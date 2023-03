NEOS startet Wahlkampf in Salzburg

Mit NEOS und Andrea Klambauer bleibt das Machen in der Regierung Der NEOS Salzburg Wahlkampfauftakt

beim heutigen NEOS Wahlkampfauftakt sprachen Spitzenkandidatin und Landesrätin Andrea Klambauer, Bundesparteivorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Generalsekretär Douglas Hoyos über die Schwerpunkte ihres Wahlkampfes für die kommende Landtagswahl am 23. April 2023. Für NEOS ist ganz klar: Das Machen steht an erster Stelle!



Das entschlossene Machen für die Salzburger:innen

„NEOS sind die Einzigen, die ein ernsthaftes Politikverständnis leben, echte Veränderung möglich machen und auf die sich die Salzburger:innen verlassen können. NEOS hat viele Projekte in den letzten fünf Jahren entschlossen umgesetzt, die spürbar für die Salzburger:innen sind. Und dass werde ich auch in den nächsten fünf Jahren machen", verspricht Klambauer. Mit den bereits 54 erfolgreich umgesetzten Regierungsprojekten und dem Gratis-Kindergarten ab 1. April 2023, zeigen NEOS, dass sie eine Kraft in der Salzburger Regierung sind, die Politik vorantreibt.



Salzburg darf kein Niederösterreich 2.0 werden

Das böse Erwachen in Niederösterreich mit Schwarz-Blau darf keine Realität für Salzburg werden. „Viele Menschen machen sich zu Recht Sorgen, wie es in unserem Land weitergeht. Die Teuerung bleibt auf Rekordniveau, der Mittelstand steht enorm unter Druck und die Steuerlast bleibt hoch. Populismus und eine Politik des Gegeneinanders sind auf dem Vormarsch. Mit Blick auf Niederösterreich droht in Salzburg die nächste Kickl-Leitner Koalition, denn die ÖVP hat keinen Schmerz, für Machterhalt alles aufzugeben, wofür sie je gestanden ist. Nur mit NEOS gibt es eine progressive, proeuropäische Zukunftschance für Salzburg. Eine Chance, die weiter umsetzt und nicht nur redet“, sagt NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. „Andrea Klambauer ist eine Umsetzerin und Macherin, das hat sie immer wieder bewiesen: Vom Gratis-Kindergarten bis zur Mietpreisbremse im geförderten Wohnbau. Das kommt den Menschen in Salzburg zugute, statt populistischer Hetze und Stillstand. Nur mit NEOS bleibt das Machen in der Regierung.“

Andrea Klambauer setzt dazu klar ihren Standpunkt: „Eine Politik der Vergangenheit will und werde ich in Salzburg nicht zulassen!” Für NEOS ist klar, dass Schritte nach vorne nicht nur nötig, sondern auch von den Salzburger:innen gewollt sind. „Für die Salzburger:innen braucht es die besten Macher:innen in der Regierung, eine Koalition des Fortschritts. Wir NEOS leben ein ernsthaftes Politikverständnis: Echte Veränderung für ein spürbar besseres Leben. Mit einer FPÖ in der Regierung ist das unmöglich”, so Klambauer.



Das starre und intransparente System aufgebrochen

“In den letzten fünf Jahren haben wir es geschafft, ein starres, intransparentes und stures Altparteiensystem aufzubrechen”, so Klambauer. Hart erkämpfte Erfolge, wie der Gratis-Kindergarten und Maßnahmen bei der Wohnbauförderung und Wohnbeihilfe zeigen, dass Chancengleichheit geschaffen werden kann. „Unsere Zukunft gelingt nur, wenn ihr euch jetzt für das richtige Machen entscheidet! Damit wir die kostenfreie und qualitätsvolle Kinderbetreuung weiter ausbauen, damit wir die Unternehmer und Unternehmerinnen entlasten und ambitioniert den leistbaren und lebenswerten Wohnraum gerecht ausbauen.” Das hat NEOS in den letzten fünf Jahren geschafft und das Wahlprogramm zeigt, dass dieses solide Fundament für ein spürbar besseres Leben in Salzburg erst der Anfang ist.

Rückfragen & Kontakt:

Florian Niederseer

NEOS Salzburg

Pressesprecher NEOS Salzburg

Telefon: +43 676 8341 4102

E-mail: florian.niederseer@neos.eu

Website: salzburg.neos.eu