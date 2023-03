Coole Beats, mega Stimmung und bergeweise Skivergnügen beim Snowbombing vom 10. bis 15. April 2023 in Mayrhofen

Wenn internationale Top-Acts aus der elektronischen Musikszene mit verschneiten Bergen, urigen Hütten und herrlichem Sonnenskilauf verschmelzen – dann ist wieder SNOWBOMBING Zeit. Auch in diesem Jahr findet vom 10. bis 15. April das verrückteste Musikfestival im Schnee in der Ferienregion Mayrhofen-Hippach statt. Die Locations reichen von urigen Berghütten, gemütliche Chill-out Areas in den Skigebieten Ahorn und Penken bis hin zum idyllischen Waldfestplatz und dem Musikpavillon in Mayrhofen. Zu den Highlights zählen die einzigartige Street Party und die atemberaubenden Open Air Konzerte am Waldfestplatz.

Kein Saisonausklang ohne das coolste Musikfestival im Schnee. Dieser Tradition wird auch in diesem Winter wieder Rechnung getragen, wenn es am 10. April heißt „Vorhang auf und Sound an“ – es ist SNOWBOMBING Zeit in Mayrhofen. Die Kombination aus Musik, Sonnenskilauf- und Party ist einzigartig in den Alpen. Auch in diesem Jahr werden wieder tausende musikbegeisterte Briten erwartet, die ausgelassen bis zum Abwinken feiern. „Unsere Ferienregion steht für ein kontrastreiches und buntes touristisches Portfolio und Snowbombing gehört mittlerweile genauso zu unserer touristischen DNA wie so manch beliebtes traditionelles Musikfest im Sommer“, berichtet Andreas Lackner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes.



Das Line Up lässt keine Wünsche offen

Das bunte Festivalprogramm in den verschiedensten Locations verspricht anspruchsvollen, elektrisierenden Clubsound und beeindruckende Live-Acts von hochkarätigen Künstlern. Zum ersten Mal in Mayrhofen dabei: der bekannte Musiker Jamie XX, Mitglied der populären Band „The xx“ und ausgezeichneter Grammy Gewinner für sein Soloalbum „In Colour“. Ebenfalls zu den spannenden Neuzugängen zählt der erfolgreiche DJ Patrick Topping. Mit seinem Programm schafft er eine Dancefloor-Balance, der man sich nicht entziehen kann.



Für Megastimmung auf der „Street Party“ wird der Rapper Loyle Carner sorgen, der bereits in Mayrhofen zu Gast war und sich mit Songs wie „Damselfly“, „Ottolenghi“ und „Ain’t Nothing Changed“, einen Namen gemacht hat.

Die Auftritte der Besten werden verfeinert von Andy C, Folamour, Defected, Glitterbox, Elisza Rose, Sub Focus b2b Dimension, Groove Armada, Jayda G, Denis Sulta. Eats Everything. Das gesamte Line-up ist online auf www.snowbombing.com verfügbar.





Das Festivalerlebnis in Mayrhofen

Die Organisatoren von Snowbombing setzen auch bei diesem Festival auf eine Mischung zwischen Neuem und Bewährtem. Mit der „Welcome Party" am Ostersonntag an der Oberen Hauptstraße von Mayrhofen startet das einwöchige Festival. Weiterer Fixpunkt im Kalender ist die „Street Party“, am Dienstag, 11. April beim Musikpavillon. Das Motto lautet dieses Mal "Festival". Bunt wird es dabei allemal, denn die Briten sind für ihre ausgefallenen und einfallsreichen Kostüme bekannt. Fixpunkt für alle Nachteulen ist zu späterer Stunde der „Racket Club“, der seine Tore ab 22.00 Uhr öffnet.





Tickets online erhältlich

Wer beim ultimativen Musik-Festival Snowbombing 2023 dabei sein möchte, sollte sich jedoch nicht mehr lange Zeit lassen. Die limitierten Wochentickets zum Preis von € 269,00 sind noch bis 07. April, 14.00 Uhr online auf myzillertal.at/snowbombing erhältlich. Im Anschluss können die Tickets direkt am Snowbombing Customer Service im Europahaus in Mayrhofen gekauft werden.