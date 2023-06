Ausgezeichnete Arbeitgeber ziehen die besten Talente an wie ein Magnet Wien

Das sind die Best Workplaces Austria 2023

Wien, 1.6.2023. Great Place To Work® Österreich holte dieses Jahr bereits zum 21. Mal die Best Workplaces™ Austria auf die Bühne. Was sie eint, ist eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur, in der Menschen gerne arbeiten und ihre Potenziale frei entfalten können.

Die feierliche Auszeichnung der Best Workplaces™ Austria 2023 fand am Abend des 1. Juni 2023 im GLOBE in der Marx Halle statt. Erstmals durften 45 Siegerbetriebe auf die Bühne gebeten werden. Basis für das Ranking der begehrten und einzigartigen Arbeitgeber-Auszeichnung sind anonyme Mitarbeiterbefragungen. Durch das repräsentative und zugleich anonyme Feedback der Beschäftigten ist keine andere Unternehmensauszeichnung in Österreich aussagekräftiger in Bezug auf die tatsächlichen Erfahrungen der Mitarbeitenden.

Wie Great Place To Work®- Auswertungen der Daten aus den anonymen Mitarbeiterbefragungen zeigen, sind es dabei vorrangig 6 Treiber, die auszeichnungswürdige Unternehmenskulturen hervorbringen:

eine glaubwürdige Führung, Interesse an der Einzelperson, gutes Work-Life-Blending, gerechte Behandlung und faire Beförderungen, guter Teamgeist und Spaß bei der Arbeit.



(siehe Graphik "6 Faktoren" im Anhang)

Während im Österreich-Durchschnitt nur 5 von 10 Beschäftigten gerne zur Arbeit kommen, sind dies bei den Besten Arbeitgebern beinahe 9 von 10 Mitarbeitenden.

„Unsere Methode der Mitarbeiterbefragung mit dem sogenannten Trust Index™ zeigt solch beeindruckende Ergebnisse, mit denen die Unternehmen, die befragt haben, auch gut arbeiten können. Wenn Mitarbeitende Vertrauen haben, sind sie stolz auf das Unternehmen und kommen auch gerne zur Arbeit. Das zeigen die Daten!“, bestätigt auch Jörg Spreitzer, Managing Director von Great Place To Work® Österreich.

Vertrauen ist die Basis für eine erfolgreiche Unternehmenskultur

„Die Führungskräfte vertrauen auf die gute Arbeit der Mitarbeitenden, ohne sie ständig zu kontrollieren.“ Dieser Aussage gaben die anonym befragten Mitarbeitenden ausgezeichneter Arbeitsplätze mit 91 Prozent ihre klare Zustimmung. Vertrauen ist und bleibt damit der stabile Grundpfeiler der besten Arbeitgeber.

Eine repräsentative Vergleichsstudie über das Bilendi-Onlinepanel zeigt, dass im österreichischen Durchschnittsunternehmen nur 7 von 10 Mitarbeitenden zustimmen können, ein vertrauensbasiertes Arbeitsumfeld im Unternehmen vorzufinden.

Wird Mitarbeitenden allerdings Vertrauen entgegengebracht, hat dies enorm positive Auswirkungen:

Befragte geben 6-mal so häufig an,

eine kompetente Führung im Unternehmen zu erleben,

gern zur Arbeit zu kommen und

sich psychisch und emotional gesund zu fühlen.

(siehe Graphik Vertrauen im Anhang)

Führungskräfte als Vorbilder

Die mit Abstand größte Differenz zwischen ausgezeichneten Arbeitgebern und Durchschnittsunternehmen in Österreich lässt sich mit 39 Prozent Differenz in Bezug auf die Vorbildwirkung der Top-Führungskräfte feststellen. Das ist eine fast doppelt so hohe Zustimmung!

Somit wird das Top-Management bei den Best Workplaces™ Austria 2023 seinem Namen gerecht und ist wirklich top. Das zeigt sich auch darin, dass diese Unternehmen eine sehr niedrige Fluktuationsrate bei gleichzeitig sehr hoher wirtschaftlicher Performance haben.

(siehe Grafik "Glaubwürdige Führung" im Anhang)

Ausgleich zwischen Berufs- und Privatleben

Um auch psychisch-emotional fit zu sein und zu bleiben, sollten Führungskräfte bei ihren Mitarbeitenden auf eine gute Work-Life-Balance achten. Auch hier zeigt sich eine große Differenz zwischen den Besten und durchschnittlichen Arbeitgebern: Mit nur 47 Prozent Zustimmung liegt der Wert der Befragten bei einem typischen Arbeitgeber in Österreich auf einem deutlich niedrigeren Niveau (35 Prozent Differenz zu den Best Workplaces).

