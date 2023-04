Standards setzen beim Wiener Töchtertag 2023

Bereits zum 11. Mal freute sich Austrian Standards im Rahmen des Wiener Töchtertags junge Mädchen im Alter zwischen 11 und 16 Jahren im House of Standards & Innovation in der Heinestraße begrüßen zu dürfen.

Der Wiener Töchtertag ist für Austrian Standards seit 2011 ein festes Highlight im Jahreskalender. Die jungen Frauen erhielten auch dieses Jahr wieder einen spannenden Einblick in die Arbeit der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Dabei konnten sie auch den Mitarbeitenden von Austrian Standards über die Schulter schauen und im Rahmen einer Sonder-Komitee-Sitzung einen eigenen Standard erstellen.

Für Valerie Höllinger, CEO bei Austrian Standards, und Birgit Unger, COO bei Austrian Standards, war es eine Freude, die Besucherinnen kennenzulernen sowie Fragen zum persönlichen Werdegang zu beantworten und Karrieretipps zu geben. „Die innovativen Ideen der Mädchen haben einmal mehr bestätigt: Zukunftsthemen für Standards gibt es viele. Daher ist unser Ziel, dass Diversity und "Design for all" gelebte Praxis werden. Denn die Bedürfnisse in unserer Gesellschaft sind vielfältig, und nur wenn alle Stimmen gehört werden, können sie in Standards abgebildet werden. Daher ist die Mitarbeit von Frauen in der Standardisierung nicht nur wichtig, sondern essenziell. Jungen Frauen erste Einblicke in unser weltweites Standardisierungsnetzwerk und unsere wertvolle Arbeit zu geben, ist uns daher ein besonderes Anliegen,“ so Valerie Höllinger.

Sinnstiftende Aufgaben bei Austrian Standards

Auch als Arbeitgeber:in beweist Austrian Standards, dass Vielfalt in der Belegschaft zu einem höheren Maß an Innovation, Erfolg und Zufriedenheit der Mitarbeitenden führt. Das 130-köpfige Team besteht zu 54 Prozent aus Frauen, spricht 20 Sprachen und vereint 12 Nationalitäten. „Wir profitieren von diesem breiten Spektrum an persönlichen Fähigkeiten und Erfahrungen. Durch unsere sinnstiftende Tätigkeit und unsere Begeisterung für Innovation haben wir heute auch eine klare Botschaft vermittelt: Standards spielen eine wesentliche Rolle, damit Österreich und Europa im internationalen Kontext weiterhin wettbewerbs- und zukunftsfähig bleiben. Und dafür wollen wir künftig noch mehr Frauen begeistern, sich aktiv an der Standardisierung zu beteiligen“, erläutert Birgit Unger.

Einblicke in den Töchtertag

Bei Austrian Standards sind neue Ideen des Nachwuchses gefragt. In einem speziellen Töchtertags-Komitee konnten die jungen Expertinnen einen eigenen Standard entwickeln: ÖNORM M 2704 Bücherregal mit Fokus auf Nachhaltigkeit. Dabei erlebten sie im Zeitraffer alle Schritte von der ersten Idee über die Konsensfindung im Komitee bis hin zur Fertigstellung. Dadurch erfuhren sie aus erster Hand, wie Standards den Alltag sicherer machen und welchen Beitrag diese zur nationalen und globalen Wirtschaft leisten. Ihre Einblicke in den Tag haben die Teilnehmerinnen selbst in Fotos festgehalten und unter fachkundiger Anleitung auf den sozialen Medienkanälen von Austrian Standards gepostet.

Über Austrian Standards

Austrian Standards ist die österreichische Organisation für Standardisierung & Innovation und Teil eines internationalen Netzwerks in 167 Ländern. Wesentliches Ziel: dabei zu unterstützen, Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen zu finden, mehr Innovationen zu ermöglichen und die Wettbewerbs- und Exportfähigkeit der österreichischen und europäischen Wirtschaft zu steigern. Entwickelt werden Standards von Fachleuten aus der Praxis in europäischer & internationaler Kooperation. Allein in Österreich sind dies mehr als 4.450 Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Organisationen, Disziplinen und Branchen (Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs). Austrian Standards vernetzt diese Expertinnen und Experten und bietet durch die Mitgliedschaft bei internationalen Standardisierungs-Organisationen wie ISO, CEN und ETSI Zugang zu einem weltweiten Netzwerk. Mit seinen digitalen Lösungen bietet Austrian Standards auch einen einfachen Zugang zu Standards aus aller Welt. Fachbücher, Kongresse und Seminare unterstützen die praktische Anwendung; Zertifizierungen bestätigen die Übereinstimmung mit Standards. Austrian Standards hat rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vereint 12 Nationalitäten und spricht 20 Sprachen.

www.austrian-standards.at

