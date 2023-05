Kopie: Pressemitteilung: Lidl wird Hauptsponsor des UCI Worldtour Teams Lidl-Trek

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Lidl wird Hauptsponsor des UCI WorldTour Teams Lidl-Trek Lidl weitet sein Engagement im Profiradsport aus und wird Hauptsponsor und strategischer Partner des UCI WorldTour-Teams Lidl-Trek. Die langfristige Partnerschaft mit einem der führenden Teams im internationalen Radsport beginnt mit zwei der traditionsreichsten Events im Radsport: der Giro d’Italia der Frauen am 30. Juni 2023 und der Tour de France der Männer am 1. Juli 2023.

Eine Partnerschaft, die nicht besser passen könnte: Zwei internationale Marken vereint in dem Anspruch, jeden Tag das Beste zu geben. Gemeinsam haben Lidl und Trek ehrgeizige Pläne: Ein Team in der globalen Radsport-Szene aufzubauen, das Radsport-Fans, die nächste Generation von Frauen- und Männer-Champions sowie alle Fahrer, egal ob Freizeit- oder Wettkampffahrer, begeistert und inspiriert. Als Partner setzen Lidl und Trek nicht nur auf sportlichen Erfolg, sondern auch auf alles rund um ganzheitliche Gesundheit, die sowohl Bewegung und Sport als auch bewusste Ernährung umfasst. Beiden Unternehmen ist die Förderung eines gesunden und aktiven Lebensstils als Teil ihrer sozialen Verantwortung ein wichtiges Anliegen.

„Wir wollen ein Vorbild für nachhaltigen Radsport sein. Daher freuen wir uns, ein starkes, vielfältiges Team aus internationalen Spitzensportlern zu unterstützen. Wir sind davon überzeugt, dass gesunde Ernährung und ein aktiver Lebensstil – geprägt durch Sport und Bewegung – das Wohlbefinden der Menschen stärken. So wie unsere Lidl-Produkte für jeden zugänglich sind, ist Radfahren ein Sport für jeden und geeignet für alle, die im Alltag aktiver sein wollen. Diese Botschaft wollen wir mit möglichst vielen Menschen teilen!“ sagt Karsten Kremer, Geschäftsleiter Einkauf & Marketing bei Lidl Österreich.

„Ein Teil unserer Mission ist es, unseren Kunden ausgezeichneten Kundenservice zu bieten, und es ist klar, dass Lidl die gleiche Einstellung hat", sagt Trek-Präsident John Burke „Wir freuen uns darauf, eng zusammenzuarbeiten, um die besten Radsportteams der Welt aufzubauen und gleichzeitig mehr Menschen zu inspirieren, das Fahrrad zu nutzen." Neben den internationalen Engagements für den Radsport unterstützt Lidl Österreich auch regional weitere Initiativen im Bereich Sport und Bewegung, wie z.B. die Lidl Österreich Schulläufe.

--------------------------------

Über Lidl

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Unternehmen der Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen in Deutschland und Europa. Lidl betreibt in derzeit 31 Ländern mehr als 12.000 Filialen und über 200 Warenverteil- und Logistikzentren.

Über Lidl Österreich

Wir bieten unseren Kunden einen einfachen und schnellen Einkauf zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Seit dem Start 1998 haben wir uns erfolgreich am heimischen Lebensmittelmarkt etabliert. Heute arbeiten bereits rund 5.800 Mitarbeiter bei uns: in der Salzburger Zentrale, in den drei Logistikzentren in Laakirchen, Wundschuh und Großebersdorf und in über 250 Filialen. Wir wollen der beste Arbeitgeber der Branche sein. Das Great Place to Work Institute hat uns bereits neun Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber in Österreich ausgezeichnet.

Außerdem wurden wir auch heuer wieder zum „Besten Händler des Jahres“ in Österreich gewählt: In unserem smarten Sortiment mit über 2.100 Artikeln gibt es alles für den täglichen oder wöchentlichen Familieneinkauf. Vieles davon kommt AMA-zertifiziert oder in Bio-Qualität von heimischen Lieferanten. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht neben Frische ein Angebot von jährlich rund 6.000 zusätzlichen Artikeln, darunter heimische Schmankerl und internationale Spezialitäten. Mit den beiden Geschäftsfeldern Lidl-Reisen und Lidl-Connect haben wir weitere attraktive Angebote für Lidl-Kunden. www.lidl-reisen.at, www.lidl-connect.at

Auf dem Weg nach morgen

Nachhaltiges Engagement und verantwortungsvolles Wirtschaften sind uns wichtig. Dabei geht es um mehr Bewusstsein für ein verantwortungsvolles Handeln gegenüber Konsumenten, Lieferanten, Partnern, Mitarbeitern, Umwelt und der Gesellschaft. Wo möglich sagen wir „Pfiat di Plastik“ und reduzieren oder verzichten auf Kunststoff. Wo dies nicht sinnvoll ist, achten wir auf gute Recyclingfähigkeit und hohe Recyclinganteile. Großen Wert legen wir außerdem auf die Reduktion der Lebensmittelverschwendung: Mit unserer „Rette mich Box“ und gezielten Rabattierungen um bis zu 50% retten wir Lebensmittel vor der Biotonne. Grünstrom und Photovoltaikanlagen auf unseren Filialen vermeiden zusätzliche CO 2 -Emissionen und leisten damit einen Beitrag zum Klimaschutz. Mit der Lidl Klimaoffensive als Teil unserer ganzheitlichen CSR-Strategie stellen wir Taten vor Worte und setzen uns ehrgeizige, ambitionierte Ziele. Mehr Infos zum nachhaltigen Engagement gibt’s auf www.aufdemwegnachmorgen.at

Über Trek

Trek Bicycle ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Fahrrädern und verwandten Produkten. Trek ist davon überzeugt, dass das Fahrrad eine einfache Lösung für viele der komplexesten Probleme der Welt sein kann, und setzt sich dafür ein, die Barrieren zu beseitigen, die Menschen davon abhalten, das Fahrrad häufiger als Transportmittel, zur Erholung und zur Inspiration zu nutzen.

---------------------------------

Rückfragen & Kontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Lidl Österreich

Hansjörg Peterleitner

Unternehmenskommunikation

Tel.: +43/(0)662/44 28 33 - 1310

E-Mail: presse@lidl.at