Schlüssel für neue Wohnanlagen in Feldkirch und Hohenems übergeben

Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH (AGW) und Rhomberg Bau haben insgesamt 29 leistbare Wohnungen für den Vorarlberger Mietmarkt fertiggestellt.

Bregenz/Feldkirch/Hohenems, 21. April 2023 – Gleich zwei Schlüsselübergaben hat die AGW dieser Tage gefeiert: Zum einen für 18 Mietwohnungen im Oberen Hasenbachweg in Feldkirch, zum anderen für elf weitere Einheiten im Hohenemser „Im Brühl“. In beiden Fällen war Rhomberg Bau als Generalunternehmen mit an Bord. „Damit können wir den angespannten Mietmarkt in Vorarlberg mit insgesamt 29 leistbaren, komfortablen und modernen Wohnungen unterstützen“, freut sich AGW-Prokuristin Alexandra Schalegg.

Die Feldkircher Wohnanlage wurde im Baurecht auf einem 2 426 m² großen Grundstück der Diözese Feldkirch errichtet und besteht aus insgesamt fünf Gebäuden in Massivbauweise, darunter drei Gebäude mit je vier und zwei Gebäude mit je drei Wohnungen. Alle fünf Baukörper haben lediglich ein Erd- und ein Obergeschoss, die mit drei Stahltreppen zwischen den Gebäuden erschlossen werden. Drei der Häuser verfügen zudem über ein Untergeschoss. Die ganze Anlage ist mit einem Wärmedämmverbundsystem isoliert und mit Lüftern sowie Fensterfalzlüftern ausgestattet. Für Familien wurden insgesamt sechs Vierzimmerwohnungen eingeplant, von denen zwei als zweigeschossige Maisonettenwohnungen realisiert wurden. „Die Anlage ist ein gelungenes Beispiel für unsere energieeffiziente und nachhaltige Bauweise“, sagt Christian Jauk, Geschäftsfeldleiter „GU Wohnbau“ bei Rhomberg Bau. „Durch die Installation von Luftwärmepumpen und einer Photovoltaikanlage auf dem Dach stellen wir sicher, dass die Bewohner in einer umweltfreundlichen und energieeffizienten Umgebung leben können. Auch das Wärmepumpensystem in jeder Wohnung trägt dazu bei, dass das warme Wasser effizienter genutzt wird. Wir sind stolz darauf, dass wir hier einen Beitrag zum Klimaschutz leisten konnten.“

Kleiner, aber in der Energiebilanz mindestens ebenso fein, ist die Anlage „Im Brühl“, Hohenems. Hier sind elf Wohneinheiten mit zwei, drei oder vier Zimmern entstanden, deren gesamter Heizwärme-, Warmwasserwärme- sowie Lüftungswärmebedarf mit einer zentrale Wärmebereitstellung über eine Sole/Wasser-Wärmepumpe abgedeckt wird. Als Energiequelle dient Erdwärme. Die Planung des Projekts lag hier, wie auch bei der Anlage in Feldkirch, beim lokalen Architekturbüro Drexel Architekten ZT OG.

Fact Box WA Oberer Hasenbachweg 8, 8a, 10, 10a, 10b; Feldkirch

Bauherr: Alpenländische Gemeinnützige WohnbauGmbH, Feldkirch

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt: drexel architekten ZT OG, Hohenems

Bauzeit: September 2021 – März 2023

Anzahl Gebäude: 5

Grundstücksfläche: 2 426 m²

Wohnnutzfläche: 1 252,53 m²

Anzahl Wohnungen: 18 (6 x 2-, 6 x 3- und 6 x 4-Zimmerwohnungen)

Besonderheiten: Tiefgarage unter drei der fünf Gebäude; Photovoltaik; Luftwärmepumpen und Warmwasserbereiter; Einsparung an Transportfahrten durch Weiterverwendung des Bodenaushubs.

Fact Box WA Im Brühl 12a, Hohenems

Bauherr: Alpenländische, Feldkirch

Generalunternehmer: Rhomberg Bau GmbH, Bregenz

Architekt: drexel architekten ZT OG, Hohenems

Anzahl Baukörper: 1

Anzahl Etagen: EG+2

Grundstücksgröße: 1 340 m2

Wohnnutzfläche: 857 m2

Anzahl Wohneinheiten: 11

Besonderheiten: Tiefgarage, Massivbauweise, Wärmepumpe mit PV-Anlage

Über die Alpenländische:

Seit mehr als acht Jahrzehnten entwickelt und realisiert die Alpenländische Wohn- und Geschäftsprojekte in Tirol und Vorarlberg. Sie setzt neue Maßstäbe für attraktiven, erschwinglichen und bewohnerfreundlichen Wohnbau. Ihre bewiesene Seriosität macht sie zu einem der erfolgreichsten gemeinnützigen Bauträger in Westösterreich und einem zuverlässigen Partner für Gemeinden und Städte. Die Alpenländische wird immer neue Herausforderungen suchen und sich diesen auch stellen. Dieses Bemühen fand durch die Verleihung diverser Auszeichnungen Anerkennung, zum Beispiel nationale und internationale Energiesparpreise usw. Aufgrund ihres gemeinnützigen Auftrages übernimmt die Alpenländische gerne die Verantwortung, für ihre Kunden „Lebensräume“ zum Wohlfühlen mit stabilen und langfristig kalkulierbaren Preisen zu schaffen.





Weitere Informationen finden Sie unter www.alpenlaendische.at.

Mit Blick aufs Ganze: Rhomberg Bau GmbH

Rhomberg Bau ist als Komplettanbieter im Bau tätig. Der eigentümergeführte Familienbetrieb mit Hauptsitz in Bregenz, Vorarlberg, verfügt über Standorte in Österreich, Deutschland und der Schweiz und beschäftigt ca. 850 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen rund 418 Mio. Euro.





Das 1886 gegründete Traditionsunternehmen bietet Lösungen und Leistungen für alle Phasen im Lebenszyklus von öffentlichen und privaten Gebäuden – von der Ressourcengewinnung und die Projektentwicklung über die Errichtung sowie den Betrieb bis hin zu Rück-, Um- und Neubau. Dafür setzt Rhomberg Bau auf die Chancen technologischer Entwicklungen und der Digitalisierung, auf Kreislaufwirtschaft und den regenerativen Einsatz von Ressourcen sowie auf Partnerschaften.





Weitere Informationen finden Sie unter www.rhomberg.com.

