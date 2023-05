Die 90er sind zurück: Die besten Künstler und Hits des Jahrzehnts live bei der „90s Super Show“ in Berlin erleben

Die 90er sind zurück: Die besten Künstler und Hits des Jahrzehnts live bei der „90s Super Show“ in Berlin erleben Feiert mit bei der unvergesslichen „90s Super Show“ am 20. Mai 2023 in Berlin! Nach dem erfolgreichen Tourauftakt 2022 kehren die größten Ikonen des legendären Jahrzehnts erneut auf die Bühne am Zentralen Festplatz zurück und versprechen einen unvergesslichen Abend voller musikalischer Highlights und Erinnerungen an eine unbeschwerte Zeit.

Berlin (LCG) – Der Sommer rückt immer näher und mit ihm die Vorfreude auf das Musik-Highlight des Jahres. Nach der erfolgreichen Premiere der Tour 2022 mit rund 100.000 Gästen entführt das Line-up der „90s Super Show“ Fans in diesem Jahr erneut in eine Welt voller satter Beats und gefühlvoller Lyrics. Im Zuge des grandiosen Auftakts am 20. Mai 2023 verwandelt sich die pulsierende Metropole Berlin in eine Zeitmaschine und bringt Besucher zurück in eine Ära voller unvergesslicher Hits und unbeschwerter Partys – mit ganz großen Hits, mitreißenden Performances und unverwechselbarem Sound.

Für musikalische Höhepunkte sorgen die beliebtesten Stars der 1990er-Jahre: Unter anderem auf der Bühne stehen werden Ikonen wie Oli. P, La Bouche, Rednex, Captain Jack, DJ Quicksilver, Masterboy und Beatrix Delgado, E-Rotic, S.T.S.B. fka Fun Factory, Pharao, Mütze Katze DJ Team und Mola Adebisi.

„Die ‚90s Super Show‘ ist ein einzigartiges Konzert, das die Besucherinnen und Besucher auf eine nostalgische Zeitreise in die musikalisch geprägte Ära der 1990er-Jahre mitnimmt. Wir haben hart daran gearbeitet, ein umfassendes Entertainment-Angebot zu schaffen, das alle Sinne anspricht und sind stolz darauf, in Berlin den perfekten Standort für dieses grandiose Comeback gefunden zu haben. Die ‚90s Super Show‘ ist mehr als nur ein Konzert: Sie ist eine Hommage an eine der ikonischsten Musikdekaden der Geschichte und wird die Party-Ära für einen Tag vollends aufleben lassen“, so Veranstalter Denis Pfannmüller (media.one).

Berlin, Berlin: Das sind die Stars der „90s Super Show“

Nachdem das vergangene Jahr bereits ein großer, erster Erfolg für die „90s Super Show“ war und Tausende von Fans vor die Bühne lockte, ist es nun Zeit für den nächsten Schritt. Unter der Moderation von VIVA-Legende Mola Adebisi werden Fans in der zweiten Auflage der „90s Super Show“ sowohl alten Bekannten als auch neuen Gesichtern begegnen.

Bereits letztes Jahr bei der „90s Super Show“ dabei gewesen und auch in diesem Jahr Teil des Berliner Line-ups ist 1990er-Jahre-Teenieschwarm Oliver Petszokat alias Oli. P. Der ehemalige GZSZ-Schauspieler, welcher mit Hits wie „Flugzeuge im Bauch“, „So bist Du“ und „I Wish“ in der Musikbranche Fuß fasste, verkörpert die 1990er-Jahre ebenso gut wie DJ Quicksilver. Mit satten Beats und mitreißenden Dance-Tracks bringt die Legende der elektronischen Musikszene regelmäßig die Mengen zum Toben. Party pur versprechen auch die Hits von La Bouche: Mit „Be My Lover“, „Sweet Dreams“ sowie einer unverkennbaren Stimme und energiegeladenen Performance sorgt die beliebte Musikgruppe für ordentlich Stimmung. Dem schließt sich auch die Erfolgsgruppe Captain Jack an, welche Hits wie „Drill Instructor“, „Dream A Dream“ und natürlich „Captain Jack“ mitbringt. Ein weiteres Highlight der „90s Super Show“ ist der Auftritt von Masterboy und Beatrix Delgado. Mit Gute-Laune-Garanten wie „Everybody Needs Somebody“ und „Feel The Heat Of The Night“ ergänzen die Sänger das grandiose Programm der „90s Super Show“. Ebenfalls auf der Bühne stehen werden E-Rotic, die mit ihrem Song „Max Don‘t Have Sex With Your Ex“ in den 1990er-Jahren internationalen Erfolg erzielten. Die Sprache der Provokanz sprechen auch die Texte der Eurodance-Band Pharao, welche das Publikum vor allem mit ihrem unverwechselbaren Sound sowie einer energiegeladenen Performance begeistert. Weniger synchron, aber nicht weniger unterhaltsam können sich Fans der 1990er-Jahre auf die schwedische Band Rednex mit ihrem typischen Electronic-Country-Sound freuen. S.T.S.B. – früher bekannt als Fun Factory – sowie das Mütze Katze DJ Team komplettieren das phänomenale Line-up.

Noch mehr „90s Super Show“

Nach Berlin wird die Gruppe der „90s Super Show“ am 1. Juli 2023 auch in Hildesheim, am 15. Juli 2023 in Bremen und am 22. Juli 2023 in Hamburg auftreten. Am 5. August 2023 geben die Sänger ihr Programm überdies in Leipzig und am 19. August 2023 in Wien zum Besten. Last but not least stehen die Stars der 1990er-Jahre am 26. August außerdem im Gelsentrabpark im Ruhrgebiet auf der Bühne.

„Last Chance“-Tickets für die „90s Super Show“ in Berlin sind bereits ab 34,90 Euro erhältlich. Plätze in der begehrten VIP-Lounge inklusive Zugang zur eigenen Terrasse sowie kostenfreien Getränke und warmen Speisen gibt es noch ab 169 Euro. Weitere Informationen auf 90s-supershow.de

Über media.one

Seit fast 30 Jahren sind die Unternehmen der eventcom-Gruppe im Bereich Eventmarketing und Veranstaltungsmanagement erfolgreich. Heute gehören sie zu den größten bundesweit agierenden Veranstaltungsagenturen in Deutschland, die sich auf die Entwicklung, Vermarktung und Umsetzung öffentlicher Großevents spezialisiert haben. Die Produktionen reichen vom Clubevent über das klassische Incentive bis hin zum Festival mit vielen tausenden Besuchern. Mit mehr als 5.000 erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen und über fünf Millionen Besuchern blickt media.one auf eine sehenswerte Bilanz der letzten Jahre zurück. Weitere Informationen auf eventcom.group

