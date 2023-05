Camping in Kärnten: Sehnsucht nach dem Süden

Camping in Kärnten: Sehnsucht nach dem Süden Es gibt unzählige Gründe für einen Camping-Urlaub in Kärnten! Auf rund 100 Campingplätzen mit 16.000 Stellplätzen findet jeder seinen Lieblingsplatz – egal ob an einem Badesee, am Fuße eines Berges, am Flussufer, am Bauernhof oder auf einem der FKK-Campingplätze. Zudem gibt es in Österreichs Campingland Nummer eins eine reichliche Auswahl an modernen Mobilheimen, urigen Holz-Chalets, komplett eingerichteten Ferienwohnungen und Mietcaravans sowie luxuriös ausgestatteten Glamping-Resorts. Was Camper in Kärnten besonders schätzen, ist die Kombination aus Bergen und warmen Badeseen. Das sorgt für Vielfalt und aktiven Genuss beim Radeln, Wandern, Paddeln, Spazieren gehen, Mountainbiken, Klettern, SUPen, Kajaken und vielen mehr. Das milde Klima an der Alpensüdseite und die vielen Sonnentage tragen das Ihre zu einem gelungenen Urlaub bei.

Glamping – der luxuriöse Campingurlaub:

Allen voran ist Österreichs erstes Glamping Resort zu erwähnen, das sich seit 2020 am Pirkdorfer See in Südkärnten befindet. Das Lakeside Petzen Glamping umfasst acht Glamping Zelte, sieben Glamping Chalets und drei Baumzelte. Für das Wohlfühlen der Gäste sorgen ein Naturpool, eine Baumsauna, ein Spielbereich für Kinder, ein Restaurant mit Seeterrasse sowie zwei Feuerstellen.

Im Glamping Village Kötschach werden Natur mit Komfort vereint. Es ist ein Urlaubsresort für ganz besondere Urlaubsmomente mit Ferienhäusern der etwas anderen Art.

Neue Deluxe-Mobilheime mit Seeblick sowie zwei Glamping-Lodges gibt es bei Camping Breznik am Turnersee und auch der Camping-Ferienpark Europarcs bietet in Hermagor und am Pressegger See exklusive Mobilheime. „HOCHoben“ in Mallnitz präsentiert sich als alpines Camping-Resort mit 18 luxuriös ausgestatteten Chalets auf über 1200 Meter Seehöhe inmitten einer eindrucksvollen Bergkulisse.

Thema Nachhaltigkeit & Mobilität

Gerade bei einer naturnahen Reiseart wie Camping ist das Thema Nachhaltigkeit hoch im Kurs. Denn immer mehr Gäste wollen auch im Urlaub gerne umweltfreundlich und nachhaltig leben und entsprechende Anbieter unterstützen. Gleich vier Campingplätze in Kärnten haben sich den strengen Prüflinien der drei wichtigsten Labels - EU Ecolabel, Österreichisches Umweltzeichen und Green Camping – unterzogen. Ausgezeichnete Campingplätze in Kärnten:

Alpencamp in Kötschach-Mauthen

Camping Brunner am Millstätter See

Camping Mössler am Millstätter See

Camping Rosental Roz in Gotschuchen

Wer bei der Anreise zu Mobil-Homes, Schlaffässer, Chalets & Co. auf sein eigenes Fahrzeug verzichten möchte, ist mit den Angeboten der Bahn sowie dem Kärntner Bahnhofshuttle, der die letzte Meile zwischen Bahnhof und Campingplatz schließt, gut versorgt. Dieser Service wird auch zwischen Bahnhöfen und vielen Sehenswürdigkeiten angeboten, was die Unabhängigkeit vom eigenen Auto im Urlaub ebenfalls unterstützt. Über diese Plattform können aber auch Individualtouren gebucht werden.

Action im Campingurlaub

Kanufahren und Paddeln vom Campingplatz aus

Kärntens längster und größter Fluss, die Drau, durchzieht Österreichs südlichstes Bundesland wie ein geschwungenes, grünes Band. Neben den Radfahrern zeigen sich auch immer mehr Paddler im Kajak oder Kanadier sowie Stand-Up-Paddler vom Naherholungsfluss begeistert. 2023, im sechsten Jahr des Draupaddelweges, werden buchbare Pakete für vier Abschnitte mit 13 Etappen angeboten. Außerdem warten interessante Sportmöglichkeiten im „wilden Wasser“ von Drau, Möll & Co.

Am Campingplatz Anderwald am Faaker See hat das Kanu fahren bereits seit langer Zeit Tradition. Hier findet seit 2008 alljährlich das beliebte Kanu-Treffen mit Ausfahrten, Unterricht, Vollmondfahrt, Expertentipps und Outdoor-Küche statt.

