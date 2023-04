Cine Tirol Presseaussendung: Cine Tirol Werkschau im Leokino

1 Abend, 7 Filme - "shot on location Tirol"

Am Sonntag, den 30. April 2023 erwartet das Publikum im Leokino in Innsbruck ab 17:00 Uhr ein einzigartiges Programm: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Cine Tirol Film Commission werden insgesamt 7 Filme gezeigt, die in besonderer Weise mit dem Filmland Tirol verbunden sind.

Mit dabei ist der international mehrfach ausgezeichnete Film „Madison“: Madison ist ein junges Mädchen, supersportlich, energiegeladen und ehrgeizig. Der Radrennsport ist ihre Leidenschaft und sie setzt alles daran, ihrem Vater, dem erfolgreichen Radsport-Profi Timo, nachzueifern. Durch einen unglücklichen Zwischenfall muss sie das Trainingscamp verlassen und findet sich ungewollt in den Tiroler Bergen wieder, wo ihre Mutter Katharina in den Ferien Yoga unterrichtet. So hat sie sich ihren Sommer echt nicht vorgestellt: Völlig andere Gegend, neue Leute und dann auch noch Mountainbikes statt Rennräder! Ihr Alltag kommt völlig ins Schleudern. Doch mit Hilfe ihrer neuen Freunde Vicky und Jo entdeckt Madison abseits der vorgegebenen (Radsport-)Pfade neue Ziele und stürzt sich in Serfaus-Fiss-Ladis und Kitzbühel ungebremst in ein unvergessliches Sommerabenteuer. Zum Trailer

Der Historienfilm „Andreas Hofer – die Freiheit des Adlers“, welcher in Innsbruck, Kramsach und Gries am Brenner realisiert wurde, erzählt die Geschichte des Tiroler Freiheits­kämpfers mit dem bekannten Tiroler Schauspieler Tobias Moretti in der Hauptrolle. Hinter dem enormen Aufwand, den tollen Schauspieler:innen und aller Akribie und Opulenz verbirgt sich ein überzeugend stimmiger wie sinnlicher Historienfilm, der durchaus noch heute Gültigkeit besitzt und wieder entdeckt werden darf. Mehr zum Inhalt: Nach der Schlacht von Austerlitz 1805 muss Österreich Tirol an Bayern abtreten – der Beginn eines blutigen Freiheitskampfs, an dessen Spitze ein Rebell wider Willen steht: Andreas Hofer, der vom fanatischen Kapuzinerpater Josef Haspinger in den wohl ersten europäischen Guerillakampf hineingezogen und manipuliert wird … (Filmarchiv Austria/​Florian Widegger)

In „Powder Girl“ geht es nicht nur ums Snowboarden in St. Anton am Arlberg und im Kaunertal, sondern auch um die Liebe. Kim, ein junges englisches Mädchen von bescheidener Herkunft bekommt eine Stelle als „Chalet Girl” in St. Anton. An dem noblen Skiort fühlt sie sich erst total fehl am Platze – bis sie ihr Talent am Snowboardfahren entdeckt und ihr Interesse an dem charmanten Sohn der Hausherren erwidert wird. Aber es gibt tausend Gründe, die gegen ein Happy End sprechen. Zum Trailer

„Vals“ bietet einen realistischen Einblick in das beschwerliche Leben während des zweiten Weltkrieges im abgelegen Tiroler Valsertal. Eine junge selbstbewusste Frau, Rosa, kann sich ein Leben außerhalb des Tales nicht vorstellen, denn hier sieht sie ihr Glück. Naturkata­strophen, Verrat und die Auswirkungen des 2. Weltkriegs stellen genau jenes Glück in Frage. Die Kräfte des Tales scheinen sich gegen sie zu wenden … Zum Trailer

„Home is Here“ ist ein Beziehungsdrama, das in Innsbruck, Zirl, Völs, Rum, Kramsach, Vomp und Hall in Tirol gedreht wurde. Hier geht es um die Erkenntnis zweier Außenseiter, dass man sein Zuhause nur in sich selbst findet. Die junge Hannah wohnt vorübergehend bei ihrer Mutter und dem kleinen Bruder im Olympischen Dorf in Innsbruck. Eines Tages bricht sie bei Max ein, der allein in einer modernen Villa lebt. Immer wieder erkundet Hannah heimlich das kühl wirkende Haus, bis Max kleine Veränderungen bemerkt. Er lässt sich auf eine spielerische Kommunikation mit Hannah ein, im Laufe derer sie beide erkennen, dass es im Leben nicht um die Suche nach einem bestimmten Ort oder einer Beziehung geht, sondern darum, dass man sein Zuhause nur bei sich selbst finden kann: HOME IS HERE. Zum Trailer

Inspiriert von einer wahren Begebenheit erzählt „Luzifer“ die Geschichte einer Teufelsaus­treibung. Johannes, ein Kaspar-Hauser-artiger Mann mit dem Gemüt eines Kindes, lebt mit seinem Adler und seiner strenggläubigen Mutter abgeschieden in einer Almhütte in Tux im Zillertal. Der Alltag innerhalb dieser hermetischen Welt wird bestimmt von Gebeten und Ritualen. Doch zwischen Natur- und Schöpfer­verehrung schieben sich plötzlich moderne Fremdkörper und Störgeräusche, die ihrem Paradies drohen und dasselbe versuchen zu vergiften und den Teufel zu wecken. Zum Trailer

Als Highlight gilt aber ein Film, der sämtliche Lachmuskeln reizen wird. Die allererste Produktion, die 1998 von Cine Tirol unterstützt worden ist, steht nämlich auch auf dem Programm: „Helden in Tirol“ - eine Parodie des Heimatfilms mit Alpenrock-Klängen in Steinberg am Rofan und Kramsach. Zum Trailer

Weitere Informationen zum Programm und den Filmen finden Sie hier.

Der Eintritt ist frei!

Eine Platzreservierung wird empfohlen; diese ist ab 13. April 2023 online unter www.leokino.at oder telefonisch unter +43 512 560470 möglich.

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Koeck

Cine Tirol Film Commission

Leiter/Head of Cine Tirol Film Commission

Telefon: +4367688158280

E-mail: johannes.koeck@cine.tirol

www.cine.tirol