Rund 60.000 BesucherInnen beim autofreien Rad-Erlebnistag 2023

Bereits zum 26. Mal fand am Sonntag, 7.Mai 2023 der autofreie Rad- Erlebnistag rund um den Attersee statt. Bei strahlendem Sonnenschein genossen rund 60.000 Sport- und HobbyradfahrerInnen das Radfahren, auf der für den Straßenverkehr gesperrten Uferseestraße entlang des Attersees.

Super Stimmung & Sonnenschein. Bei bestem Wetter fand gestern der autofreie Rad-Erlebnistag rund um den Attersee statt. Die Uferstraße B151 und B152 rund um den Attersee war von 9:00 Uhr bis 16:30 Uhr gesperrt und stand ausschließlich den RadfahrerInnen zur Verfügung. NEU: Im Rahmen des Green Events wurde dieses Jahr ein besonderer Fokus auf klimafreundliche Produkte und einen sorgsamen Ressourcenverbrauch gelegt und vier Gemeinden wurden offiziell als Green Event ausgezeichnet.

Feierlich eröffnet wurde der 26. autofreie Rad-Erlebnistag bei der Agerbrücke in Schörfling/Seewalchen am Attersee durch folgende Ehrengäste: Norbert Rainer (Klimabündnis Oberösterreich), Gerald Egger (Bürgermeister Seewalchen), Angelina Eggl (GF TVB Attersee-Attergau), Gabriela Rathje (Vize Bürgermeisterin von Schörfling), Christoph Glasner (OÖ Tourismus), Rudolf Kroiß (Landesabgeordneter AKR), Anni Haller (Initiatorin des 1. Rad-Erlebnistages), Christian Stögmüller (Life Radio), Dr. Angelika Winzig (EU Abgeordnete) und Robert Mair-Zeininger (Raiffeisenbank Attersee Nord). Landesrat Stefan Kaineder radelte mit und überreichte persönlich das Green Event Zertifikat.

Auszeichnung zum Green Event



NEU: Beim autofreien Rad-Erlebnistag 2023 wurden erstmalig vier Gemeindem zum Green Event Hotspot ausgezeichnet. Attersee am Attersee, Seewalchen am Attersee, Schörfling und Unterach am Attersee. Diese 4 Gemeinden haben sich besonders darum bemüht, regionale Kulinarik, klimafreundliche Produkte, Müllvermeidung bzw. trennung sowie eine umweltfreundliche An- und Abreise zu gewähren.



Genussstationen & Rahmenprogramm



Entlang der rund 48 km Strecke, luden zahlreiche Genussstationen zum Genießen und Verweilen ein. Im Zuge des Green Events gab es dieses Jahr ein besonders vielfältiges Angebot an vegetarischen und veganen Speisen mit Fokus auf regionale Produkte und einen sorgsamen Ressourcenverbrauch.

Der Radiosender Life-Radio sorgte für ausgelassen Stimmung mit guter Musik und großartigen Gewinnmöglichkeiten in den Gemeinden Unterach und Attersee am Attersee. Musikalisch umrahmt wurde das Geschehen in vielen Gemeinden durch die örtlichen Musikvereine. Auch dieses Jahr hatte man die Möglichkeit Redshark Wasserbikes gratis zu testen und sich bei den zahlreichen Ständen der Radsport Unternehmen (KTM, uvex und Sport Streicher, Spusu E-bikes, Bikes and Wheels, uvm.) über neue Trends zu informieren.

Auch das Regionsmaskottchen PERLA war an dem Tag rund um den Attersee unterwegs und hat Geschenke an alle kleinen RadfahrerInnen verteilt. In Attersee am Attersee und Unterach am Attersee wurde auch die erste Merchandise Kollektion des Tourismusverbandes Attersee-Attergau präsentiert. Badetücher, Strandbälle und viele tolle Artikel, die es demnächst in der Region Attersee-Attergau zu kaufen gibt.

Vielen Dank an alle freiwilligen HelferInnen



Für die Realisierung des Rad-Erlebnistages ist ein enges Zusammenspiel zwischen den Bezirkshauptmannschaften, der Exekutive, aber auch der Feuerwehr nötig, um eine sichere Sperrung der beiden Uferstraßen zu ermöglichen. Der ÖAMTC Pannendienst sowie die Rettung, Wasserrettung und andere Organisationen waren an diesem Tag für alle Radfahrer und Radfahrerinnen im Einsatz. An dieser Stelle vielen Dank an alle freiwilligen HelferInnen, die Bevölkerung und die Anrainer, für die tatkräftige Unterstützung!

Wir bedanken uns bei unseren PartnerInnen für die Unterstützung: Raiffeisen Oberösterreich, OÖ Nachrichten und Life Radio.

TIPP: Alle die beim Radtag mitgeradelt sind, können noch bis Montag, 8.5. um 23:59 die Kilometer vom Radtag in der OÖ Radelt App eintragen und mit etwas Glück ein KTM Trekking Rad gewinnen. https://oberoesterreich.radelt.at/dashboard/login



