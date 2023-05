WIR BÜRGERLISTEN SETZEN UNS EIN FÜR DIE WIENER ZEITUNG UND GEGEN ORF ZWANGSGEBÜHREN!

WERTE PRESSE!

1. Zum Tag der Pressefreiheit waren die weissen Titelseiten eine sehr gute Idee, vermisst haben Wir den gemeinsamen Einsatz für die Wiener Zeitung! Nur 1938-1945 war die Wiener Zeitung ein Kriegsopfer, davor versuchte Fürst Metternich diese zu zensieren und scheiterte.

Daß eine Regierung mit nur mehr 30% Wählerschaft in den Umfragen seit Jahren, diese Zeitung per Gesetz schließen kann, ist ein Fall für den Verfassungsgerichtshof und Wir, die Bürgerlisten als Teil der GELBEN siehe unteren Klick Down bitten Euch um Unterstützung in eurer journalistischen Tätigkeit und Möglichkeit, der Wiener Zeitung zu helfen.

2. Das neue ORF Gesetz mit den Regelwerk der Zwangsgebühren für alle Haushalte Österreichs ist von unserer Seite strikt abzulehnen. Jede Form von Zwang ist für die Bürgerlisten Österreich ein Rückschritt. Generell sind wir gegen jede Zwangsgebühr, auch die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern. Man kann auch mit weniger Geld auskommen.

Leider haben wir im Salzburger Landtag mit unseren Partnern nur ein Zeichen von 1,2% setzen können mit WIRS.

Es fehlte uns die Sozial-Offensive, die sie auch auf unserer Homepage finden.

Das Ziel Nationalratswahl ist konkret. Wir haben unser Treffen am 24.6.2023 im Hotel am See in Hard am Bodensee, wo wir uns formieren um die 4% Hürde schaffen zu können.

Viele liebe Grüße

und seien Sie uns weiter gewogen

Ihr

Dr. Gollner und Team