauterbach bildet Pfeifer auch Lehrlinge in den Sparten Industriemechanik, Elektronik und Holzbearbeitung aus.

Zur Pfeifer Group

Die österreichische Pfeifer Holding GmbH wurde 1948 gegründet und wird heute in dritter Generation familiengeführt. Sie beschäftigt 2.600 Mitarbeiter:innen an 13 Standorten in Österreich, Deutschland, Tschechien und Finnland. Der Firmensitz befindet sich in Imst (Tirol/Österreich). In den vollintegrierten Sägewerken der Gruppe werden jährlich rund 5,4 Mio. Festmeter Holz eingeschnitten und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu Schnittholz und Hobelware, Betonschalungsplatten, Schalungsträgern, Brettsperrholz (CLT), Brettschichtholz, verleimten Massivholzplatten sowie Palettenklötzen, Briketts, Pellets und Biostrom verarbeitet.

Rückfragen & Kontakt:

FÜR RÜCKFRAGEN



Pfeifer Holding GmbH

Florian Singer

Leitung Digitaler Vertrieb und Marketing

Fabrikstraße 54

A-6460 Imst

T +43 664 9674229

florian.singer@pfeifergroup.com

www.pfeifergroup.com



MEDIENKONTAKT



POLAK - Agentur für Kommunikation GmbH

Dr.-Carl-Pfeiffenberger-Str. 12/9

A-6460 Imst

T +43 5412 67712

info@agentur-polak.at

www.agentur-polak.at