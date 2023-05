ipuro - Es ist „Sommer“ – von Capri über Mallorca und Ibiza bis Mykonos

Vier magische Inseln und der Duft der neuen Limited Edition von ipuro

Niedernberg, 17. Mai 2023 – Die Leichtigkeit mediterranen Lebens. Ein Tag am Meer, der zugleich die Vorfreude weckt – auf einen traumhaft schönen Abend voller kulinarischer Genüsse unter freiem Himmel. Die neue ipuro LIMITED Edition Summer City Tour nimmt uns mit auf vier Inseln, die ihren eigenen Charme versprühen, magisch anziehend wirken und einen nicht mehr loslassen. Von denen Gäste nicht selten sagen: Hierhin komme ich wieder, garantiert! Schon da sind, für das besondere Mittelmeer-Feeling zuhause, die neuen Duftkompositionen von Deutschlands Marktführer für dekorative wie innovative Raumdüfte. Auf zum exklusiven Insel-Hopping …

… und bereits bei den ersten Schritten spüren, welchen Reiz dieser wunderbare Fleck Erde ausübt: So vielfältig diese Baleareninsel – zwischen UNESCO-Weltkulturerbe, schönen Buchten und langen Partynächten – auch ist, so bunt ist ipuro x ibiza. Tief einatmen und relaxen. Ein Duft wie Flower-Power. Angenehm blumig und leicht holzig, umspielt von sanfter Vanille. Zugleich draufgängerisch und abenteuerlich dank vitaler Pfeffernoten und Koriander, die für positive Energie sorgen – fein veredelt von exotischen Herznoten wie Ylang und Feigenfrucht.

Nicht weit entfernt, etwas weiter östlich, heißt es Buenos dias Mallorca! Bunte Wochenmärkte, beschauliche Bergdörfer, eine pulsierende Hauptstadt und dazu Strände, Strände, Strände … und eine einzigartige Inselluft. Auf 240 Milliliter ipuro x mallorca darf man sich freuen. Eine Raumduftkreation, die mit Limette und Zitrone erfrischt, bereichert durch fruchtig-maritime Noten, vollendet durch Sandelholz in der Basisnote. Da ist es – das Sommergefühl …

… das auch auf der nächsten Station der neuen ipuro-Tour fast schon überschwappt. Diese Landschaft und dieses Licht. Dieses Meer und dieser Ausblick. Mille grazie Capri! Faszinierende Felseninsel im Golf von Neapel. Eine sommerliche Atmosphäre voll erfrischender Leichtigkeit, die mit ipuro x capri unser Zuhause wie auch Homeoffice bereichert. Mit einer Mixtur aus frischen floralen Facetten, Cassis und Citrus in der Kopfnote, gepaart mit feinsüßer Vanille und der Eleganz von Zedern- und Sandelholz. Einfach einladend!

So wie das Ägäische Meer. Mittendrin: Mykonos. Romantisch. Zum Verlieben. Unverwechselbar. „Yamas“ – zum Wohl auf eine Insel, die zu fröhlichen Sommerpartys unter der warmen griechischen Sonne inspiriert. So ist ipuro x mykonos eine über viele Stunden bleibende Erinnerung an die mediterrane Lebensfreude. Frische zitronige Noten, blumig-holzige Nuancen und ein Hauch von Moschus sorgen für eine aufregende Komposition.

ipuro x ibiza Kopfnote: Pfeffer, Korianderblatt, grün, fruchtig Herznote: Ylang, Feigenfrucht, Jasmin, Maiglöckchen Basisnote: Holzig, Ambra, Moschus, Vanille Ausführungen: Diffusor 240 ml (34,99 €), Set Ibiza & Mykonos 2x 50 ml (24,99 €) Erhältlich: Bei DEPOT, Partnern und ipuro.com

ipuro x mallorca Kopfnote: Zitrone, Limette Herznote: Maritim, Apfel Basisnote: Sandelholz Ausführungen: Diffusor 240 ml (34,99 €), Set Capri & Mallorca 2x 50 ml (24,99 €) Erhältlich: Bei DEPOT, Partnern und ipuro.com

ipuro x capri Kopfnote: Himbeere, Cassis-Knospen, Zitrone Herznote: Freesie, Rose, Heliotrop Basisnote: Zedernholz, Vanille, Sandelholz Ausführungen: Diffusor 240 ml (34,99 €), Set Capri & Mallorca 2x 50 ml (24,99€) Erhältlich: Bei DEPOT, Partnern und ipuro.com ipuro x mykonos Kopfnote: Bergamotte, wässrig, zitrus/frisch Herznote: Blumig, Pfingstrose, holzig Basisnote: Fruchtig, moschusartig, aromatisch Ausführungen: Diffusor 240 ml (34,99 €), Set Ibiza & Mykonos 2x 50 ml (24,99 €) Erhältlich: Bei DEPOT, Partnern und ipuro.com Das Bildmaterial können Sie sich hier herunterladen: https://we.tl/t-oa2fDv4XuJ (*Die Bilder sind ausschließlich im Zusammenhang mit der redaktionellen Berichterstattung über die Produkte von ipuro und unter Nennung des Fotocredits ©ipuro honorarfrei zu verwenden.) Über ipuro



ipuro ist Marktführer für dekorative Raumdüfte, gegründet im Jahr 2004 von Christian Gries. Neben aufregenden und inspirierenden Duftkreationen hat die Marke zahlreiche technische Innovationen im Portfolio, darunter elektrische Duftlösungen für das Smart Home. Erhältlich bei DEPOT, depot-online.de und Partnern. Mehr erfahren Sie unter: www.ipuro.com und www.depot-online.com.