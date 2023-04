Gastro Opening im Restaurant "DAS ATTERSEE"

Am Montag, 24. April 2023 fand das Gastro-Opening "Almauftrieb" mit Präsentation der neuen Seeterrasse im Restaurant DAS ATTERSEE in Attersee am Attersee statt. Michaela Prem und Kilian Angermeyer haben mit der regionalen Gastronomie-Branche die neue Terrasse feierlich eröffnet.

ATTERSEE am ATTERSEE: Diese Woche war es endlich so weit. Michaela Prem und Kilian Angermeyer, die beiden InhaberInnen vom Restaurant DAS ATTERSEE haben am Montag, 24. April 2023 erstmalig die neu gebaute Seeterrasse präsentiert.

Feierliche Einweihung der neuen Terrasse

Am Montag, 24. April, wurde im DAS ATETRSEE gefeiert – und dabei die neue Terrasse beim „Almauftrieb“ mit all jenen eingeweiht, die in der regionalen Gastro-Branche Rang und Namen haben. Zahlreiche Gastronomen, Betriebe, Winzer und Gäste waren vor Ort und die neue Holzterrasse wurde feierlich eingeweiht. Zum Namen kam es, weil das Team die neue Location liebevoll „die Hütten“ nennt und der Meinung ist, dass auch im beschaulichen Örtchen Attersee ein Almauftrieb stattfinden darf. Statt Kuhglocken-Klang gab´s Live-Musik, statt frischem Gras Regionales aus der Küche, statt Bergruhe eine Party. Und ja, diese Terrasse darf gefeiert werden! Im bereits für DAS ATTERSEE beliebt-bekannten Boho-Ambiente finden künftig rund 140 Genusshungrige Platz, schlichte Möbel sind modernen Sitzelementen gewichen, Naturfarben dominieren den Außen- sowie Innenbereich.

Auf der neuen, modern gestalteten Terrasse gibt es Platz für rund 140 Gäste. Der Großteil des Outdoor-Bereichs ist überdacht, damit BesucherInnen bei jedem Wetter draußen sitzen können, mit Blick auf den Attersee. "Ich bin ein praktisch veranlagter Mensch. Eine gute Planbarkeit war und ist mir wichtig, unser Team soll im Trockenen arbeiten und die Gäste sollen im Trockenen ihre Zeit bei uns verbringen können", so Hausherrin Michaela Prem.

Soft Opening von 27.04. bis 15.06.2023

Von 27. April bis 15. Juni startet mit der Soft-Opening-Phase der wichtigste Schritt in die Sommersaison. „Wir freuen uns jetzt schon sehr auf alle, die uns besuchen und die neue Terrasse auskosten, selbst wenn noch die ein oder andere Arbeit gemacht werden muss“, sagt die Gastronomin. Aufgetischt wird Bekanntes und (noch) Unbekanntes – und das immer hausgemacht, frisch und tagesaktuell. Der Fisch kommt natürlich aus dem Attersee, das Fleisch und Gemüse von regionalen Betrieben, der Wein ist ebenso vielfältig wie das Gastro-Team, das aus ganz Österreich in der Location zusammengefunden hat. Eine charmante Mischung, die Lust auf die ersten Sommertage macht!

Sundowner mit Seeblick

Während „unten“ geschlemmt wird, werden „oben“ fruchtige Cocktails, erfrischende Drinks und zapffrisches Bier genossen: „Das Bar“ ist zur Institution geworden und erwacht im Juni wieder aus dem Winterschlaf. Die moderne Boho-Atmosphäre vom Restaurant zieht sich hier weiter, Rooftop-Flair und atemberaubender Blick über den Attersee inklusive. „Wir sind endlich da, wo einfach alles stimmt“, zeigt sich Michaela Prem begeistert. Ihr Geheimrezept? „Mut, Gelassenheit und Leidenschaft!“

Weitere Infos und eine Übersicht der anstehenden Events gibt es hier https://www.dasattersee.at/

