2. Aktionswoche der offenen Druckereien - Verband Druck Medien und Druckereien laden Schulen ein

In der Aktionswoche der offenen Druckereien vom 22. bis 26. Mai 2026 können Schulklassen einen Blick hinter die Kulissen werfen, erfahren, wie aus einer Idee eine Datei und schlussendlich ein Druckprodukt wird und welche Berufe es in Druckereien gibt. Aus ganz Österreich machen Druckereien mit und laden gemeinsam mit dem Verband Druck Medien ein.

Österreichs Druckereien bilden jedes Jahr Lehrlinge in den Bereichen Drucktechnik, Druckvorstufe, Medienfachfrau bzw. Medienfachmann sowie in der Endverarbeitung aus. Sie alle braucht es, um Papier, Kunststoff, Glas oder Metall zu bedrucken und daraus Zeitungen, Bücher, Warnschilder, Behälter oder auch Verpackungen zu produzieren. Die Beschreibungen der Berufsbilder in der Druck- und Medienbranche finden laut einer Umfrage des Verband Druck Medien besonders junge Menschen spannend. 39 Prozent der 18 bis 29-Jährigen Österreicher:innen interessieren sich persönlich für den Beruf Medienfachkraft, 27 Prozent können sich für Drucktechnik begeistern, 22 Prozent für die Endverarbeitung und 21 Prozent für die Druckvorstufe. Aber wie sieht es wirklich in einer Druckerei oder einem Medienbetrieb aus?

Der Verband Druck Medien möchte in der Aktionswoche der offenen Druckereien vom 22. bis 26. Mai Schüler:innen die Welt des Druckes näher bringen und die einen oder anderen für die Arbeit in oder mit einer Druckerei begeistern. Teilnehmen können alle interessierten Schulen. Anmeldung und Terminbuchung erfolgt online unter www.druckmedien.at/aktionswoche/. Begleitend dazu gibt es ein Quiz sowie Unterrichtsmaterialien von der Volksschule bis zur Oberstufe zu den Themen „Wie kommt der Druck in mein Buch“, „Technik, Wirtschaft und Gesellschaft am Beispiel der Druckbranche“ und „Wir machen eine Zeitung“.

Diese Druckereien nehmen teil

Burgenland

Walstead Leykam Druck GmbH & CO KG, 7201 Neudörfl

ÖKI Österreichische Kuvertindustrie, 7027 Hirm

Kärnten

Glandruckerei Marzi, 9300 St. Veit/Glan

Hermagoras, 9053 Viktring

Seebacher GmbH, 9620 Hermagor

Niederösterreich

Bösmüller Print Management GesmbH & Co. KG, 2000 Stockerau

Print Alliance HAV Produktions GmbH, 2540 Bad Vöslau

Druckerei Ferdinand Berger & Söhne Gesellschaft m.b.H., 3580 Horn

Druckerei Janetschek, 3580 Heidenreichstein



Oberösterreich

Kontext Druckerei GmbH, 4020 Linz

Estermann GmbH, 4971 Aurolzmünster

Salzburg

Offset 5020 Druckerei und Verlag GmbH, 5072 Siezenheim

Samson Druck GmbH, 5581 St. Margarethen

Latzer Grafik & Druck GmbH, 5760 Saalfelden

Steiermark

Winkler Kuvert GmbH, 8020 Graz

druckhaus scharmer GmbH, 8330 Feldbach

druckhaus scharmer GmbH, 8280 Fürstenfeld

Tirol

Green Print Osttirol e.U., 9900 Lienz

Oberdruck GmbH, 9991 Dölsach

Hutter Druck, 6380 St. Johann

Wien

Druckerei Hans Jentzsch & Co GmbH, 1210 Wien

Franz Barta GmbH, 1150 Wien



Über den Verband Druck Medien Österreich

Der Verband Druck Medien Österreich besteht seit 1872. Er ist die einzige umfassend kompetente und unabhängige Unternehmensvertretung für die grafische Branche in Österreich. Der Verband vertritt mehr als 200 Unternehmen vom Kleinbetrieb bis zum internationalen Konzern. International ist er in der FESPA organisiert. Präsident ist Gerald Watzal, Gesellschafter von Offset 5020 in Salzburg.

Foto: Verband Druck Medien

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis

Verband Druck Medien Österreich

Mag. Peter Sodoma

www.druckmedien.at

Grünangergasse 4, 1010 Wien

Pressestelle

Mag. Katharina Scheyerer-Janda

+43 / 0699 / 11 88 23 16

office@meinungsbild.at