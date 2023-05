Rhomberg stellt Geschäftsführung der Bau-Gruppe neu auf

M E D I E N I N F O R M A T I O N



Rhomberg stellt Geschäftsführung der Bau-Gruppe neu auf

Stärkung der Managementebene des Bregenzer Bau-Generalisten. Weitere Unterstützung gesucht.



Bregenz, 4. Mai 2023 – Die Rhomberg Bau Gruppe aus Bregenz ist mit Personalentscheidungen auf oberster Führungsebene in ihr Wirtschaftsjahr 2023/24 gestartet: Seit 1. April gehören Martin Summer, Matthias Moosbrugger und Tobias Vonach der Geschäftsführung der Rhomberg Bau Holding an und ergänzen so das bisherige Gremium um Hubert Rhomberg und Ernst Thurnher. Und weitere Verstärkung wird aktuell gesucht: „Für die operative Führung unserer Märkte werden wir uns zusätzliche Kompetenz an Bord holen“, erklärt Hubert Rhomberg.



Die drei „Neuen“ wechseln aus der Geschäftsleitung der Rhomberg Bau und verantworten künftig gemeinsam mit Hubert Rhomberg und Ernst Thurnher die Führung der Rhomberg Bau Gruppe. Martin Summer leitet weiterhin die Projektentwicklung und die Immobiliensparte Vorarlberg. Matthias Moosbrugger ist für die Themen Innovation, Produkte, Technologie, Nachhaltigkeit und Marketing&Kommunikation zuständig. Tobias Vonach leitet die Bereiche Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, M&A sowie das Chancen- und Risikomanagement. „Mit diesen Entscheidungen werden wir unseren bereits eingeschlagenen Weg zur markt-, produkt- und technologieorientierten Organisation auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen“, verspricht Rhomberg.



Geschäftsführer:in gesucht

Schon bei der Neuausrichtung der obersten Managementebene haben die Verantwortlichen der Rhomberg Bau Holding den Blick in die Zukunft gerichtet. „Für uns war frühzeitig klar, dass wir mit der neuen Geschäftsführung eine weitere Geschäftsführerin/einen weiteren Geschäftsführer gewinnen wollen, um sicherzustellen, dass wir die erfolgreiche Entwicklung unserer Unternehmensgruppe unvermindert vorantreiben können“, erklärt Hubert Rhomberg. „Zum einen werden mein Kollege Ernst Thurnher und ich uns verstärkt auf unsere strategischen Aufgaben für die Gesamtgruppe (Bau und Bahn) konzentrieren und uns in der nächsten Zeit aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Zum anderen stehen in einzelnen Märkten auf Führungsebene wohlverdiente Ruhestände an.“ Jetzt wird diese Suche offiziell und die Weichen gestellt.



Die/der neue Geschäftsführer:in (COO-Position) wird dabei die gruppenübergreifende Verantwortung für die operativen Marktorganisationen Vorarlberg, Wien, Deutschland, Schweiz sowie Bau & Ressourcen und die Führung der marktverantwortlichen Geschäftsführer haben. „Unser Fokus liegt daher auf einer Fachexpertin/einem Fachexperten mit Leadershiperfahrung, tiefgreifendem Marktwissen sowie einem exzellenten Netzwerk, die/der unternehmerisch sowie gleichzeitig unkonventionell denkt und so frische Perspektiven und neue Ideen einbringt“, präzisiert Rhomberg. Ernst Thurnher und Martin Summer werden als Geschäftsführer bis zu ihrem Ruhestand diesen Übergang mitgestalten und unterstützen. Nach einer Einarbeitungs- und Übergangsphase wird die:der neue Geschäftsführer:in gemeinsam mit Matthias Moosbrugger und Tobias Vonach die Rhomberg Bau Gruppe führen.



Über Rhomberg Bau

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.



Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.



Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

