Click & Collect: LIBRO erweitert die Zusammenarbeit mit MYFLEXBOX Ab sofort stehen Indoor-Locker von MYFLEXBOX innerhalb der Geschäftsfläche von drei Wiener LIBRO-Filialen für den Click & Collect-Service zur Verfügung.

Bequem bei PAGRO DISKONT oder LIBRO online einkaufen und die Produkte einfach 24/7 in einer der über 400 Paketstationen von MYFLEXBOX in Österreich abholen oder retournieren: Das ist bereits seit Ende des Jahres 2022 möglich. Ab sofort profitieren LIBRO Kund:innen in drei Wiener Filialen zusätzlich durch die bequeme Click & Collect-Möglichkeit.

Dank der neuen Indoor-Variante von MYFLEXBOX bietet der heimische Non-Food-Spezialist seinen Kund:innen ein noch besseres Shopping-Erlebnis. Sowohl bei der Lieferung als auch im Retourenprozess wird das Serviceportfolio um maximale Flexibilität und Convenience erweitert. Entscheiden sich Konsument:innen im Check-out bei den Versandoptionen für den smarten Indoor-Locker, können sie dort die Produkte aus den Sortimentsbereichen Schule, Papier- und Schreibwaren, Geschenkartikel, Zubehör für Büro und Homeoffice, Buch, Technik und Freizeitartikel kontaktlos und bequem abholen. Auch alle anderen Services der vielen inkludierten Paketdienste sind verfügbar, wie z.B. Abholen, Versenden und Retournieren. Dabei spart man unnötige Wege und CO2, denn die Hinterlegung der Pakete in einem smarten Locker vermeidet erfolglose Haustürzustellungen. Der Nachhaltigkeitsaspekt wird noch verstärkt, wenn man die Paketabholung, den Versand oder die Retoure mit anderen alltäglichen Verpflichtungen verknüpft.

Click & Collect für eine bessere Customer Experience

Die Selbstabholung ist schneller als die meisten anderen Versandoptionen, auch Warteschlangen vor dem Abholschalter sind passé. Das flexible "collecten” direkt in der Filiale bringt aber noch mehr Vorteile. So können Fragen rund um die bestellten Produkte gestellt oder Informationen zu weiteren Produkten und Dienstleistungen eingeholt werden. Gefällt die Ware, holt man sich gleich mehr davon, bei Nichtgefallen gibt man es sofort zurück. Dazu muss man aber nicht den Umweg über die Kassa wählen, sondern kann es direkt wieder über den Indoor-Locker retournieren: Das Retouren-Label liegt der Ware bei.



Auch für LIBRO ergeben sich als Standortpartner von MYFLEXBOX viele Vorteile. Neben dem Imagegewinn durch nachhaltige 24/7-Zusatzservices bekommen die Filialen ohne eigenes Investment eine höhere Kundenfrequenz, da die Indoor-Locker als Teil des stets wachsenden Smart-Locker-Netzwerks auch von den Paketdiensten benutzt werden. Die Indoor-Locker bei LIBRO erweitern die Plattform jetzt um gleich drei Standorte, wodurch die Effizienz weiter steigt. Denn je höher die Netzwerkdichte, desto nachhaltiger wird das gesamte System.



Florian Hanglberger, Head of E-Commerce & Logistics bei MYFLEXBOX, freut sich über diese Win-win-Situation: „Mit der MYFLEXBOX Indoor-Lösung bieten wir nun LIBRO Kund:innen die Möglichkeit, Pakete während Ihres Einkaufs zu empfangen, versenden und retournieren. Wir freuen uns, als offenes Smart-Locker-Netzwerk, den österreichischen Handel zu unterstützen und gemeinsam Innovationen voranzutreiben“.



Auch Christoph Vierbauch, Head of E-Commerce LIBRO und PAGRO DISKONT, zeigt sich begeistert: „Schon die ersten Monate haben gezeigt, dass die Abholstationen von MYFLEXBOX als zusätzliche Serviceleistung das Einkaufserlebnis für LIBRO Kund:innen noch flexibler und besser gestalten. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Zusammenarbeit ausweiten und ab sofort auch Indoor-Locker in ausgewählten LIBRO-Filialen zur Verfügung stellen."

Über MTH Retail Group

Die MTH Retail Group ist eine Erfolgsgeschichte eines österreichischen Händlers, die auf eine lange Geschichte zurückblickt. Sie vereint erfolgreiche Marken aus Österreich, Deutschland und der Schweiz unter ihrem Dach. Gegründet 2002 mit LIBRO als Zugpferd, startete die MTH Retail Group ihren erfolgreichen Eintritt in den österreichischen Markt, auf dem sie sich heute in die PL Handelsgesellschaft mbH mit den Marken LIBRO und PAGRO DISKONT sowie PAGRO DIREKT für Großkunden aufteilt. Mittlerweile zählt die Gruppe in Summe rund 770 Filialen und knapp 5.000 Mitarbeiter*innen, damit ist die MTH Retail Group führender Anbieter von Produkten für das Büro, die Schule und Freizeit im gesamten DACH-Raum.

Über MYFLEXBOX

MYFLEXBOX ist ein Smart City-Unternehmen mit dem Ziel, europaweit den CO2-Ausstoß auf der Letzten Meile, verursacht durch erfolglose Haustürzustellungen und Verkehrschaos der Zustelldienste in den Städten zu minimieren. Endkund:innen können mit MYFLEXBOX 24/7 bequem und kontaktlos Pakete sowie Waren empfangen, versenden und retournieren. Seit der Gründung 2018 hat sich der Last Mile-Spezialist als größtes anbieteroffenes Smart-Locker-Netzwerk im deutschsprachigen Raum etabliert. Bis Ende 2025

wird das Netzwerk von MYFLEXBOX auf rund 4.000 Paketstationen anwachsen. Diesen massiven Wachstumskurs ermöglicht ein erst kürzlich erhaltenes Investment von 75 Millionen Euro, mit dem mehr Standorte mit noch größerer Geschwindigkeit entstehen werden.

Die Paketstationen punkten als effiziente 24-Stunden-Alternative zu klassischen Paketshops und unterstützen den Megatrend Out-of-Home-Delivery.

