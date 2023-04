Yogafrühling Gastein: 19.–28.5.2023

„Atme die Berge“ bei 400 Yogaeinheiten in den Alpen

Gastein weckt zum Yogafrühling von 19. bis 28.5. die Lebensgeister, bei spektakulären Freilufteinheiten wie im Nationalpark Hohe Tauern oder auf dem Stubnerkogel auf über 2.200 Metern. Offiziell eröffnet wird die zehntägige Veranstaltung am 20. Mai mit organischer Musik bei einer Opening Ceremony mit Clubbing im Bad Gasteiner Kraftwerk. Das vielfältige Programm bietet rund 400 Yogaeinheiten, Meditationen und Workshops, wie etwa ein dreitägiges „Yoga-Camp“ am Bergbauernhof „Schachengut“ (1.300 m) mit achtsamen Wanderausflügen. 40 international zertifizierte Lehrer*innen sorgen für professionelle Anleitungen für alle Levels, Anfänger wie Fortgeschrittene.

Unter dem Motto „Atme die Berge“ finden verschiedenste Yogaeinheiten in Partnerhotels, an öffentlichen Orten sowie in freier Natur statt. Besonderes Markenzeichen des Events sind die spektakulären Outdoor-Highlights wie beispielsweise Yoga bei der Drei-Waller-Kapelle in Dorfgastein, im Kurpark in Bad Hofgastein, in Sportgastein im Nationalpark Hohe Tauern, auf dem Stubnerkogel oder auf der Plattform am Gasteiner Wasserfall in Bad Gastein.

Programm-Highlights beim Yogafrühling 2023

Der Yogafrühling 2023 bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Einheiten: Von Aerial Yoga über Candle Light Meditation bis hin zum Eisbade-Workshop präsentiert sich das Angebot in diesem Jahr wieder äußerst vielfältig. Das erste Programm-Highlight ist die Opening Ceremony & Clubbing „LOVE DANCE“ am 20. Mai im Bad Gasteiner Kraftwerk am Wasserfall. Fia Sonora & DJ Danny Saggers präsentieren organische Musik aus Ibiza und schaffen eine magische Atmosphäre.

Freuen dürfen sich die Teilnehmer*innen auch auf den Workshop „8-sames Wandern und Yoga“, der von 26. bis 28. Mai stattfindet. Ausgehend vom idyllischen Schachengut werden gemeinsam mit dem Guide achtsame Wanderungen in die atemberaubende Gasteiner Bergwelt unternommen. Und gleich drei Yoga-Einheiten werden täglich angeboten. Bereits zum zweiten Mal im Programm sind Christian Kleffners ganzheitliche Massagen, die verschiedene Heilmassagen wie Hawaiian Healing, Craniosacral Therapie und Akupressur verbinden, um das vegetative und zentrale Nervensystem zu regulieren. Annie Carpenter aus den USA bietet am 19. und 20. Mai ihre SmartFLOW®-Workshops an. Darüber hinaus gibt es einen Marketplace im Foyer des Kongresszentrums in Bad Hofgastein, wo Yoga-Liebhaber feine heimische Labels wie Lounge Cherie, Tayo Fashion und Momentino finden können. Die Yogis Chillout Lounge im KTVB in Bad Hofgastein bietet außerdem die Möglichkeit zum Relaxen und Zusammenkommen.

Yoga-Festivals in Gastein

Die Yogatage stehen zweimal im Jahr im Eventkalender des Gasteinertals und sind die größte Veranstaltung dieser Art in ganz Europa. Die drei Orte – Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein – bieten die besten Plätze für einen Sonnengruß oder atemberaubende Meditationen am Berg. Den nächsten Yogaherbst gibt’s übrigens von 12. bis 22. Oktober 2023.

Bereits im Sommer können Interessierte beim Yunion Yoga Festival von 28.8. bis 3.9. eine ganze Woche lang über 100 Workshops und Seminare besuchen (Inside Flow, Vinyasa und Yin Yoga, Waldbade- und Kaffee-Sensorikseminare).

Weitere Informationen zum Event finden Sie unter: https://www.gastein.com/events/fruehling/yogafruehling/

Das vollständige Programm zum Yogafrühling finden Sie im Anhang oder unter folgendem Link:

https://www.gastein.com/fileadmin/userdaten/bilder/Events/Frühling/Yogafrühling/GTG_Yogafruehling_2023_Yogaprogramm_chrono_WEB.pdf

