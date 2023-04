Kulturveranstaltungen in der Region Attersee-Attergau

Das Gustav Mahler Festival Steinbach erinnert an die Sommeraufenthalte des Komponisten am Attersee. Heuer steht die enge Verbindung von Gustav Mahler zur Religion und zur Spiritualität im Mittelpunkt der Veranstaltung.

PERSPEKTIVEN FESTIVAL ATTERSEE 15. Juli bis 6. August 2023, Attersee am Attersee Inspirierende Impulse aus der Welt der zeitgenössischen Kunst. Beim 13. Perspektiven Festival entstehen neue Sichtweisen durch Installationen, Konzerte, Performance, Mode und Diskurs an 13 ungewöhnlichen Orten. Es wird laut, bunt und wild.