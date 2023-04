Wellness und Entspannung in Südtirol: Die besten Spa-Hotels Norditaliens im „Falstaff SPA Guide 2023“

Wellness und Entspannung in Südtirol: Die besten Spa-Hotels Norditaliens im „Falstaff SPA Guide 2023“ Mit den exklusiven Empfehlungen von Falstaff TRAVEL im brandneuen „Falstaff SPA Guide 2023“ ist der nächste Kurzurlaub gesichert. In dem umfassenden Leitfaden finden Reisende die besten Adressen für Spa-, Gesundheits- und Wellness-Angebote in Südtirol.

Wien (LCG) – Majestätische Berge, saftig-grüne Täler, verträumte Bergdörfer: Mit seiner atemberaubenden Natur sowie einzigartigen Idylle ist Südtirol in den vergangenen Jahren zu einer der begehrtesten Destinationen für Reisende geworden. Die schroffen Felsen und hohen Gipfel des UNESCO-Weltnaturerbes Dolomiten locken mit diversen sportlichen Aktivitäten, die Kombination aus mediterranem Ambiente, hochalpiner Bergkulisse und rustikalem Charme lässt die Seele baumeln sowie Körper und Geist in tiefe Entspannung eintauchen. Weshalb die nördlichste Provinz Italiens mittlerweile längst nicht mehr nur Alpinisten, sondern ebenso Spa-Fans, Ästheten und Genussliebhaber anzieht. Wer daher in Erwägung zieht, den nächsten Wellness-Aufenthalt nach „Sudtirolo“ zu verlegen, ist mit einem Blick in den „Falstaff SPA Guide 2023“ gut beraten. Mit dem Finger am Puls der Zeit und einer Leidenschaft für erstklassige Gastfreundschaft bietet Falstaff TRAVEL Lesern im erstmalig erscheinenden Guide einen Überblick über die besten Spa-Hotels der Region.

„Wellbeing und Selfcare sind die Schlagworte unserer Zeit! Vor allem die Pandemie und die damit verbundenen Bewusstseinsveränderungen haben diesen Trend deutlich beschleunigt. Körperliche und mentale Gesundheit stehen im Vordergrund, wir leben bewusster und achtsamer. Es ist ein neuer Zeitgeist, dem wir frönen“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

„Der größte Reisetrend der vergangenen Jahre lautet Wellness! Hotels folgen diesem Mega-Trend und investieren in ultimative Spa-Erlebnisse für ihre Gäste. Die Auswahl war noch nie so vielfältig und gleichzeitig luxuriös wie heute“, ergänzt Falstaff-TRAVEL-Herausgeberin Nadine Tschiderer.

Die Kategorien des „Falstaff SPA Guide 2023“

Nach dem altbewährten Falstaff-Punktesystem von Lesern sowie einer Experten- und Fachjury in den Kategorien „Ambiente“, „SPA-Bereich“, „Treatments“, „Sport & Fitness“ und „Kulinarik“ bewertet, finden sich im „Falstaff SPA Guide 2023“ ganze 576 Hotels. Nicht nur ergeben sich daraus die Top 10 Spa-Hotels des jeweiligen Landes – Falstaff verleiht zudem die „Readers Choice Awards“ in den Kategorien „Classic“, „Kur & Detox“, „Medical“, „Family“, „Adults Only“ und „Hidden Champions“. Zudem erfahren Leserinnen und Leser die spannendsten Trends rund um Wellness und Wellbeing, innovative Spa-Hypes sowie die besten Spa-Hotel-Neueröffnungen des Jahres,

Die Sieger des „Falstaff SPA Guide 2023“ in Südtirol

Die Top 10 in Südtirol

Quellenhof See Lodge, 39010 St. Martin bei Meran (100 Falstaff-Punkte) Hotel Chalet Mirabell, 39010 Hafling (100 Falstaff-Punkte) FORESTIS, 39042 Brixen (100 Falstaff-Punkte) ADLER Lodge RITTEN, 39054 Oberbozen (100 Falstaff-Punkte) San Luis retreat hotel & lodges, 39010 Hafling (99 Falstaff-Punkte) Falkensteiner Hotel Kronplatz, 39031 Reischach/Bruneck (98 Falstaff-Punkte) Alpin Panorama Hotel Hubertus, 39030 Olang (98 Falstaff-Punkte) Preidlhof Luxury DolceVita Resort, 39025 Naturns (98 Falstaff-Punkte) Hotel Winkler Sport & Spa Resort, 39030 St. Lorenzen (98 Falstaff-Punkte) ANDREUS RESORTS – golf & spa, 39015 St. Leonhard in Passeier (98 Falstaff-Punkte)

