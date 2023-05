„Der/Die Nächste, bitte…", Österreichs erster wöchentlicher Gesundheits-Podcast

Offisy-Gründerin Stefanie Schauer stärkt Gesundheitsbewusstsein sowie Gesundheitskompetenz und will Wissen für alle zugänglich machen

Linz, 11. Mai 2023: Offisy-Gründerin Stefanie Schauer ruft den ersten wöchentlichen Gesundheits-Podcast ins Leben, denn die Gesundheit hatte in der Bevölkerung noch nie einen so hohen Stellenwert wie heute. „Unsere Gesundheit ist unser höchstes Gut aber in Zeiten wie diesen wird es aufgrund der Ressourcenknappheit dennoch immer schwieriger einen Termin bei einem Facharzt bzw. Fachärztin zu bekommen. Aus diesem Grund möchte ich mit unserem wöchentlichen Podcast Gesundheitswissen für alle unkompliziert ermöglichen“, so Stefanie Schauer. Jeden Donnerstag kann sich jeder auf Plattformen wie Spotify, Apple oder Google Gesundheitswissen kostenlos aneignen. Diese Woche mit dem Themenschwerpunkt Allergien.

Hier geht es um Ihr Wohlbefinden

Mit dem Podcast soll das Gesundheitsbewusstsein und die Gesundheitskompetenz gestärkt werden, dabei spricht Stefanie Schauer wöchentlich mit österreichischen Top-Medizinerinnen und Medizinern sowie Therapeutinnen und Therapeuten, die ihr Wissen aus erster Hand gerne teilen und das ohne langes Warten.

Denn wir alle wissen, dass ein ganz normaler Arztbesuch, derzeit zu enormer Anstrengung werden kann. Stundelange Wartezeiten – egal ob im Krankenhaus, bei Kassen,- oder Wahlärzten - sind keine Seltenheit. Corona, Grippewelle, verschobene Operationen, überfüllte Ambulanzen, gesperrte Betten aber auch Personalmangel bringen das Gesundheitssystem derzeit an seine Grenzen. Leittragende daraus sind kranke Frauen, Männer oder Kinder, die keine Chance auf Behandlungen oder Gespräche mit dem medizinischen Fachpersonal haben. „Wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern damit relevante Beiträge aus der ganzen Welt der Medizin präsentieren: Gemeinsam sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Gesundheit, Krankheit, Diagnostik, Therapie, Prävention – über neue Studien, neue Erkenntnisse und praxisrelevantes Wissen, so Stefanie Schauer.

Informationen zu Gesundheit und Vorsorge: Gesund werden und bleiben.

Stefanie Schauer: „Jede Woche erfahren Hörerinnen und Hörer bei uns wann zB: ein Gelenkersatz Sinn macht, was sie bei akuten allergischen Symptomen tun können und wie sie einfach fit und gesund bleiben. Sei es das sensible Thema Burn-Out oder Zwang, der Kinderwunsch sowie Sexualität oder aber wer unsere Kinder eigentlich noch rechtzeitig operiert?!- Offisy bietet seinen Hörerinnen und Hörern einen Querschnitt an Themen, die uns alle betreffen.

Ziel dabei ist: aktuelle gesundheitliche Themen aufzugreifen, medizinisches Wissen verständlich und anschaulich zu erklären. Diese Woche widmet sich Offisy einem sehr bekannten Problem, nämlich Strategien bei Allergien. „Das Thema Allergien ist derzeit besonders präsent, ich freue mich daher in der heutigen Ausgabe des neuen Offisy-Podcast, mein Fachwissen in diesem Bereich weitergeben zu können. Gerade Betroffene mit Allergien können sich so besser mit der Materie auseinandersetzen und bekommen ohne langes Warten erstes Fachwissen direkt präsentiert“, freut sich Dr. Nicole Fischer, Fachärztin für HNO am Kepler Universitätsklinikum in Linz.

Hier geht’s zum Podcast:

Hier auf Spotify

Hier auf Apple

Hier auf Google

Hier direkt auf unserer Offisy Website

Der Podcast ist kostenlos und jederzeit auf Abruf verfügbar, er lässt sich abonnieren, herunterladen, teilen und liken.

Über Offisy

Offisy österreichischer Softwarehersteller mit Sitz in Leonding bei Linz. 2014 wurde Offisy von Mag. Stefanie Schauer gegründet und unterstützt Unternehmen in ganz Österreich mit ihrer eigens entwickelten cloudbasierten Software bei der Organisation und Administration von Praxen, Ordinationen und Büros im Gesundheitsbereich.

Offisy erarbeitet laufend neue Features, um ihren Kunden den Büro- und Praxisalltag zu stetig zu erleichtern umso mehr Zeit für Patientinnen und Patienten zu generieren. Neue gesetzliche Regelungen und notwendige Adaptierungen werden frühzeitig für Kundinnen und Kunden erkannt und in ihren maßgeschneiderten Lösungen umgesetzt. „Was früher die Ordinationshilfe erledigt hat, übernimmt heute Offisy. Das spart Zeit, Nerven und Geld. So gut wie im echten Praxis-Vorzimmer, nur effizienter. An jedem Ort der Welt und von jedem Gerät aus verfügbar“, so Gründerin Stefanie Schauer. Mehr als 6000 Kunden vertrauen bereits Offisy.

