MediaMarkt Imst und Innsbruck sind staatlich ausgezeichnete Lehrbetriebe

MediaMarkt Imst und Innsbruck sind staatlich ausgezeichnete Lehrbetriebe Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft zeichnet die Nummer 1 für seine Leistungen in der Lehrlingsausbildung aus

Vösendorf, 04. Mai 2023 – Österreichs Nummer 1 im Elektrohandel ist auch Nummer 1 unter den Lehrbetrieben. Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) verleiht das Qualitätssiegel als „Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" an die Märkte in Imst und Innsbruck. In die Beurteilung fließen Kriterien wie der Erfolg bei Lehrabschlussprüfungen und Wettbewerben, das Engagement im Bereich der Berufsinformation sowie das inner- und außerbetriebliche Weiterbildungsangebot für Lehrlinge und Ausbilder ein.

MediaMarkt bildet Lehrlinge nach höchsten und modernsten Standards aus. Die bemerkenswerten Leistungen in der Lehrlingsausbildung wurden vom Ministerium anerkannt, und die besondere Hingabe der Märkte für die jungen Mitarbeitenden nun staatlich honoriert.

Die vorbildliche Lehrlingsausbildung von MediaMarkt Imst und Innsbruck erhielt bereits das Prädikat “Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb” – verliehen vom Land Tirol, auf Vorschlag einer Jury aus Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierung, der Arbeiterkammer Tirol und der Wirtschaftskammer Tirol. „Wir fördern die stetige Weiterbildung und individuelle Entwicklung unserer Lehrlinge und freuen uns über diese Anerkennung. Dieses Prädikat unterstreicht unsere großen Bemühungen“, so Mario Bernhard, Markt-Geschäftsführer der ausgezeichneten Tiroler MediaMarkt Standorte.

In den ausgezeichneten Märkten sind derzeit noch offene Lehrstellen zu vergeben. Mehr Infos dazu auf: www.mediamarkt.at/lehre

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen im Anhang zur Verfügung.

Copyright siehe Bilddateiname.

Über MediaMarkt

MediaMarkt ist der größte Anbieter für Consumer Electronics und seit 1990 in Österreich vertreten. Ob vor Ort in einem der über 50 Media Märkte oder online unter www.mediamarkt.at – als führender Omnichannel-Händler im heimischen Elektrofachmarkt macht MediaMarkt den Technikeinkauf über alle Kanäle hinweg zu einem individuellen Erlebnis. Mit einem umfassenden Produktsortiment und allen Innovationen aus der Welt der Technik bereichert die Nummer 1 die Haushalte der Österreicher und sorgt für Unterhaltung in Alltag und Freizeit. Bei MediaMarkt steht der Kunde im Mittelpunkt: Die modernen Ausstellungen laden zum Kennenlernen der Neuheiten und Markenwelten ein und lassen keine Wünsche offen. Ergänzt wird die Angebotsvielfalt durch fundierte Beratung der fachkundigen Teams vor Ort und ein breites Spektrum an Serviceleistungen. An den Smartbars bieten geschulte Techniker rasche Lösungen für Smartphones, Tablets, Notebooks und PCs an. Zusätzlich umfasst das Servicepaket: bequeme Liefer-, Montage- und Installationsservices, Click & Collect-Option, Finanzierungsangebote, Reparaturservices, praktische Geräteschutzpakete sowie die fachgerechte Altgeräteentsorgung.

MediaMarkt übernimmt Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft und verfolgt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie. Unter „BetterWay“ bündelt das Unternehmen alle Maßnahmen und Aktivitäten rund um Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Chapter

4

;

;

Michelle Kreuzmann

Tel.: 01/353 24

24-15 &

nbsp;

E-Mail: mediamarkt@chapter4.at