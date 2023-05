Iventa beteiligt sich an der deutschen Firma Scout4Skills

Iventa beteiligt sich an der deutschen Firma Scout4Skills und bietet Personalberatung mit Schwerpunkt IT und Engineering nun auch in Deutschland an. Iventa, eines der führenden österreichischen Personaldienstleistungsunternehmen, wächst am deutschen Markt und beteiligt sich an Scout4Skills, einem erfolgreichen IT-Recruitingunternehmen nahe München. Mit dieser Beteiligung will Iventa seine Marktposition in Deutschland weiter ausbauen und das Angebot im Bereich IT-Recruiting erweitern.

Wien/München, 31. Mai 2023: Mit der Beteiligung an Scout4Skills baut Iventa seine Präsenz auf dem deutschen Markt weiter aus und positioniert sich als zuverlässiger Partner für Personalberatung im Bereich IT und Engineering. Iventa bietet maßgeschneiderte Angebote im Bereich des Recruitings und HR-Consultings sowie eine effiziente Projektdurchführung im DACH-Raum an.

Scout4Skills wurde 2019 von Matthias Lenders gegründet und bietet Recruiting, Relocation-Services und Führungskräfteentwicklung für seine Kunden in Deutschland und Österreich an. Der Hauptfokus liegt allerdings im Recruiting von Fach- und Führungskräften im IT und Engineering: Das zehnköpfige Team mit Sitz in der Nähe von München legt dabei besonderen Wert darauf, dass nicht nur die Hardskills passen, sondern dass der Kandidat auch menschlich zum Unternehmen passt.

Scout4Skills wird als eigenständiges Unternehmen agieren. Die Kooperation ermöglicht beiden Unternehmen, ihr Angebot im Bereich IT-Recruiting zu erweitern und ihre Kunden in Deutschland und Europa besser zu bedienen. „Wir sind begeistert, dass wir mit Iventa einen starken Partner gefunden haben“, so Matthias Lenders, geschäftsführender Gesellschafter / Managing Director von Scout4Skills. „Wir teilen die gleiche Vision und die gleichen Werte und sind überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit zu einem noch besseren Service für unsere Kunden führen wird.“

Mag. Martin Mayer, Managing Partner von Iventa, zur Beteiligung: „Ich freue mich sehr, dass wir uns an Scout4Skills beteiligen konnten. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren eine hervorragende Entwicklung gezeigt und sich einen guten Ruf als Partner für Unternehmen im Bereich IT-Recruiting erarbeitet. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam noch stärker wachsen können und unsere Kunden noch besser unterstützen werden. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Matthias Lenders und seinem Team.“

Scout4Skills wird zukünftig unter dem Namen „Scout4Skills – Part of Iventa Group“ geführt.

Foto: v. l. n. r. Matthias Lenders, geschäftsführender Gesellschafter / Managing Director Scout4Skills, Eva Leeb-Valentin, Director HR, Finance & Administration, Geschäftsführerin Iventa Group Holding; Annemarie Kriegs-Au, Director Sales & Marketing, Geschäftsführerin Iventa Media & Tec, Robert Koenes, Geschäftsführer Personalberatung & Iventa IT-Recruiting

Fotocredit: © Iventa; Abdruck honorarfrei

Über die Iventa Group

Iventa ist eines der führenden österreichischen Human-Management-Consulting-Unternehmen im DACH-Raum. Die Vernetzung und Entwicklung von Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen ist das Spezialgebiet der Iventa, die vor 32 Jahren gegründet wurde. Mittlerweile vereint Iventa vier Geschäftsbereiche erfolgreich miteinander: Personalberatung, Branding & Culture, Media & Tec sowie IT-Recruiting. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter*innen und verfügt neben dem Hauptsitz in Wien über Standorte in Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck, Frankfurt, Luzern und Bukarest. Weitere Informationen unter www.iventa.eu.

Über Scout4Skills

Scout4Skills ist eine renommierte Personalberatung mit Sitz in Deutschland. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften In den Bereichen IT und Engineering spezialisiert.

Weitere Informationen unter www.scout4skills.com.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Romana Mally

Iventa Group Holding GmbH

Marketing und PR-Manager

Telefon: 0664 80 90 88 25

E-mail: romana.mally@iventa.eu

Website: https://www.iventa.eu/