Eröffnung der Abenteuer-Wanderwege ab 1. April 2023

Mit 1. April 2023 startet der AbenteuerWanderSpaß wieder in der Region Attersee-Attergau. Sieben familienfreundliche Wanderwege warten auf kleine und große Abenteurer. Am Sonntag, 2. April 2023 von 14-17 Uhr findet das Eröffnungsfest „Römerspaß“ mit Gustl & Perla in Weyregg statt. Eintritt frei! Bei Schlechtwetter gibt es einen Ersatztermin: Ostermontag, 10 April 2023.

ATTERSEE-ATTERGAU: Nach der Winterpause startet der AbenteuerWanderSpaß wieder ab 1. April 2023 in der Region Attersee-Attergau. Sieben familienfreundliche Wanderwege warten auf kleine und große Abenteurer. Wer auf seinem Sammelpass vier bzw. alle Stempel gesammelt hat, darf sich auf Geschenke freuen. Im Sommer kann man Maskottchen Perla auch wieder persönlich treffen!

Von Ostern bis Ende Oktober 2023 sind die AbenteuerWanderWege geöffnet und warten auf viele kleine Entdecker. Die Stempelhäuschen sind mit Pässen gefüllt und somit könnt ihr auf Entdeckungsreise bei unseren AbenteuerWanderWegen gehen! Holt euch eure Wanderpässe in den Infobüros des Tourismusverbandes - dann könnt ihr gut ausgestattet fleißig Stempel für eure Geschenke sammeln. Denn Wandern wird belohnt!

Stempel sammeln und Belohnung bei den Infobüros abholen

Beim Wandern sollte man daran denken, den AbenteuerWanderPass mitzunehmen und abzustempeln. In den Eulenhäuschen liegen nicht nur die Sammelpässe auf, sie sind gleichzeitig auch Stempelstationen. Ist der Pass mit mindestens vier Stempeln gefüllt, können diese in den Tourismusbüros St. Georgen, Steinbach, Nussdorf und Unterach gegen kleine Geschenke eingelöst werden.

Sieben Abenteuerwanderwege in der Region Attersee-Attergau

Die Abenteuerwanderwege sind:

der Nixenfall in Weißenbach

der Keltenbaumweg in St. Georgen

die Attersee-Pfahlbauzeitreise in Seewalchen

die Wasser Roas mit neuen Stationen in Weyregg

der Bienenlehrpfad in Attersee

das Gläserne Tal in Weißenkirchen

der Wildholzweg in Nußdorf

Je nach Schneelage sind die Wanderwege auch im Winter begehbar, einige Spielstationen und Figuren werden aber aufgrund von Nässe eingewintert.

Regionsmaskottchen Perla on Tour

Maskottchen Perla kann man diesen Sommer wieder bei zahlreichen Veranstaltungen hautnah erleben. Mit im Gepäck hat sie bei jedem Besuch eine süße Aufmerksamkeit – wie gebrandete Gustl & Perla PEZ – für die Kinder. Ob beim autofreien Raderlebnistag, beim Pro Beach Batttle, bei den Nußdorfer Try Out Days oder auch beim Kinderspaß der Atterseebahn – Perla sorgt bei diesen und anderen Events für leuchtende Kinderaugen. Alle Termine werden zeitnah auf unserer Website https://attersee-attergau.salzkammergut.at/aktivitaeten/kinder-und-familien/abenteuer-wander-pass.html veröffentlicht.

Nicht verpassen: Am Sonntag, 2. April 2023 von 14-17 Uhr findet das Eröffnungsfest „Römerspaß“ mit Gustl & Perla in Weyregg statt. Eintritt frei! Bei Schlechtwetter gibt es einen Ersatztermin: Ostermontag, 10 April 2023.

