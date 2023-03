50. Ski & Golf Competition

14.–16. April 2023: Skifahren, Golfen und Stars zum Anfassen

Ende der 60er Jahre haben die beiden Gasteiner Peter Boric und Günter Patzner die Idee, einen Wettbewerb zu kreieren, der den Übergang von Winter zu Sommer begleiten soll. Die Teilnehmer sollen sich zum einen beim Riesentorlauf am Berg und zum anderen beim Golfspielen im Tal beweisen. Die Internationale Ski & Golf Competition war geboren und wurde 1969 zum ersten Mal ausgetragen. „Die Veranstaltung war die erste dieser Art in Österreich, mit Abstand“, sagt Peter Boric.

Das Besondere an der Veranstaltung ist die geographische und zeitliche Nähe zwischen Skifahren und Golfen. „In Gastein können wir das Event an einem Wochenende realisieren, weil Mitte April am Golfplatz auf 871 m bereits sehr gute Bedingungen am Grün herrschen und zum anderen in einem der höchsten Skigebiete Salzburgs in Sportgastein auf über 2.500 m noch perfekt präparierte Pisten zur Verfügung stehen“, so Boric weiter.

Von Beginn an war es Teil des Konzeptes ehemalige Sportstars einzuladen, die gemeinsam mit den teilnehmenden Hobbysportlern um den Sieg kämpfen sollten. Gleich beim ersten Turnier konnte der siebenfache Weltmeister und dreimalige Olympiasieger Toni Sailer gewonnen werden. Der österreichische Skistar hatte einen besonderen Bezug zu Gastein, nachdem er drei seiner Weltmeister-Titel bei der WM 1958 am Bad Gasteiner Hausberg, dem Graukogel, gewann. „Der Toni war auch ein guter Golfer und kam eigentlich nur unter der Voraussetzung, dass er auch gewinnt. Nach der Golfrunde war allerdings ich in der Gesamtwertung vor ihm Erster“, erzählt Peter Boric und lacht. „Dass er nicht ganz so enttäuscht ist, haben wir ihm dann zumindest den Bruttopreis überlassen, der Pokal steht allerdings bei mir zu Hause.“ Im Lauf der Jahre kam eine ganze Palette an ehemaligen Topstars des Wintersports nach Gastein wie Hermann Maier, Pirmin Zurbriggen, Hansi Hinterseer, Lasse Kjus, Martina Ertl, Kristian Ghedina, Stefan Eberharter, Stefan Kraft oder Lokalmatador Bernhard Gruber. (Weitere Informationen zu den bekanntesten Teilnehmer*innen in 50 Jahren Ski & Golf finden Sie unten im Pressetext)

Programm Ski & Golf Competition 2023

Im Vergleich zu früher hat sich die Veranstaltung weiterentwickelt. Das Rundherum ist etwas anders. Beim ersten Loch gibt es beispielsweise bei einem Hole-in-one einen Mini Coper zu gewinnen, zur Verfügung gestellt von Garanta Versicherung. Über den Sponsor Atomic gibt es einen Skitest, wo man die neuesten Modelle ausprobieren kann. Dass sich die Teilnehmer mit ehemaligen Wintersportstars messen können, wird natürlich weiterhin beibehalten. Welcher Sportler in diesem Jahr kommt, wird noch bekanntgegeben.

Die Internationale Ski & Golf Competition beginnt am Freitag, den 14.4. Die Teilnehmer können eine Proberunde spielen oder auf der Driving Range die neuesten Schlägermodelle von Callaway testen. Schon der erste Abend ist mit einem gemütlichen Get-together im Clubhaus mit Startnummernausgabe ein echtes Highlight und dauert nicht selten bis spät in die Nacht.

Am Samstag, den 15.4. findet dann mit dem Riesentorlauf der erste Wettbewerb statt. Beim Skitest von Atomic an der Mittelstation können Skibegeisterte bereits heuer die Modelle des nächsten Winters testen – eine Gelegenheit die man sich nicht entgehen lassen sollte. Das Skiwachs Gigaglide steht ebenso zum Ausprobieren bereit. Weiters auf dem Programm: eine Massage Drive-In bei der Bergstation, eine Autogrammstunde, Cocktailempfang und Gala-Dinner mit Live-Musik im Kongresszentrum Bad Hofgastein.

Die Golf-Wertung wird dann schließlich am Sonntag, den 16.4. auf dem 18-Loch-Platz des Golfclub Gastein ausgespielt.

Nenngeld 2023:

Gäste: bei Anmeldung bis 30.3.2023: 259,00 €* (danach: 279,00)

Mitglieder: bei Anmeldung bis 30.3.2023: 135,00 €* (danach: 149,00)

Jugend: (Jahrgang 2006 und jünger)

Gäste € 110,00* Mitglieder € 70,00*

* jeweils minus € 20 bei Besitz einer Saisonkarte.

Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.gastein.com/events/fruehling/ski-golf-competition/ Golf-Partnerhotels: https://www.gastein.com/aktiv/sommer/golfen/golfhotels/ Golfclub Gastein Der Golfclub Gastein ist einer der traditionsreichsten und ältesten in Österreich und bietet besondere Aussichten auf Bad Gastein und die umliegende Bergwelt. Der Platz bietet perfekte Verhältnisse, um den Sport in allen seinen Facetten auszuüben. Der gelungene Wechsel zwischen hügeligen Bahnen und Ebenen, Hanglagen und erholsamen Fairways gestaltet den Platz abwechslungsreich für alle Alters- und Spielklassen. Alter Baumbestand, viele kleine Gebirgsbäche und der dichte Auwald versprechen nicht nur sportlich ein unvergessliches Erlebnis. Bekannte Teilnehmer der Ski & Golf-Competition in 50 Jahren Alex Mann, Alexandra Meissnitzer, Bernhard Gruber, Daniela Schuster, Evi Mittermair-Brundobler, Florian Fischer, Hans Knauß, Hans Grugger, Hansi Hinterseer, Herman Maier, Kristian Ghedina, Lasse Kjus, Markus Brier, Mario Matt, Martina Ertl, Max Rieger, Michi Kirchgasser, Nici Schmidhofer, Niki Zitny, Pepi Stoßl, Pirmin Zurbriggen, Rainer Schönfelder, Reinfried Herbst, Roland Leitinger, Stefan Kraft, Stephan Eberharter, Stephan Görgl, Tobias Angerer, Toni Sailer

Rückfragen & Kontakt:

Harald Kohler

Gasteinertal Tourismus GmbH

Presse & PR

Telefon: +43 6432 3393-118

E-mail: presse@gastein.com

Website: www.presse.gastein.com