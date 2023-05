Falkensteiner launcht Sommerkampagne 2023

Falkensteiner launcht Sommerkampagne 2023 mit holografischem Urlaubserlebnis in Wien Mitte "The Mall“

Wien, am 2. Mai 2023 – Seit Beginn der Woche läuft der Spot der neuen Sommerkampagne der Falkensteiner Hotels & Residences. Den Auftakt dazu machte am 21. März 2023 das Maskottchen der Tourismusgruppe Falky höchstpersönlich. Als „Holo-Falky“ nahm er die Besucher_innen und Passant_innen der The Mall in Wien Mitte auf eine virtuelle Reise durch das Portfolio der Hotelgruppe mit.

„Alles ist super – Sommerurlaub ist besser“. Unter diesem Motto ist zu Beginn der Woche die neue Sommerkampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) gestartet. In charmant-humorvollen Szenen zeigt sie, wie ein Sommerurlaub bei Falkensteiner alles andere in den Schatten stellt. Verantwortlich für die neue Kampagne zeichnet die Kreativagentur -stoff-. Beworben wird auf den eigenen Kanälen der Hotelgruppe, Print und Social Media, sowie im TV, Out of Home und im Radio in Süddeutschland und Österreich.

Thema der Kampagne ist das Gefühl, das der Sommer in uns auslöst. Es gibt so viele Dinge, die unser Herz erfreuen und einfach nur super sind. Dazu gehören auch der Frühling, der Herbst und der Winter. Doch aus irgendeinem Grund ist die Jahreszeit, nach der wir uns am meisten sehnen, immer der Sommer. Sind es die Kindheitserinnerungen an die damals fast endlosen großen Ferien? Ist es das Gefühl von trocknendem Salzwasser auf der Haut? Oder wars doch dieser Duft zwischen Sonnencreme und Erdbeereis? Beantworten können wir diese Fragen nicht, aber eines ist klar: Der Sommer ist einfach immer besser.

"Der Sommer ist besser – und das nicht nur in Bezug auf die Jahreszeiten. In unserer Kampagne haben wir diese These über diverse Lebensbereiche und Kontexte hinaus ausgeweitet,“ erklärt Christoph Crepaz, Managing Director Marketing & Sales bei Falkensteiner Hotels & Residences. „So wird die Sehnsucht nach dem Sommer in den verschiedensten Situationen und Lebensebenen widergespiegelt und verweist dabei automatisch alles andere auf den zweiten Platz. Silbermedaille halt. Eh super, aber Sommer ist besser.“

Das Ziel der Kampagne ist es, die 30 Hotels & Residences der Falkensteiner Tourismusgruppe besonders am süddeutschen Markt bekannter zu machen. Gleichzeitig sollen das gute Image und die Stärke der Marke Falkensteiner, wie auch schon in den vorherigen Kampagnen, dazu genutzt werden, sich über Grenzen hinweg klar zu positionieren und die gewünschten Zielgruppen noch besser zu erreichen.

Den Auftakt der Kampagne machte eine ganz besondere Aktion in Wien Mitte The Mall. Mithilfe der revolutionären Hypergram-Technologie, die holografische Technologien so nutzt, dass herkömmliche Bildschirme und Brillen überflüssig werden, wurde ein immersives und interaktives Falkensteiner Urlaubserlebnis geschaffen. Die Besucher_innen konnten, ohne zusätzliche Hardware verwenden zu müssen, direkt in einen holografischen Film oder einen Werbespot hineingehen, wo sie gemeinsam mit dem Falkensteiner Maskottchen Falky eine virtuelle Reise durch die Hotels & Residences der Hotelgruppe unternahmen. Ein perfekter Vorgeschmack auf den Sommer – der einfach immer besser ist.

Die Sommerkampagne läuft von 24. April bis 15. Juli 2023 Angebote sind unter www.falkensteiner.com/sommerurlaub buchbar.

Über die Falkensteiner Gruppe:

Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

