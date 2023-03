IMLAUER HOTEL PITTER****s - REGIONALER GENUSS MIT MEDITERRANEM FLAIR IM HERZEN SALZBURGS

The Place to stay in Salzburg

Mit einer 150 Jahre langen Tradition hat Georg Imlauer 2007 das HOTEL PITTER in Salzburg übernommen, das seit 2014 in völlig neuem Glanz erstrahlt. In Bestlage zur Altstadt gelegen und nur wenige Schritte entfernt vom berühmten Mirabellgarten, zeichnet sich das Hotel mit über 192 stilvoll und individuell eingerichteten Zimmern aus. Der moderne Charme und die Verwendung natürlicher Materialien, wie die Kombination aus hellem Holz mit Leder sorgen für Wohlfühlatmosphäre und Gemütlichkeit. Das 1.200 Quadratmeter große Veranstaltungszentrum „Pitter Event Center“ erfreut sich großer Beliebtheit bei Events und bietet Platz für 400 Personen, bei Bedarf kann auf 1.000 erweitert werden kann.

Sportbegeisterte können sich im modernen und hochwertig ausgestatteten Fitnessstudio auszupowern. Mit Blick auf die Salzburger Berge wird nicht nur der Körper trainiert, sondern entspannt zudem Geist und Seele. „Fitness mit Weitblick“ steht hier am Programm. Im exklusiven Wohlfühlbereich die wohltuende Wärme der hauseigenen Sauna erfahren, um anschließend auf der privaten Sonnenterrasse mit fantastischem Blick auf die Salzburger Hausberge zu entspannen - ein Aufenthalt im HOTEL PITTER macht all das möglich. Die Terrasse des Fitnessstudios ist ein wahres Juwel über den Dächern der Stadt Salzburg.

Als Highlight gilt die IMLAUER SKY BAR & RESTAURANT, in der sechsten Etage mit traumhafter Dachterrasse und einzigartigem Panoramablick auf die Mozartstadt. Sie sticht besonders durch das atemberaubende Flair und herzliche Service hervor. Gehoben, aber dennoch nicht abgehoben, dafür steht die SKY BAR & RESTAURANT. Ein edles Ambiente, nur wenige Gehminuten von der geschichtsträchtigen Altstadt und dem Festspielhaus entfernt, spiegelt die Werte des Familienbetriebes wider, wo Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen. Geschmackvolle Gerichte, mit Sinn für Ästhetik, werden hier auf den Teller gezaubert und erfreuen Kulinariker auf höchstem Niveau.

Ein reichhaltiges Frühstück mit herzhaften und süßen Spezialitäten sorgt im 6. Stock durch die stilvoll großen Glasfronten, mit Blick auf das Wahrzeichen Salzburgs, für Augenschmaus und Gaumenfreude. Für Langschläger und externe Gäste stehen feine à la carte Frühstücksangebote bis 14 Uhr zur Verfügung. Die Vielfalt an Produkten, die von einem schlemmerhaften Vital-Frühstück mit Hummus über ein Avocado-Kresse-Crème Brot bis hin zum Französischen Frühstück und dem IMLAUER Sky Frühstück reicht, steht für Genuss auf höchstem Niveau.

Neben dem HOTEL PITTER glänzen mit den zugehörigen Restaurants BRAURESTAURANT IMLAUER, PitterKeller und IMLAUER SKY BAR & RESTAURANT einzigartige Gastronomiebetriebe, die sich vor allem durch ihre hochwertige Qualität, regionale Verankerung und innovativen Konzepte großer Beliebtheit erfreuen. Von deftig bis exquisit wird dem Gast hier alles geboten. Als Träger des Österreichischen Umweltzeichens zeigt sich, dass das Thema Umweltschutzeinen einen hohen Stellenwert einnimmt.

Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung nehmen im HOTEL PITTER einen großen Stellenwert ein. Nicht nur bei den Umbauarbeiten, sondern auch im Hotel- und Restaurantbetrieb wird ausschließlich mit Salzburger Betrieben zusammengearbeitet. Die Zufriedenheit und langjährige Mitarbeiterbindung sind ebenso bemerkenswert wie die betriebsinterne Lehrlingsausbildung in den IMLAUER HOTELS & RESTAURANTS. Georg Imlauer gilt mit 45 Lehrlingen in der Hotellerie und Gastronomie als größter Lehrlingsausbildner im Land Salzburg.



Salzburg mit allen Sinnen genießen, mit Blick auf die Festung Hohensalzburg - Im HOTEL PITTER wird Genuss in Wohlfühlatmosphäre garantiert!

Alle weiteren Infos unter www.imlauer.com/hotel-pitter-salzburg

3.790 Zeichen

Abdruck honorarfrei

Exemplar erbeten

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Maria Maier

PR-Pressereisen OG

Geschäftsführung

Telefon: +43 676 734 7360

E-mail: maria.maier@pr-pressereisen.com

Website: https://www.pr-pressereisen.com