Die aktive Fürsorge für die Mitarbeitenden ist aber das, was einen attraktiven Arbeitgeber ausmacht. Wenig verwunderlich also, dass mehr als 8 von 10 befragten Mitarbeitenden zustimmen, dass sie von ihren Führungskräften aktiv aufgefordert werden, einen gesunden Ausgleich im Leben zu finden.

(siehe Grafik "Förderung der Gesundheit" im Anhang)

Mehr als die Hälfte der in Österreich Beschäftigten empfindet die betriebliche Gesundheitsförderung als ausbaufähig.

Great Place To Work®-Auswertungen legen nahe, dass die aktive Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden von Seiten des Unternehmens direkten Einfluss darauf hat, wie zufrieden sie mit der Bezahlung und Erfolgsbeteiligung sind.

Wenn Mitarbeitende den Nutzen einer betrieblichen Gesundheitsförderung erkennen, ist die Wahrscheinlichkeit 3-mal so hoch, dass sie in der Befragung angeben, auch mit Entlohnung und Umsatzbeteiligung zufrieden zu sein.

Eine gute Unternehmenskultur, die auf die Bedürfnisse der Einzelperson eingeht, führt immer auch zu mehr Zufriedenheit mit der Bezahlung.

Spaß bei der Arbeit

Wirksame Führung, Fairness und ein guter Teamgeist sorgen für besonders zufriedene, loyale und auch gesunde Mitarbeitende.

Da verwundert es nicht, dass in der Trust Index-Mitarbeiterbefragung mit 33 Prozentpunkten die größte Differenz zum Durchschnitt bei der Frage festzustellen ist, ob Mitarbeitende gerne arbeiten gehen. Während im Durchschnitt nur 5 von 10 Beschäftigten gerne zur Arbeit kommen, sind dies bei den Besten Arbeitgebern beinahe 9 von 10 Mitarbeitenden. Welch enormer Unterschied!

Weitere interessante Auswertungen können Sie unserer Studie „Diese 6 Faktoren zeichnen Best Workplaces aus“ im Anhang entnehmen.

Die Zertifizierung wird allein durch die Mitarbeitenden ermöglicht

Insgesamt 45 Best Workplaces wurden 2023 in Österreich ausgezeichnet und in der For All™ Stars Night am 1. Juni ins gebührende Rampenlicht gerückt. Diese Unternehmen glänzen durch besonders hohe Zustimmungswerte, die sie im Rahmen von anonymen Mitarbeiterbefragungen in Bezug auf die Fokusbereiche Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist erreichen konnten. Nach Erhalt des Zertifikats „Great Place To Work® Certified™“ sind alle Unternehmen automatisch für das Ranking der besten Arbeitgeber nominiert. Die Organisationen mit den höchsten Zustimmungswerten dürfen sich zusätzlich mit dem renommierten Gütesiegel „Best Workplaces™“ schmücken, das für eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Unternehmenskultur steht.

Ein Wettbewerbsvorteil von enormem Wert, ist doch für jede:n zweite:n Jobsuchende:n ein Unternehmenszertifikat für die tatsächliche Jobentscheidung besonders relevant!

Das sind die 45 Best Workplaces™ Austria 2023

Unternehmensgröße XS (20–49 Mitarbeitende)

Arkeon GmbH Sysmex Austria GmbH ORBIS Austria GmbH eMAGNETIX Online Marketing GmbH STI-Consulting GmbH ISHAP Gruppe ADRESYS Adaptive Regelsysteme Gesellschaft m.b.H. Beko Grundig Österreich AG CARE SOLUTIONS GmbH Otago Online Consulting GmbH

„Bei Arkeon schätzen wir die Chance, zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem beizutragen. Unsere Unternehmenskultur vereint Zusammenarbeit, persönliches Wachstum und Community-Engagement. Das macht Arkeon nicht nur zu einem von Great Place To Work ausgezeichneten Unternehmen, sondern auch zu einem Ort, an dem selbst die kleinsten Initiativen einen bedeutenden Einfluss haben können“, so Magdalena Fuchs, People & Culture Manager bei Arkeon.