Trekkingrad oder Mountainbike

Kärnten hat alles, was Radfahrer glücklich macht. So zum Beispiel die „Kärnten Seen-Schleife“. Die 420 Kilometer lange Runde, die eigentlich eine Doppelschleife ist, führt abwechselnd an 20 Seen und an den Flussufern der Gail oder Drau entlang zu idyllischen Aussichtsplätzen. Am Weg liegen u.a. Millstätter See, Faaker See, Ossiacher See, Wörthersee, Klopeiner See, Pressegger See, Längsee und Weißensee. Natürlich ist es kein Muss, gleich die ganze Tour in Angriff zu nehmen, auch einzelne Tagesetappen sorgen für unvergessliche Eindrücke und Momente.

Kein Rad im Urlaubsgepäck? Kein Problem. Da hilft das kärntenweite Radverleihsystem „Kärnten rent e-Bike“ mit rund 60 Verleihstationen und mehr als 1000 Leihrädern sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Shuttles, Bahn und Schiffstransfer.

In Kärnten befindet sich mit dem 15 Kilometer langen Flow Trail in Bad Kleinkirchheim nicht nur der längste seiner Art in Europa – Österreichs Süden verfügt auch über Dutzende weitere Trails und über mehr als 3000 Kilometer legalisierte Mountainbike-Strecken. Besondere Kompetenzzentren für Mountainbiker bieten u.a. die Karnische Region (BIKEworld of Mountains und Lakes), die Region Nockberge (nockbike) oder die Region Villach (lake.bike).

Österreichweit einzigartig und neu seit 2020 ist das Angebot „Flow Trails Kärnten“. Mit der Flow Trails Bikecard kann man in fünf Bikeareas (Bikeparks Nassfeld, Weissensee, Turracher Höhe, Bad Kleinkirchheim, Petzen) mehr als 30 Flow Trails genießen. Und das von Mai bis Oktober!

Wandern in allen Höhenlagen

Viele Genusswanderwege, oft schon vom Campingplatz aus, laden zum Bewegen auf Traumpfaden in allen Höhenlagen ein, familienfreundlich und oft sogar kinderwagentauglich. Je nach Lust, Laune, Anspruch und Kondition warten quer durchs Land unzählige beschilderte Touren.

Höchster Berg im Land ist der Großglockner mit 3798 Metern. Hier beginnt auch Kärntens längster Weitwanderweg, der Alpe-Adria-Trail. Er führt in 43 Tagesetappen und über 750 Kilometer über Kärnten und Slowenien bis an die Obere Adria in Italien. Nur sehr wenige Wanderer gehen die Tour am Stück, die meisten wählen sich einzelne Etappen nach ihren persönlichen Wünschen und Anforderungen aus. Hilfe bei der individuellen Tourenplanung gibt es beim Buchungscenter Trails Angels.

Wer’s lieber gemütlich angehen möchte, probiert die Kärntner Slow Trails – insgesamt 20 Kurzwanderwege in der Nähe der Kärntner Seen, die nie länger als 10 Kilometer sind und nie mehr als 300 Höhenmeter überwinden. Jeder der Trails hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Geschichte – mal mystisch verwunschen, mal mit architektonisch spannenden Elementen, mal mit umwerfenden Weitblicken.

„Magische Momente“ in Kärntens Schutzgebieten

Die Natur hat es mit Kärnten gut gemeint und so wartet Österreichs Süden auch 2023 mit besonderen Naturerlebnissen auf, die im Rahmen von geführten Tagestouren zwischen Mai und September gebucht werden können. Diese „Magischen Momente“ führen in verschiedene Schutzgebiete, wo Besucher von Experten – fernab von Massentourismus - in eine Welt des Staunens und der Ursprünglichkeit versetzt werden. Natürlich nicht, ohne auch auf die regionale Kulinarik zu vergessen. Alle Programme werden unter besonderer Rücksichtnahme der schützenswerten Fauna und Flora durchgeführt und von einer eigenen Fachkommission zertifiziert. So wird garantiert, dass alle Erlebnisse im Einklang mit der Natur stehen und auf deren Erhalt ausgerichtet sind. Überblick und Buchung.

Mehr als 100 Sehenswürdigkeiten gratis besuchen: Kärnten Card.

Museen, Bergbahnen, Erlebnisbäder, Schifffahrt, Panoramastraßen, Freizeit- und Erlebnisangebote. Die Kärnten Card gilt von April bis Oktober und kostet ab 52 (Erwachsene) bzw. ab 27 (Kinder) Euro pro Woche. Genauer Überblick über die Ausflugsziele unter www.kaerntencard.at. Außerdem gibt es in Kärnten zahlreiche regionale Bonuskarten.