Die „Readers Choice“-Gewinner in Südtirol

Die Sieger der „Readers Choice“-Kategorie „Classic“ in Südtirol

Alpin Panorama Hotel Hubertus , Olang

, Olang Hotel Chalet Mirabell , Hafling

, Hafling Weinegg Wellviva Resort , Girlan/Eppan

, Girlan/Eppan Hotel Winkler Sport & Spa Resort , St. Lorenzen

, St. Lorenzen Hotel Alpen Tesitin – Panorama Wellness Resort, Taisten

Die Sieger der „Readers Choice“-Kategorie „Kur & Detox“ in Südtirol

Villa Eden – The Leading Park Retreat , Meran

, Meran ADLER Spa Resort Balance , St. Ulrich

, St. Ulrich Theiner’s Garten – Das Biorefugium, Gargazon

Die Sieger der „Readers Choice“-Kategorie „Medical“ in Südtirol

Palace Merano – Health for Life , Meran

, Meran Manna Resort , Montan

, Montan Design Hotel Tyrol, Partschins

Die Sieger der „Readers Choice“-Kategorie „Family“ in Südtirol

Quellenhof Luxury Resort Passeier , St. Martin bei Meran

, St. Martin bei Meran Sonnwies Dolomites , Lüsen

, Lüsen Feuerstein Nature Family Resort , Brenner

, Brenner Familienhotel Familiamus , Mühlbach

, Mühlbach Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, St. Ulrich

Die Sieger der „Readers Choice“-Kategorie „Adults Only“ in Südtirol

Alpin Garden Luxury Maison & Spa , St. Ulrich

, St. Ulrich Quellenhof See Lodge , St. Martin bei Meran

, St. Martin bei Meran Preidlhof Luxury DolceVita Resort , Naturns

, Naturns My Arbor – Plose Wellness Hotel , St. Andrä/Brixen

, St. Andrä/Brixen SILENA, your soulful hotel, Mühlbach

Die Sieger der „Readers Choice“-Kategorie „Hidden Champions“ in Südtirol

Sensoria Dolomites , Seis am Schlern

, Seis am Schlern Santre dolomythic home , Brixen

, Brixen AMONTI & LUNARIS Wellnessresort , Steinhaus im Ahrntal

, Steinhaus im Ahrntal Lum d’Or Spa Chalet , Wolkenstein in Gröden

, Wolkenstein in Gröden Schwarzenstein – Alpine Luxury Spa Resort, Luttach

Der „Falstaff SPA Guide 2023“ präsentiert die besten Spa-Hotels in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz und ist ab dem 5. April 2023 für 19,90 Euro als gedruckte Ausgabe im Handel erhältlich. Ebenso wird der Guide als ePaper-Version über den Falstaff-Travel-Shop verfügbar sein.

Über Falstaff

Falstaff ist mit einer Auflage von rund 142.000 Exemplaren das größte Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. Die Mediaanalyse 2022 attestiert Falstaff eine Reichweite von 3,1 Prozent. Falstaff.at ist das reichweitenstärkste Wein- und Genussportal Österreichs und verzeichnet über 463.000 Unique User laut Österreichischer Web Analyse (Q4/2022). Die Falstaff-Genussdatenbank umfasst über 150.000 Weine mit Bewertungen, knapp 21.000 Restaurants, 2.700 Hotels, 1.300 Cafés, die besten Wein- und Cocktailbars Österreichs und über 2.000 Vinotheken. Auch auf dem Social-Media-Sektor ist Falstaff führend und kann auf eine lebendige Community mit über 210.000 Facebook-Freunden sowie über 110.000 Instagram-Followern verweisen. Weitere Informationen auf falstaff.com

