ipuro - Noch moderner, noch smarter und nachhaltiger: AIR SONIC 2.0

Niedernberg, 30. März 2023 – Für ein rundum individuelles Aromaerlebnis breitet sich langsam ein frischer sanfter Nebel aus, der alle Sinne berührt. Getragen von intelligenter Ultraschalltechnik und mit einem Stimmungslicht, das in den eigenen vier Wänden eine „Da-fühl-ich-mich-rundum-wohl“-Atmosphäre schafft. Jetzt schreibt ipuro ein weiteres Kapitel in der langen Erfolgsgeschichte von AIR SONIC – mit der zweiten Generation des elektronischen Diffusors von Deutschlands Marktführer für dekorative und innovative Raumdüfte.

Die neue AIR SONIC Kollektion – sie ist noch moderner, noch smarter und zugleich nachhaltiger als die beliebte Vorgängerversion. Mit einem exzellenten Design und hellen Naturfarben, die perfekt in jedes stylische Interieur passen und jeden Wohnraum bereichern. Mit technischen Features, die nicht sichtbar im Hintergrund Großes leisten. Und mit Materialien wie Glas, Keramik und Holzfaserdeckel, die für ein ökologisch-ökonomisches Gleichgewicht sorgen, weil sie besonders nachhaltig sind. Das Licht: warmweiß und farbig in drei Helligkeitsstufen, einfach beispielsweise per dazugehöriger Fernbedienung steuerbar. Den Nebel, zuvor zwischen Intervall- und Dauerbetrieb einstellbar, kann man nun auch stufenweise in der Intensität anpassen.

Der Klassiker: ipuro AIR SONIC aroma mood

Er ist der Pionier mit Bestsellerqualitäten – und Innovationspotenzial: Beim ipuro AIR SONIC aroma mood Diffusor fällt gleich die edle, milchige Glaskuppel auf; ganz ohne Kunststoff wie noch in der ersten Generation. Ein Design-Highlight im klassischen Weiß, das auch bei der Funktion Glanzpunkte setzt – sichtbar werdend durch ein einzigartiges Lichtspiel, während der Duft den Raum erobert. Komfort verspricht auch der neue integrierte Akku – so kann der ipuro Diffusor ganz flexibel mit oder ohne Kabel verwendet werden. Jederzeit. Ganz nach Stimmung. Mit dem exklusiven Lieblingsduft der Wahl. UVP: 89,99 Euro.

Das Designobjekt: ipuro AIR SONIC aroma bottle

Einzigartig? In jedem Fall! Dafür sorgt schon das Keramik-Cover, das in zwei angesagten Farbtönen harmoniert und handglasiert ist – somit ist der neue ipuro AIR SONIC aroma bottle Diffusor ein echtes Unikat. Eine Flaschenvase im stylischen Look, in zwei Versionen – einmal in Beige, einmal in Grau und Olivekombiniert. Bei der neuen Linie, zugleich der größte Ultraschalldiffusor von AIR SONIC, rückt das Design komplett in den Vordergrund. War zuvor an der Frontseite die Steuerung deutlich sichtbar, ist diese nun dezent mit kleinen Knöpfen an der Unterseite zu finden. Lichtfarben und Nebelstärke sind individuell dosierbar, bequem und intuitiv einzustellen via Fernbedienung. UVP: 79,99 Euro.

Das Lifestylemodell: ipuro AIR SONIC aroma vase

Pure Eleganz trifft auf smarte Funktion: Der neue ipuro AIR SONIC aroma vase Diffusor besticht durch eine trendiges Keramikrillenmuster. Einfarbig beige, zweifarbig beige und ganz in Grau – aus diesen drei lifestyligen Kombinationen lässt sich wählen. Die klare Konzentration liegt hier auf Optik und Design, auch hier sind die Bedienknöpfe zurückhaltend auf der Unterseite. Ebenfalls Komfort bei der Steuerung; die Fernbedienung macht’s möglich. Der sichere Garant für jede Stimmungslage, von frühmorgens bis spätabends. UVP: 79,99 Euro.

Das Liebhaberstück: ipuro AIR SONIC aroma candle

Der Name ist Programm: Der ipuro AIR SONIC aroma candle Diffusor, wahlweise in Weiß oder in Grau, hat eine Lichtfunktion, die das Flackern einer warmen Kerze imitiert, während der Aromanebel sich sanft entfaltet. Inspiriert vom Design des klassischen ipuro Kerzenglases punktet der Newcomer durch einen dezent-schlichten Acrylkörper mit Hochfaserdeckel. Gesteuert über smarte Touch Buttons auf der Geräterückseite. Oder komfortable über die Fernbedienung. Dank Akku an Bord überall im Raum platzierbar und ohne Stromkabel verwendbar. UVP: 59,99 Euro.

