Autofreier Rad-Erlebnistag rund um den Attersee am 7. Mai 2023

Der autofreie Rad-Erlebnistag am Attersee ist ein besonderes Erlebnis für kleine und große RadfahrerInnen und zählt zu den beliebtesten Radveranstaltungen in ganz Österreich. Dieses Jahr findet der Rad-Erlebnistag am Sonntag, den 7. Mai 2023, statt. Offizieller Start ist um 9:30 Uhr, bei der Agerbrücke in Schörfling am Attersee. Die Uferstraße B151 und B152 ist an dem Tag von 9 Uhr bis 16:30 Uhr gesperrt und steht ausschließlich den RadfahrerInnen zur Verfügung.

Genussstationen & Rahmenprogramm

Genussstationen in den unterschiedlichen Orten sowie die Gastronomiebetriebe laden zum Genießen und Verweilen ein. Erwähnenswert ist hierbei das vielfältige Angebot an vegetarischen und veganen Speisen mit Fokus auf regionale Produkte und einen sorgsamen Ressourcenverbrauch.

Für jede Menge Unterhaltung entlang der 48km langen Strecke, sorgen die einzelnen Programmpunkte in den jeweiligen Gemeinden. Musik, Gewinnspiele, Give Aways und jede Menge gute Stimmung, bieten einen vielseitigen und erlebnisreichen Tag. Für die kleinen RadfahrerInnen ist das beliebte Regionsmaskottchen PERLA vor Ort und verteilt Geschenke.

Zahlreiche Radsport Unternehmen präsentieren sich außerdem am Radtag (KTM, uvex, spusu, uvm.) und es gibt die Möglichkeit, die Red Shark Wasserräder am Attersee zu testen.



Green Event Hotspot in Attersee am Attersee

NEU: Beim autofreien Rad-Erlebnistag 2023 legen wir einen besonderen Fokus auf klimafreundliche Produkte, sorgsamen Ressourcenverbrauch, Müllvermeidung bzw. trennung sowie eine umweltfreundliche An- und Abreise. Als Green Event Hotspot gilt hier die Gemeinde Attersee am Attersee.

Vielen Dank an alle freiwilligen HelferInnen

Für die Realisierung des Rad-Erlebnistages ist ein enges Zusammenspiel zwischen den Bezirkshauptmannschaften, der Exekutive, aber auch der Feuerwehr nötig, um eine sichere Sperrung der beiden Uferstraßen zu ermöglichen. Der ÖAMTC Pannendienst sowie die Rettung, Wasserrettung und andere Organisationen sind an diesem Tag für alle Radfahrer und Radfahrerinnen im Einsatz. An dieser Stelle vielen Dank an alle freiwilligen HelferInnen, die Bevölkerung und die Anrainer, für die tatkräftige Unterstützung!

Weitere Infos und Nützliches rund um den Rad-Erlebnistag unter https://attersee-attergau.salzkammergut.at/aktivitaeten/sport-und-gesundheit/radfahren-und-mountainbiken/autofreier-rad-erlebnistag-2023.html Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.

TIPP: Kilometer sammeln mit OÖ-Radelt und bei zahlreichen Gewinnspielen mitmachen. Jede Radfahrt zählt! https://oberoesterreich.radelt.at/

