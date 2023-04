Biken zwischen Donauregion, Böhmerwald und Mühlviertel

Biken zwischen Donauregion, Böhmerwald und Mühlviertel Drei Tourismusverbände und Verein Granitland bündeln Kräfte und machen sich stark fürs Mountainbiken in Oberösterreich

St. Martin: Vier Kooperationspartner, darunter der Verein Mühlviertler Granitland und die Tourismusverbände Donau Oberösterreich, Böhmerwald und Mühlviertler Hochland, bündeln ihre Mittel, um gemeinsam das Mountainbike-Angebot im Granitland mit finanzieller Unterstützung des Landes Oberösterreich weiterzuentwickeln. Der Fokus liegt darauf, die bestehenden Strecken und den Nächtigungstourismus zu beleben und damit die Wertschöpfung in der MTB-Region Granitland Donau-Böhmerwald zu stärken. „Das Granitland erstreckt sich über drei Tourismusverbandsgebiete und ist eines der Zentren des Mountainbike-Sportes in Österreich. Unser Ziel ist, dass das Granitland künftig sorgloses MTB-Vergnügen in malerischer Landschaft garantiert. Dazu gehören neben einer intakten Infrastruktur auch Services für Gäste wie buchbare Angebote inklusive Gepäcktransfer“, so Petra Riffert (GF Tourismusverband Donau Oberösterreich), Reinhold List (GF Tourismusverband Böhmerwald), Markus Obermüller (GF Tourismusverband Mühlviertler Hochland) und Granitland-Obmann Johannes Falkinger.

Gemeinsam mit der OÖ. Touristik haben die Kooperationspartner deshalb zwei neue Angebote entwickelt. Für Sportliche gibt es nun die fünftägige „Grande Granit“-Tour mit 270 Kilometern und 6.500 Höhenmeter zu buchen. Die MTB-Reise führt von Wesenufer über Kohlstatt und St. Stefan weiter nach Waxenberg zurück nach Untermühl und Wesenufer. Wer es lieber etwas gemütlicher angehen möchte, für den gibt es die „Granit Bier“-Runde. Bei der dreitägigen Tour lässt man von Untermühl bis Oberkappel und Peilstein zurück nach Untermühl 160 Kilometer und 4.000 Höhenmeter hinter sich.

Challenge, Starterpaket & Events im Granitland

Ab Mai rufen die Initiatoren sowohl auf der kürzeren „Granit Bier“-Runde als auch auf der längeren „Grande Granit“-Tour zu einer outdooractive-Challenge auf. Bei beiden Runden gibt es Wegpunkte, bei der sich MTB-Fahrer:innen während ihrer Tour online einchecken müssen. Wer sich bei der Challenge anmeldet und bei diesen Check-Points einloggt, nimmt automatisch an der Verlosung von Rad Paketen teil. Zu gewinnen gibt es u.a. einen eigens designten Finisher-Bierkrug vom Granitland. Mehr Informationen ab Mai unter www.donauregion.at/mountainbike

Wer sich bei der Challenge anmeldet kann sich zusätzlich ein kleines oder großes Starterpaket bestellen. Dies beinhaltet ein Finisher Bierglas, Finisher Trikot, Trinkflasche sowie einen Finisher Turnbeutel. Mehr Informationen ab Mai unter www.granitland.at.

Mit mehr als 700 Starter:innen und unzähligen Zuschauer:innen entlang der Strecke findet am 27. und 28. Mai 2023 der spektakuläre Granitmarathon in Kleinzell statt. Von 29. Juni bis 1. Juli wird es dann auf der „Granit Bier“-Runde sportlich. An drei Tagen findet dort der eRUSH statt, der ganz im Zeichen von Kameradschaft, Sportsgeist und Bike-Vergnügen steht.

Mehr Informationen zum Mountainbike Angebot im Granitland, den neuen Angeboten, outdooractive-Challenge und Events findet man online unter: www.donauregion.at/mountainbike