Unternehmensgröße S (50–99 Mitarbeitende)

Brichard Immobilien GmbH e-dialog GmbH Henn GmbH & Co KG Bongfish GmbH fiskaly GmbH unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG Hotel Kitzhof Mountain Design Resort Almdudler Limonade A. & S. Klein GmbH & Co KG Viatris Austria NTT DATA Deutschland AG, Zweigniederlassung Wien

„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder die Auszeichnung Best Workplace entgegennehmen zu dürfen. Für uns ist das Verwalten von Liegenschaften nicht nur ein Job, sondern eine Leidenschaft, mit der wir vielen Menschen in ihrem wichtigsten Lebensbereich bzw. einem Grundbedürfnis, nämlich dem Wohnen, behilflich sein können. Uns ist es völlig egal, welche Hindernisse oder Herausforderungen unser Umfeld für uns bereithält, wir halten zusammen, unterstützen uns gegenseitig und arbeiten unermüdlich, mit Begeisterung an der Zufriedenheit und dem Wohlbefinden unserer Kundinnen und Kunden“, kommentiert Geschäftsführer Oliver Brichard den verdienten ersten Platz in der Größenklasse S.

Unternehmensgröße M (100–249 Mitarbeitende)

AbbVie GmbH Schwabe Austria GmbH COUNT IT GmbH EHL Immobilien GmbH K. Hofmann GmbH addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG SIGNA Unternehmensgruppe tristar Austria GmbH Feichtinger Schmuckhandels GmbH hali GmbH

Ingo Raimon, General Manager von AbbVie in Österreich, erklärt: „Was ein Best Workplace für AbbVie auszeichnet? Talente, die gefördert und durch gesunde Arbeitsstrukturen gehalten werden, sowie ein engagiertes Team, in dem alle ihr Bestes geben können. Für uns ist die wiederkehrende Auszeichnung Ausdruck dafür, dass wir kontinuierlich und strukturiert daran arbeiten, die besten Mitarbeiter:innen zu finden und diese nachhaltig im Unternehmen zu halten. Es bedeutet aber auch, dass wir seit der Unternehmensgründung von AbbVie vor 10 Jahren eine gesunde Arbeitsumgebung geschaffen haben, in der unsere Mitarbeiter:innen ihr volles Potenzial entfalten können.“

Unternehmensgröße L (250–499 Mitarbeitende)

Hilton Hotels Österreich willhaben internet service GmbH & Co KG Biogena Group wedify GmbH Niederösterreich Bahnen GLS Austria GmbH Stadt Hohenems Sto Ges.m.b.H. MIC Datenverarbeitung GmbH pidas AG

"Hilton steht für Wachstum, wir unterstützen jede/n unserer Hilton Team Member auf ihrer persönlichen Entwicklungsreise und bilden ein exklusives Zuhause für alle", so Norbert Lessing, General Manager der Hilton Hotels Österreich.

Unternehmensgröße XL (mehr als 500 Mitarbeitende)

DHL Express (Austria) GmbH Allianz Technology GmbH Siemens Healthineers Österreich Haberkorn GmbH Greentube GmbH

„Wertschätzung und Respekt gegenüber allen Mitarbeitenden sind bei uns nicht nur Schlagwörter, sondern werden auch tatsächlich gelebt. Das zeigt sich unter anderem in Form verschiedener Mitarbeiterinitiativen und -awards, vor allem aber auch im täglichen Umgang miteinander. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Bemühungen für die Schaffung fairer, integrativer und fördernder Arbeitsplätze auch heuer wieder mit einer Nominierung für die Best Workplaces Austria von Great Place To Work belohnt werden“, betont Ralf Schweighöfer, CEO DHL Express Austria.

Das Motto von UKG, den Sponsoren des diesjährigen Awards ist „Our Purpose is People“. UKG unterstützt Unternehmen aus allen Branchen dabei, eine nachhaltig positive Employee Experience und optimale Geschäftserfolge zu erreichen. Sie wissen, dass glückliche Mitarbeitende der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen sind (auch ein Grund, warum sie eine starke Partnerschaft mit Great Place to Work haben!)

Special Awards für die Beste Employer-Branding-Kampagne presented by BDO Consulting und &US

Zusätzlich wurden an diesem Abend erstmals Awards für die drei besten Employer-Branding-Kampagnen vergeben. Prämiert wurden jene Certified™-Unternehmen, die es mit Employer-Branding-Maßnahmen geschafft haben, in Zeiten multipler Challenges in der Arbeitswelt als attraktiver Arbeitgeber sichtbar zu werden.

„Die Auszeichnungen von Great Place To Work sind für unsere Employer-Branding-Strategie ein wichtiger Bestandteil und bilden mit unserem einzigartigen Arbeitszeitmodell #30sindgenug sowie unserer eMAGNETIX DNA ein sehr attraktives Package, um Fachkräfte gewinnen zu können“, berichtet Klaus Hochreiter, Unternehmensleitung der in diesem Jahr topgereihten eMAGNETIX Online Marketing GmbH.

