Ikonisch und modern C&A präsentiert die Herbst/Winter Kollektion 2023 in Antwerpen

Die neue Kollektion mit dem Namen "Modern Heritage" konzentriert sich auf modische und dennoch tragbare Kleidung und bietet eine Vielzahl moderner, eleganter Ready-to-Wear-Styles für Tag und Nacht.

Sie enthält vier Trendthemen: Logomania, Iconics, Denim & Leder, Party & Festliches, und bietet eine saisonale Farbpalette.

Die Kollektion umfasst nachhaltigere Hauptmaterialien wie Wolle, Kaschmir, echtem Leder, Spitze und Samt.

Antwerpen, 15. Mai 2023 – C&A hat am 11. Mai 2023 in Antwerpen die Herbst-Winter-Kollektion 2023 "Modern Heritage" vorgestellt. Die Kollektion wurde der europäischen Presse, Medienpartnern und Influencern präsentiert.

Die Veranstaltung fand in der "Handelsbeurs" in Antwerpen statt, der ersten eigens errichteten Warenbörse der Welt. Die Location verbindet eine reiche Tradition mit futuristischen Installationen, um den Kern von C&A widerzuspiegeln - nämlich die reiche Geschichte des Unternehmens seit 1841 und seinen modernen Modeansatz.

Die Herbst/Winter-Kollektion 2023 "Modern Heritage" ist ein nächster Schritt in der neuen, im September vorgestellten Markenausrichtung, um die Mode zu demokratisieren, immer zuerst an die Bedürfnisse der Verbraucher zu denken und noch moderner und modischer zu werden, während gleichzeitig qualitative, hochwertige und erschwingliche Kleidung für den Alltag angeboten wird.

Die C&A Designer haben eine Kollektion entworfen, die auf Trends wie Logomania und Iconics basiert. Sie erfinden essenzielle und zeitlose Schnitte neu, Ready-to-Wear-Styles für das Büro, den Stadtbummel oder Outdoor-Aktivitäten, die eine tolle Mischung aus Praktikabilität, Komfort und Leichtigkeit bieten und gleichzeitig modern sind. Um einen der Kernwerte von C&A, "we love togetherness", erlebbar zu machen und eine tiefere Verbindung mit dem Verbraucher zu schaffen, zeigt der Logomania-Print genau das kaufmännische Und-Zeichen, das im Markennamen und in der DNA von C&A zu finden ist.



“Wir haben ein großartiges 182-jähriges Erbe. Was wird die nächsten 182 Jahre prägen? Wir werden unserem Ziel treu bleiben und unsere Verbraucher weiterhin dazu inspirieren, gut auszusehen, sich gut zu fühlen und Gutes zu tun! Bei allem, was wir tun, stellen wir den Verbraucher in den Mittelpunkt. Die Logomania-Kollektion verwendet das kaufmännische Und-Zeichen, das die tiefere Verbindung zwischen uns als Unternehmen und unseren Kunden betont,” sagt Mandy Hendriks, Head of Creative Women.

Zeitlose Klassiker wie Leder und Kaschmir wurden präsentiert, um ein Gefühl von Luxus und Stil zu verkörpern. Die formelle Kleidung erhielt einen legeren Touch, indem die Couture-Codes leicht gelockert wurden, um den fließenden Übergang zwischen zwei Welten - Vielseitigkeit und Eleganz - zu zeigen, der in raffinierten Denim-Stücken zum Ausdruck kam.

Zum Auftakt der Festtage setzt C&A auf die Trends Transparenz und Spitze als Symbole für selbstbewusste, feminine Kleidung und zelebriert den Style für die Partynacht. Diese Styles passen zu jedem Körpertyp, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.

Die Farbpalette reicht von erdigen, an die Natur angelehnten Tönen über satte Neutraltöne, vielseitige urbane Grautöne und elegante Schwarztöne bis hin zu Farbtupfern in Grün, tief gesättigtem Violett und Ozeangrün, die die kommende kältere Jahreszeit dominieren und Ihnen in der Herbst-/Wintersaison neuen Schwung verleihen sollen.

