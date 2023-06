Theatermuseum: Wenn die Lampen Fieber haben // Sommer-Workshop für Kinder

WENN DIE LAMPEN FIEBER HABEN! Theaterferien für Kinder von 7 bis 11 Jahren 31. Juli bis 4. August 2023 Theatermuseum, Lobkowitzplatz 2, 1010 Wien

Theater in all seinen Facetten — Lampenfieber inklusive

Die Schulferien sind lang und wollen spannend verbracht werden. Das Theatermuseum bietet vom 31. Juli bis 4. August Theaterferien für Kinder von 7 bis 11 Jahren. Während des einwöchigen Workshops lüften Sie so manches Geheimnis des Museums und können das Theater in all seinen Facetten kennenlernen. Vor und hinter den Kulissen – Lampenfieber inklusive! Die Theaterpädagog*innen Ernst Tauchner und Karin Mörtl wissen damit umzugehen und begleiten die Kids durch eine Woche Spiel und Spaß.

Auf dem Programm stehen Entdeckungsreisen durch die aktuellen Ausstellungen. In Austropop können sich die Kinder als Sänger*innen und Tänzer*innen zur Musik von Mozart bis Falco ausprobieren. Richard Teschners Figurenspiegel gehört zu den größten Schätzen des Theatermuseums und bietet einen Einblick in die Welt des Figurentheater-Visionärs. In der Ausstellung Mode für die Bühne begeben sich alle auf die Suche nach passenden Stoffen für die einzigartigen Kostümzeichnungen der Künstlerin Monika von Zallinger.

Dann heißt es „Vorhang auf“: Räume und Schubladen, die sonst unserem Publikum nicht zugänglich sind, werden exklusiv für die Kids geöffnet. Darin befinden sich alte Bühnenzeichnungen, außergewöhnliche Modelle, originale Kostüme aus Samt und Seide, Fotos berühmter Schauspieler*innen und vieles mehr.

Bretter, die die Welt bedeuten: Mit Spielfreude, Neugier und Verwandlungslust geht es auf die Atelier-Bühne. Verkleiden, in verschiedene Rollen schlüpfen, den Zauber des Schatten- und Maskentheaters kennenlernen gehört ebenso dazu wie das gemeinsame Entwickeln eines neuen Theaterstücks.

Am Ende der Woche dann das Highlight: die Uraufführung – mit oder ohne Lampenfieber – zu der auch Eltern, Freund*innen und Verwandte herzlich eingeladen sind.

Einwöchiger Workshop

31. Juli bis 4. August

Mo-Do, 9-13 Uhr

Fr 9-14 Uhr

Abschlussaufführung:

Fr 4. August, 13.30 Uhr

maximal 15 Kinder

Kosten: € 150

Weitere Informationen zu Buchungsbedingungen und Ticketkauf

Rückfragen & Kontakt:

KHM-Museumsverband

Burgring 5, 1010 Wien

Public Relations, Onlinekommunikation & Social Media

Nina Auinger-Sutterlüty, MAS (Leitung Kommunikation)

T + 43 1 525 24 -4021

presse@theatermuseum.at