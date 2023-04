NIK P. feiert 25-jähriges Jubiläum mit fulminantem Konzert in Bamberg

Salzburg, April 2023 - NIK P., einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter im deutschsprachigen Raum, feiert 2023 großes Jubiläum. Das Vierteljahrhundert begeht der Ausnahmekünstler, der in den letzten 25 Jahren mit zahlreichen goldenen Schallplatten und Musikpreisen wie dem Echo und dem Amadeus ausgezeichnet wurde, gebührend mit einem musikalischen Feuerwerk in neun Städten in ganz Deutschland, darunter auch in Bamberg.

Er selbst bezeichnet sich als Rampensau und liebt es auf der Bühne zu stehen. Konzerte und Auftritte sind eine unersetzbare Säule in seinem Leben. Umso mehr freut er sich, heuer im Herbst mit seiner Band auf große Tournee zu gehen. Mit im Gepäck sind natürlich seine größten Hits der letzten 25 Jahre, darunter „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ und „Geboren um dich zu lieben“ aber auch neue Songs, die soeben im Studio aufgenommen werden.

„Diese Tour wird etwas ganz Besonderes und wir freuen uns riesig, in der Brose Arena in Bamberg ein Konzert zu spielen. Unsere Freunde und Fans erwartet an diesem Abend ein fulminanter Mix aus alten, aber auch neuen Songs und eine großartige Bühnenshow“, verspricht NIK P.

Der Kärntner gilt als einer der erfolgreichsten Singer-Songwriter im deutschsprachigen Raum. Mit 19 Jahren gründete er seine erste Band, 16 Jahre später, 1997, veröffentlichte er sein erstes Album und landete mit „Gloria“ seinen ersten großen Erfolg. Den endgültigen Durchbruch feierte NIK P. im Jahr 2007, als sein Titel „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ zum Megaerfolg wurde. Es folgten weitere Hits wie „Geboren um dich zu lieben“, „Da oben“ oder „Das Meer, der Wind und du“.

Die Erfolge scheinen nicht abzubrechen und so kann NIK P. auf zahlreiche goldene Schallplatten und Auszeichnungen wie die Musikpreise Echo und Amadeus zurückblicken, wobei er eines nie verloren hat: seine Bodenständigkeit. Es ist seine musikalische Kreativität und sein unaufhaltsames Talent, die Menschen mit tollen Texten und eingängigen Melodien zu begeistern, was ihn immer weiter motiviert und antreibt. Es ist Zeit, dieses Vierteljahrhundert im Rahmen eines musikalischen Feuerwerkes gebührend zu feiern!

25 Jahre Jubiläumstournee 2023 - Bamberg



Datum: 15.09.2023

Ort: Brose Arena



Beginn: 20:00 Uhr

Tickets für die Konzerte sind auf www.my-ticket.shop erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Über my-ticket.shop

my-ticket.shop – GEO Entertainment ist eine Marke der GEO Reisen & Erlebnis Gmbh – ein Unternehmen der RT/Raiffeisen Touristik Group. Wir sind überregional tätig und haben uns auf die Durchführung von Konzerten, Events und Live-Erlebnissen spezialisiert. Unser Fokus liegt auf außergewöhnliche Shows und Live-Emotions, unsere Eigenproduktionen erarbeiten wir gemeinsam mit den Künstlern. Der Marktplatz my-ticket.shop bildet dabei die Schnittstelle zwischen unseren Kunden und dem Live-Event.

Diesen stellen wir auch externen Veranstaltern gerne zur Verfügung.









Pressekontakt für Rückfragen und Bildmaterial:

Verena Kosnar

verena.kosnar@geo.at

T +43 699 11 256 223