Pressemitteilung: Erfolgsstorys: Karrierechance Lehre - Lidl Österreich macht's möglich

Sehr geehrte Damen und Herren, hier finden Sie die aktuelle Pressemitteilung von Lidl Österreich: Erfolgsstorys: Karrierechance Lehre – Lidl Österreich macht´s möglich 120 Lehrstellen zu vergeben Jedes Jahr starten viele motivierte Berufseinsteiger:innen und -umsteiger:innen ihre Lehre bei Lidl Österreich. Die Möglichkeiten sind vielfältig, denn eine Lehre ist in allen Bereichen des Unternehmens möglich. Nach dem Abschluss sind die ehemaligen Lehrlinge oftmals Teil der Führungsteams in den Filialen und als ausgebildete Filialassistent:innen und Mitarbeiter:innen in vielen Bereichen des Unternehmens besonders wertvoll, da sie nötiges Fachwissen sowie interne Prozesse von Grund auf lernen und durch Lehrlingsseminare bestens mit Kolleg:innen vernetzt sind.

Neben einer spannenden Ausbildung, vielen Benefits und einer überdurchschnittlichen Lehrlingsentschädigung schätzen Lehrlinge vor allem die Karrierechancen, die man als motiviertes Talent bei Lidl Österreich nutzen kann. Die Lehrlingsausbildung ist oft der erste Schritt auf der Karriereleiter – beispielsweise mit dem „Young-Leaders-Program“ für angehende und aufstrebende Führungskräfte. Auch Lehre mit Matura ist bei Lidl Österreich möglich.

Auf die Erfolgsstorys von ehemaligen Lehrlingen ist das Unternehmen stolz. Viele gehen den Weg bis zum/r Filialleiter:in. So wie Pia Spreitzer, Filialleiterin in der Lidl-Filiale in Vöcklabruck (OÖ). „Wenn du dich weiterentwickeln möchtest und deine Ziele entschlossen verfolgst, hast du bei Lidl alle Möglichkeiten.“ Ähnlich sieht das Mariella Friedl – sie managt seit einem Jahr eine Lidl-Filiale in Leoben (Stmk.): „In der Lehrlingsausbildung bekommst du das nötige Rüstzeug für deinen weiteren Weg. Wenn du motiviert bist, kannst du nach der Lehre alles schaffen. Natürlich hatte ich auch wichtige Vorbilder und Mentor:innen auf meinem Weg.“

Auch der ehemalige Lehrling Durim Hyseni betont, wie wichtig Wegbegleiter auf seinem Karriereweg waren. Als Filialleiter folgte sogar der nächste Schritt zum Verkaufsleiter. Dabei zieht er jetzt die Fäden für vier Filialen und ist für rund 100 Mitarbeiter:innen im Raum Oberösterreich verantwortlich. „Das Gehalt war schon damals attraktiver als bei anderen Arbeitgebern und auch die Aufstiegschancen haben mich dazu motiviert, die Lehre bei Lidl Österreich zu starten.“

Lehrlingsgeschichte hat auch Lukas Andreas Jellinek geschrieben. Die Lehre in der Filiale hat ihn in die Abteilung „Warengeschäft“ geführt, wo er jetzt als Abteilungsleiter für die reibungslose Warenversorgung der Filialen zuständig ist. „Meine Filialleiterin hat mir in meiner Lehre von Anfang an viel zugetraut und ihr Wissen mit mir geteilt. Sie stand immer hinter mir und hat mich zu wichtigen Terminen, wie zum Beispiel Inventuren oder Neueröffnungen mitgenommen.“ Lukas hat bereits zwei Jahre nach seinem Lehrabschluss eine Filiale geführt. Kürzlich bot sich für das junge Talent die Möglichkeit, beruflich etwas Neues kennenzulernen. So bringt Lukas sein umfassendes Wissen aus der Filiale jetzt als Abteilungsleiter im Warengeschäft ein: „Durch meine Ausbildung in der Filiale kenne ich die Prozesse bestens – das ist jetzt natürlich ein großer Vorteil in meiner neuen Tätigkeit.“

120 freie Lehrstellen

Aktuell sucht Lidl Österreich wieder über 120 junge Menschen für eine Lehrlingsausbildung. „Sie ist die Basis für zukünftige Führungsfunktionen im Unternehmen. Neben einer spannenden Ausbildung mit vielen Praxisstunden und Lehrlingsseminaren bieten wir eine überdurchschnittliche Lehrlingsentschädigung: 1.000 Euro warten bereits im ersten Lehrjahr“, so Martin Wollmann, Mitglied der Geschäftsleitung und Leitung Personal bei Lidl Österreich. Das zweite Lehrjahr bringt 1.220 Euro und das dritte sogar 1.530 Euro.

Weitere Infos dazu gibt’s auf https://karriere.lidl.at/lehre

