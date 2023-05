Sona MacDonald spielt am 17. Mai pro bono für Kulturpatenschaft: Publikumsliebling möchte mehr Kindern Theater ermöglichen

Wien, Mai 2023: Die beliebte Kammerschauspielerin, Sängerin und Tänzerin Sona MacDonald ist das Gesicht der Dschungel Wien Kulturpatenschaft. Beim Benefizkonzert am 17.05.2023 rockt sie gemeinsam mit »The Whizkey Brothers« die Bühne von Dschungel Wien im MuseumsQuartier. Die Einnahmen fließen in die Kulturpatenschaft, die finanziell benachteiligten Kindern und Jugendliche kostenlose Theater-, Workshopbesuche oder die Teilnahme an der Theaterwild:Werkstatt ermöglicht.

„Theater ist mehr als Bildung oder Unterhaltung. Einfach einmal befreit lachen oder mit den Held:innen auf der Bühne mitfiebern können, stärkt und befreit vom Alltag. Es sollte keine Frage des Geldes sein, ob ich ins Theater gehen kann“, sagt Sona MacDonald. Die Kulturpatenschaft ist ihr seit vielen Jahren ein Anliegen, heuer spielt sie die Hautrolle. Das Programm ist eine »Song Celebration« aus ihren Erfolgsproduktionen und Alben – darunter Hits von Carole King, Joni Mitchell, Kurt Weill, Lotte Lenya und Marlene Dietrich. Begleitet wird das Benefizkonzert von einem kulinarischen Rahmenprogramm.

Ziel: 20.000 Kulturpatenschaften

Alexandra Hutter, Geschäftsführerin von Dschungel Wien, freut sich sehr, dass sie Sona MacDonald für die Kulturpatenschaft gewinnen konnte: „Es ist schön, dass wir mit Sona eine so großartige Verbündete für unser Anliegen gefunden haben.“ Die Kulturpatenschaft hat bisher schon 15.584 Kindern und Jugendlichen einen kostenlosen Zugang zu Theatervorstellungen, Workshops und der Theaterwild:Werkstatt ermöglicht. „Wir zaubern mit der Kulturpatenschaft Kindern und Jugendlichen ein Lachen ins Gesicht, die es nicht leicht haben im Leben, die sich viele Dinge nicht leisten können“, so Hutter. Das zeigen auch die vielen Dankesbriefe und Bilder, die Kulturpaten-Kinder an den Dschungel Wien geschickt haben. Gemeinsam mit Sona MacDonald und »The Whizkey Brothers« möchte das Theaterhaus für junges Publikum möglichst viele weitere Patenschaften finanzieren. „Unser Ziel ist, mit dem Benefiz-Abend die 20.000er Marke zu knacken. Wir wollen mit den Einnahmen mindestens 5.000 weitere Patenschaften finanzieren“, wünscht sich Hutter.

»Sona MacDonald & The Whizkey Brothers«

Ob Marlene Dietrich, »Maria Stuart«, »Fräulein Julie«, Eliza in »My Fair Lady« oder Spelunkenjenny in »Mackie Messer – eine Salzburger Dreigroschenoper«. Sona MacDonald ist für starke Rollen bekannt und steht seit mehr als dreißig Jahren auf den renommierten Bühnen in Österreich und Deutschland. Die Kammerschauspielerin war mehr als zehn Jahre lang Ensemblemitglied im Theater in der Josefstadt und brillierte zuletzt als Mackie Messer in der Volksoper. Für ihre schauspielerischen Leistungen wurde sie mehrfach ausgezeichnet, unter anderem bereits zwei Mal mit dem begehrten Nestroy-Preis. Aber auch als Sängerin ist Sona MacDonald aktiv: Sie wirkte nicht nur in zahlreichen Musicals mit, sondern gibt seit mehr als 20 Jahren mit »The Whizkey Brothers« Konzerte und hat mehrere Alben produziert.

Benefiz-Konzert »Sona MacDonald & The Whizkey Brothers«

Mittwoch, 17. Mai, 19:00 Uhr

Dschungel Wien Theaterhaus für junges Publikum

Museumsplatz 1, 1070 Wien

Konzert und kulinarische Begleitung

Tickets: 48 Euro

Gesang: Sona MacDonald

Klavier: Christian Frank

Reeds: Herb Berger

Kontrabass: Andy Mayerl

Schlagzeug: Klaus Pérez-Salado

Der Erlös kommt der Kulturpatenschaft zugute und schenkt Kindern und Jugendlichen freien Eintritt bei Vorstellungen des Dschungel Wien und der Theaterwild:Werkstatt.

Tickets unter www.dschungelwien.at/vorstellung/986



Bildbeschreibung 1: Alexandra Hutter (Geschäftsführerin Dschungel Wien) freut sich über das Benefizkonzert mit Sona MacDonald und Christian Frank (The Whizkey Brothers) – zugunsten der Dschungel Wien Kulturpatenschaft.

Bildbeschreibung 2: Gemeinsam mit Dschungel Wien möchten Sona MacDonald und Christian Frank weitere Kulturpatenschaften finanzieren.

Bildbeschreibung 3: Seit mehr als 20 Jahren steht Sona MacDonald mit Christian Frank auf der Bühne.



Fotocredit: Franzi Kreis

Rückfragen & Kontakt:

Dschungel Wien - Theaterhaus für junges Publikum

Katharina Scheyerer-Janda

office@meinungsbild.at

+43 699 11882316