Und das sind die Gewinnerunternehmen des Special Awards für die Beste Employer-Branding-Kampagne presented by BDO Consulting und &US:

eMAGNETIX Online Marketing GmbH

Schwabe Austria GmbH

ORBIS Austria GmbH

Geschäftsführer Fritz Gamerith von Schwabe freut sich über die Sonderauszeichnung: „Beim Experten für pflanzliche Arzneimittel, Schwabe Austria, werden die Mitarbeitenden als Menschen in ihrer Gesamtheit gesehen – wo Flexibilität gebraucht wird, gehen wir darauf ein. Zeitgemäß für einen von Great Place To Work ausgezeichneten Betrieb sind auch eine sinnstiftende Arbeitsplatzkultur, ein schonender Umgang mit Ressourcen und Krisensicherheit.“

„Wir freuen uns unglaublich, schon in unserem ersten Zertifizierungsjahr zu den besten Arbeitgebern Österreichs zu zählen! Vor allem bestätigt uns diese Auszeichnung aber darin, dass unser mitarbeiterzentrierter Ansatz der richtige ist – nicht nur, um neue Talente zu finden, sondern auch, um diese langfristig für ORBIS begeistern zu können“, berichtet Birgit Reithofer, Marketing Communications Austria & Switzerland bei ORBIS.

Jurymitglied Erich Silhanek von &US erläutert: „Employer Branding ist für uns die authentische Positionierung als Arbeitgeber:in, die nach innen gelebt wird und nach außen erlebbar gemacht wird. Deshalb basiert eine erfolgreiche Arbeitgeber:innenmarke auf den gelebten Werten und der Unternehmenskultur.“

Cornelia Schwaminger, Jurymitglied der BDO Consulting GmbH, ergänzt: „Das wesentliche Ziel des Employer Branding ist es, vor allem in Zeiten des Arbeitnehmer:innenmarkts, Mitarbeiter:innen langfristig zu binden und die richtigen Menschen für das Unternehmen zu gewinnen.“

Christian Trübenbach, Jurymitglied von Great Place To Work Österreich: „Die Winner unseres erstmals vergebenen Best Employer Branding Award stehen für großartiges Storytelling und gelebte Vertrauenskultur. Herzlichen Glückwunsch!“

Die Leuchttürme am Arbeitnehmer:innenmarkt

Österreichs Beste Arbeitgeber zeigen vor, wie es geht! Selbst in Krisenzeiten schaffen es ausgezeichnete Unternehmen, zu glänzen und ihren Wettbewerbsvorteil noch weiter auszubauen. Nicht zuletzt dank der besten Führungskräfte, die von den authentischen Werten und großartigen Unternehmenskulturen der Besten Arbeitgeber des Landes wie magnetisch angezogen werden.

„Wir messen und berichten, wie Arbeitgeber von ihren Mitarbeitenden bewertet werden. Unsere Zertifizierung dient als Gradmesser für Unternehmenskultur. Wir zeigen diese auf und ermöglichen so, im Sinne der angestrebten Unternehmenskultur Anpassungen vorzunehmen“, streicht Jörg Spreitzer hervor.

Über Great Place To Work® – the global authority on workplace culture

We are a people analytics company. We have tons of data.

Great Place To Work® ist DIE weltweite Autorität für Arbeitsplatzkultur: ein unabhängiges, international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, das authentische Zertifikate an großartige Arbeitgeber verleiht. In 150 Ländern weltweit sind wir Partner für die Entwicklung einer vertrauensvollen und begeisternden Arbeitsplatzkultur. Das Gütesiegel „Great Place To Work® Certified™“ beflügelt internes und externes Employer-Branding – Sichtbarkeit, die unvergleichlich ist.

Great Place To Work steht für mitarbeiterorientierte Arbeitgeber-Standards und macht es Unternehmen leicht, ihre Mitarbeitenden zu befragen, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und für ihre großartige Unternehmenskultur ausgezeichnet zu werden.

EMPRISING™, DIE Online-Plattform für Mitarbeitendenbefragungen, gibt Führungskräften Rückmeldungen, Echtzeitberichte und Analysen an die Hand, die sie benötigen, um datengestützte Personalentscheidungen zu treffen. Great Place To Work hat damit mehr als 100 Millionen Mitarbeitende weltweit befragt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht. Die wichtigste Grundlage dafür, das Vertrauen der Mitarbeitenden in ihre Arbeitsplatzkultur und ihre Führungskräfte, wird in Form des Trust Index™ gemessen.

Alles, was Great Place To Work tut, wird von einer einzigen Mission angetrieben: eine bessere Arbeitswelt zu schaffen. Dazu wird jede Organisation auf individuelle Weise dabei unterstützt, ein Great Place To Work For All™ zu werden.

Mehr Informationen zu Great Place To Work Österreich und rund um die Zertifizierung „Great Place To Work® Certified™“ finden Sie unter www.greatplacetowork.at.

